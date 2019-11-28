 США готові чинити тиск на Росію для досягнення миру на Донбасі, - Помпео

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Twitter повідомив Держсекретар США Майк Помпео.

За словами дипломата, США готові працювати із союзниками, щоб натиснути на Росію і змусити її припинити агресію.

"Сполучені Штати підтримують Україну в її зусиллях щодо досягнення мирного врегулювання на сході. Наша підтримка суверенітету України залишається незмінною, і ми сповнені рішучості працювати з нашими союзниками і партнерами та чинити тиск на Росію, щоб вона виконала свої зобов'язання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Майк Помпео заявив про необхідність знайти точки дотику для співпраці з Росією, однак, за його словами, Вашингтон продовжить чинити опір діям Росії в Україні і Сирії.

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