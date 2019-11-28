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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (21329) США (5899) Помпео (165)

 США готові чинити тиск на Росію для досягнення миру на Донбасі, - Помпео

Підтримка суверенітету України Сполученими Штатами залишається незмінною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Twitter повідомив Держсекретар США Майк Помпео.

За словами дипломата, США готові працювати із союзниками, щоб натиснути на Росію і змусити її припинити агресію.

"Сполучені Штати підтримують Україну в її зусиллях щодо досягнення мирного врегулювання на сході. Наша підтримка суверенітету України залишається незмінною, і ми сповнені рішучості працювати з нашими союзниками і партнерами та чинити тиск на Росію, щоб вона виконала свої зобов'язання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Майк Помпео заявив про необхідність знайти точки дотику для співпраці з Росією, однак, за його словами, Вашингтон продовжить чинити опір діям Росії в Україні і Сирії.

Також читайте: Держсекретар США Помпео спілкувався з адвокатом Трампа Джуліані перед відкликанням Йованович із Києва, - American Oversight

США готові чинити тиск на Росію для досягнення миру на Донбасі, - Помпео 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162258
 
   
 Топ коментарі
 
Ваша адміністрація може тиснути лише на плюшевого ведмедика.
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Вся надежда на США. Эх...Стать бы их новым штатом...
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Так шо, снова Конституцию переписывать? США готові чинити тиск на Росію для досягнення миру на Донбасі, - Помпео - Цензор.НЕТ 7232
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Вся надежда на США. Эх...Стать бы их новым штатом...
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мало вероятно , лучше им войну объявить , и всей страной сдадимся им в плен США готові чинити тиск на Росію для досягнення миру на Донбасі, - Помпео - Цензор.НЕТ 1048
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Проведем референдум. Как крымчане. Только по присоединению к США )) - Должны согласится.))
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Даже на правах Коста Рики не согласятся. Там своего Гондураса хватает.
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Все Думбас та Думбас, а за Крим ніхто і не згадує. Наче так і було.
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так думбас никому не нужен, вот его и вертают, а крым не вернут, все это знают и не обостряют
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Раз не вернут, надо быть готовыми забрать. А для этого ликвидация рыго-порошенковой коррупции - первый барьер для преодоления.
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Ну так ВДУЙ им Америка по самые помидоры!!! Чтоб сад фруктовый зацвел на месте этого кремля кровавого!!!!
Неужели вас не задолбали эти придурки!!
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У США вдувалки даже на КНДР с Венесуэлой не хватает
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Только после того, как Украина войдет в топ 25 стран по низкому уровню коррупции и перевооружит армию на неразворованные.
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...ты направления попутало, тебе не на Цезор, а сюда:

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Рекламируешь последнюю остановку порохоботского экспресса?
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...указываю достойное место для зелескота, если ты само этого не поняло США готові чинити тиск на Росію для досягнення миру на Донбасі, - Помпео - Цензор.НЕТ 3551
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слова в роте полоскать - не мешки ворочять...
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Америка може б і втрутилась, але не дає Євросовок, союзник путіна.
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Так, бо до цього жодного разу її не переписували в інтересах українців.
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Скільки ж її переписувати?
То й куди ми йдемо на цей раз, до Сполучених Штатів?
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Ні. Почати розбудовувати власну державу. Компрадорські пропагандисти називають це "третій шлях", наголошуючи весь час, що це нереально. Просто США - це єдина із світових потуг, котрій потенційно з геополітичних міркувань може бути вигідно нам допамагати. Як древні казали: "Дружи через сусіда".
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даже жаль де то помпеича,
от понимает же, шо пургу дует, а дует...
и вообще от быть готовым до оказывать - дистанция непреодолимая как выяснилось.
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Мир миру рознь, и у каждой стороны понятие "мир" совершенно противоположное. Для Украины это возвращение к границам 2013 года, без всяких условий и требований. И невмешательство РФ во внутренние дела Украины и ее внешнеполитические устремления вступления в ЕС и НАТО. И это тот минимум что для Украины будет миром. Если же по полной формуле, то ликвидация базы РФ в Севастополе ( в связи с нарушением договора), компенсации за понесенные потери ( контрибуция), выдача государственных преступников, покаяние за агрессию. У РФ слово "мир" имеет совсем другой смысл, по максимуму это вхождение Украины в РФ областями, как минимум внеблоковость, федерализация, и таможенный союз с РФ, признанием Крыма российским и т.д. Что такое "мир" по американски я не знаю, а по трамповски это что то близкое с последним российским, только в более гибридной подаче ( обертке).
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Не учите нас жить, а лучше помогите материально. Вечно обеспокоенные....Польше списали долг на десятки миллиардов.......Задрали уже то Рашка интересы то США......Украина понад усэ!
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Украина богатая страна , просто обворованная. Помощь США оружием нужна , а остальное украинцьі могут сделать сами.
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Пока трамп и его прокремлёвская команда у власти - давление буждет лишь на словах.
Никогда не думал, что республиканцы придадут свои идеалы, в борьбе с осколками масковитами недоимперии.
На демократов думал.
Ошибался...
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зеленский уже послал мусоров до Зверобій
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Уже готовы? А чего 6 лет не были готовы? А чего только Донбасс? А Крым и Луганск? Готовы только на словах и это у них классно выходит
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щось не дуже в це вірю, особливо з огляду на помпеєвську пику
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