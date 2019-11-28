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 Політика України
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Все про:гральний бізнес (101) легалізація (55) Арахамія (156) Ніколаєнко Тетяна (77)

 "Не ухвалите закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для затвердження закону про гральний бізнес

На засіданні фінансового комітету Верховної Ради 19 листопада голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що законопроєкт про гральний бізнес потрібно терміново ухвалити, тому що в бюджет уже закладено надходження від цієї галузі в 3 мільярди гривень.

Про це пише у своїй статті "Нові лицарі мальтійського ордена. Чи стане Україна гральним офшором?" журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

Місяць тому Цензор.НЕТ уже писав про перипетії навколо останнього питання, у зв'язку з тим, що група лобістів намагалася виписати закон під он-лайн гемблінг. У середині жовтня в парламент було подано кабмінівський законопроєкт, а через 3 тижні до нього було подано ще 6 альтернативних, і 2 - про зміни до бюджетного і податкового кодексу для врегулювання сфери.

У понеділок, 25 листопада, народні депутати чотирьох комітетів провели закриту зустріч із партнером компанії Pharumlegal, Філіпом Влеммінком, який уже багато років консультує держави ЄС у сфері грального бізнесу та представляв ЄС у судових спорах.

За його словами, сфера азартних ігор ніколи не має розглядатися як драйвер для наповнення бюджету. Тому що перше завдання для законодавства у сфері азартних ігор - це те, як захистити споживача і запобігти відмиванню грошей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад половина українців проти легалізації азартних ігор, - дані опитування

"Українська реальність має зовсім інший вигляд. Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія наповнення бюджету називав однією з перших цілей. На засіданні фінансового комітету 19 листопада він заявив, що законопроєкт про гральний бізнес потрібно терміново ухвалити, тому що в бюджет уже закладено надходження від цієї галузі в 3 мільярди гривень. Того ж дня аналогічну заяву зробила і Рахункова палата. І теж згадала про закладені в бюджет мільярди", - зазначає Ніколаєнко.

Влеммнік зазначає, що порахувати в перший рік доходи від грального бізнесу просто неможливо.

Експерт Інституту майбутнього Олександр Чебаненко і зовсім зазначає, що після того, як Юлія Тимошенко провела в 2009 році заборону грального бізнесу і залишила тільки лотереї, в країні залишилося близько 200 компаній, у яких є ліцензії на цю діяльність. І є ймовірність, що після ухвалення нового закону вони всі підуть до суду і заблокують видачу нових ліцензій. Тож бюджет замість прибутку отримає збитки.

Також читайте: Тільки ліцензування грального обладнання забезпечить прозорий ігровий процес, - нардеп Жупанін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162260
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть Арахамия пойдет и повесится от игорных долгов.
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Ублюдочная зелешобла пришла в ВР заказы исполнять и не более того.
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Пусть Арахамия пойдет и повесится от игорных долгов.
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Ублюдочная зелешобла пришла в ВР заказы исполнять и не более того.
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Не буде ніякого ігорного бізнесу в Україні під час війни! Ігорний бізнес в Україні це звичайний обман. В США та Європі до 60% заробітку гральних апаратів віддається гравцям, а в Україні цей відсоток ніколи не був більше 17%, тому це не гральний бізнес, це обман та злочин і дозволяти цей обман та злочин держава не має права! Нічого спільного з гральним бізнесом українські гральні притони не мають і не будть мати, тому вони будуть завжди заборонені! І навіть якщо влада Зеленського щось там дозволить, наступна влада все це позакриває! Зеленський це гарний хлопець, але ненадовго!
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А можна поцікчвитися, чому ти впевнений, що не буде? Зелені увірують у гріх і у них проснеться совість?
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Не будете воровать - будет наполнение. Это сложно, учитывая из кого состоит этот сброд,(педофилы, зоофилы, каннибалы, идиоты, воры, насильники и т.д.), называющий себя "слугами народа". Но попробуйте...
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У інших фракціях не краще -злодії усіх розмірів або відверті вороги України.
Я не відмазую зелених - я не їх прихильник.
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Я понимаю. Один Кива чего стоит. Но они не у власти, по крайней мере официально. А потому пока речь идет о слугах, поскольку они являют собой монобольшинство.
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Ну так зе-команда ж пройшла у владу саме на гаслах про нові чесні обличчя...
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Той випадок коли підтримую зелених. І проституцію узаконьте.
Якщо якась річ не узаконена, то це означає що гроші ідуть мимо бюджету до бандюків різних мастей, в т.ч. і в мундирах.
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вибачте, що втрутився, але прошу більш розгорнуто щодо:"Той випадок коли підтримую зелених..." Ви прихильник косо, криво, але живо? Чи, сім разів відміряти, але один раз відрізати?
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"Не примете закон - не будет наполнения бюджета": Арахамия "шантажировал" нардепов для принятия закона об игорном бизнесе

Молодец. А давай ещё всех заробитчан, которые возвращаются, прогонять через казино на таможне. "Не примете закон - не будет наполнения бюджета": Арахамия "шантажировал" нардепов для принятия закона об игорном бизнесе - Цензор.НЕТ 8213
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Вангую що скоро почнуть оподатковувати і заробітчан - бо чиновників дохрена і бабла не вистачає.
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Угу...а с нового года и электроэнергия "покращется"...на гривну-две...и сращу наступит конец эпохи бедности...
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Зажерлися. Конвертів вже мало - хочуть ще доляху від Фаворита та інших букмекерів.
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Цікаво, як же попередня "злочинна" влада "бариґ" наповнювали б'юджет без ігрового бізнесу і обдирчння ФОПів? А це вже наслідки наїздів на Прилуки, Арселор-Міттал, Укрлнндфармвнг. При такій політиці легалізувати і обкладати податками скоро доведеться проституція, підпільні бої, соьачі перегони і продаж наркотиків. Бо реальної еклно іки не залишиться, а підприємства олігархів оподатковувати не збираються, навпаки-преференції їм створюють.
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особенно будут прибыльными тараканьи бега в ВР "Не ухвалите закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для затвердження закону про гральний бізнес - Цензор.НЕТ 9120
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пиковый хочет в очко играть на законных основаниях...?
дырявая слуга народа...
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До этого значит бюджет наполнялся... а при приходе ЗЕкоманды денег стало не хватать...новым лозунгом зелёного стада станет "Даешь Лас Вегас(лохотрон) в каждое село"😄
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Так, шантаж. Але гральний бізнес має бути легалізовано.
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да какой шантаж, где там шантаж? бредовый заголовок... легализация игорного бизнеса вопрос спорный, скорее даже так - сложный... в наших, на текущий момент, условиях - 3 млрд. они не соберут в год, там завышенные ожидания... и про отмывание денег в статье, не просто так написано
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Легалізовано, але з обмеженнями... В США ігрові салони на кожному кроці ж не стоять, а є Лас-Вегас, Атлантік-Сіті і кілька менших територій, де дозволено азартні ігри...
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При Порошенко как-то обходились без игорного бизнеса... А клоун без игорного не может ? Хреново это чмо управляет страной...
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Да один кучма с сынулькой ринатом могут без ущерба для себя наполнять бюджет лет пять подряд.
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ну а с другой стороны, запрет игорного бизнеса разве привел к исчезновению игорного бизнеса? та нифига! полно подпольных казино и игровых салонов. И правильно кто-то сказал наверху - деньги идут мимо кассы. А люди, желающие проиграть круглую сумму (бгг) всегда найдутся. "Не ухвалите закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для затвердження закону про гральний бізнес - Цензор.НЕТ 401
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дело не в этом, запрет не позволяет отмывать деньги
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Смішно. Ляшко в лотерею вигравав майже систематично. Утім, у нього суми мізерні: так на хліб з маслом. "Не ухвалите закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для затвердження закону про гральний бізнес - Цензор.НЕТ 6671
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лотерею не запрещали, вот и пример, - как на хлеб с маслом можно отмыть
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Конечно бюджет будет пуст - все казнокрады на свободе,ахметка продолжает через тарифы высасывать из потребительского рынка все средства,малый бизнес обложен дикими налогами и не успевает откупаться от гфс и держпраци,инвестор с запада никогда не придет при таком мямле генпрокуроре,премьер вообще - пустое место,а гетьшманцев - ушлый аферист-взяточник.
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Чмо є чмо,хоча і керує партією з "новимипідходами" і "новими палітіками"!!!
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Можна подумати що зараз немає ігорного бізнесу. Сабаков керує...
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В нормальных странах все азартные игры не просто легальные, а государственные, тоже на каждом углу, но вся 100% прибыль уходит в медицину ( на лечение зависимостей этих же игроков, наркоманов, алкашей, пусть проигрывают сколько хотят ) и в образование. Легализация - это уход от этой системы и прибыль сброду в карман. А тут только налог, которого не будет собрались брать))))
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"Филипп Влемминк, который уже много лет консультирует государства ЕС в сфере игорного бизнеса и представлял ЕС в судебных спорах"

ну уж нет, нашим деградантам и арахамии авторитеты не указ.
дебилы, для наполнения бюджета есть еще наркоторговля, кинднеппинг и много другого интересного и прибыльного
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А в законе прописано что офшорным компаниям запрещено заниматься игорным бизнесом?
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Це розвиток країни й економіки в трактуванні вилродків неукраїнців
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Пусть принимают. Всё равно в азартные игры играть могут только конченные идиоты, так что нормальным гражданам ничто не угрожает, а заодно может и правда казну чуть дозаправят.
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