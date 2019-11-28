 "Не ухвалите закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для затвердження закону про гральний бізнес

Про це пише у своїй статті "Нові лицарі мальтійського ордена. Чи стане Україна гральним офшором?" журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

Місяць тому Цензор.НЕТ уже писав про перипетії навколо останнього питання, у зв'язку з тим, що група лобістів намагалася виписати закон під он-лайн гемблінг. У середині жовтня в парламент було подано кабмінівський законопроєкт, а через 3 тижні до нього було подано ще 6 альтернативних, і 2 - про зміни до бюджетного і податкового кодексу для врегулювання сфери.

У понеділок, 25 листопада, народні депутати чотирьох комітетів провели закриту зустріч із партнером компанії Pharumlegal, Філіпом Влеммінком, який уже багато років консультує держави ЄС у сфері грального бізнесу та представляв ЄС у судових спорах.

За його словами, сфера азартних ігор ніколи не має розглядатися як драйвер для наповнення бюджету. Тому що перше завдання для законодавства у сфері азартних ігор - це те, як захистити споживача і запобігти відмиванню грошей.

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"Українська реальність має зовсім інший вигляд. Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія наповнення бюджету називав однією з перших цілей. На засіданні фінансового комітету 19 листопада він заявив, що законопроєкт про гральний бізнес потрібно терміново ухвалити, тому що в бюджет уже закладено надходження від цієї галузі в 3 мільярди гривень. Того ж дня аналогічну заяву зробила і Рахункова палата. І теж згадала про закладені в бюджет мільярди", - зазначає Ніколаєнко.

Влеммнік зазначає, що порахувати в перший рік доходи від грального бізнесу просто неможливо.

Експерт Інституту майбутнього Олександр Чебаненко і зовсім зазначає, що після того, як Юлія Тимошенко провела в 2009 році заборону грального бізнесу і залишила тільки лотереї, в країні залишилося близько 200 компаній, у яких є ліцензії на цю діяльність. І є ймовірність, що після ухвалення нового закону вони всі підуть до суду і заблокують видачу нових ліцензій. Тож бюджет замість прибутку отримає збитки.

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