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 Суспільство
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 Почав діяти новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі, - Держприкордонслужба

У четвер, 28 листопада, набуває чинності затверджений постановою Кабінету Міністрів України порядок в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території (ТОТ) у Донецькій і Луганській областях і виїзду з таких територій.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби і закликає громадян ознайомитися з ним, щоб уникнути проблемних питань під час перетину лінії розмежування, передає Цензор.НЕТ.

"Для перетину лінії розмежування іноземцями та особами без громадянства необхідно пред’явити будь-який документ, визначений статтею 15 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" і мати дозвіл фізичній особі. Громадяни України в напрямку тимчасово окупованої території можуть слідувати за умови пред’явлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України на підставі дозволу фізичній особі", - йдеться в оприлюдненому в четвер вранці повідомленні.

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Також діють вимоги щодо неповнолітніх українців. Так, громадяни України, які не досягли 14-річного віку, прямують на ТОТ за паспортом громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтвом про народження, а громадяни України віком від 14 до 16 років – за паспортом громадянина України або паспортом громадянина України для виїзду за кордон з дотриманням вимог пунктів 3-6 Правил передбачених Постановою Кабміну від 27 січня 1995 р. № 57. Дозвіл фізичній особі на них видається особі, що здійснює супровід.

"Варто додати, що нотаріально-посвідчена згода другого з батьків (усиновлювачів) не вимагається у разі коли дитина повертається на ТОТ у супроводі того законного представника, з яким здійснила виїзд", - зазначають у прикордонному відомстві.

Крім того, з метою забезпечення права громадян України на освіту надано можливість в’їзду на ТОТ та виїзду з неї громадян України віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах освіти на контрольованій українською владою території, без супроводу законних представників, які проживають на ТОТ, – за наявності документа, що підтверджує навчання у закладі освіти на контрольованій території України та на підставі дозволу фізичній особі.

Водночас варто зазначити, що в’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом Державної міграційної служби ДМС.

Також необхідно звернути увагу, що під час виїзду з тимчасово окупованих територій громадяни України повинні мати дозвіл фізичній особі та пред’явити будь-який документ, що підтверджує громадянство України.

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Крім того, перетин лінії розмежування в напрямку підконтрольної українській владі території громадянами України, які не досягли 14-річного віку, відбувається за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтва про народження, а громадянами України віком від 14 до 16 років – за паспортом громадянина України або паспортом громадянина України для виїзду за кордон у супроводі законних представників на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснює супровід.

Виїхати з ТОТ можливо і за довідкою, що підтверджує подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, яка видана територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС. Також громадяни України, які народилися на ТОТ і не отримали свідоцтво про народження українського зразку, виїжджають з тимчасово окупованої території разом з супроводжуючою особою та за її паспортним документом і документами, що підтверджують факт їхнього народження.

"Держприкордонслужба звертається до всіх громадян із проханням детально ознайомитись з умовами перетинання лінії розмежування та за необхідності оформити для дітей паспорти громадян України або закордонні паспорти, аби під час перетинання лінії розмежування не виникало проблемних питань", - зазначили в пресслужбі відомства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162257
 
   
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Правильно. Заїзд на неокуповану Україну спростити, а виїзд - ні. Скоро кацапські гумконвої зможуть завозити ********** своїм таємним прихильникам прямо на неокуповану Україну. Сивохо зустріне, Труба супровід дасть.
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тепер танки с РФ если уних есть прописка в донецке то можно
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73%, у вас сьогодні свято. Тепер "одиннарот" з ордло зможе особисто подякувати вам і вашим близьким за ваш зелений вибір !!!
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Хороший выбор !!! Да и Донбасс надо заново интегрировать в состав Украины а для етого нужно бороться за лояльность людей
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а что мешает? борись! ехай кацапов в жопу целовать... наверняка оценят.
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Зачем бороться за лояльность предателей, халявщиков и паразитов с прокацапской ориентацией. Перекупать их? Кто больше даст? Проще создать условия для выезда прокацапленного падла на историческую родину.
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Кому надо? Яким чином надо? Боротися за їх Почав діяти новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5710 лояльність? "Вибачитись", закидать їх благами за "путівведі", за вбивства, за знищення виробництв, за несплату податків, за екологічну катастрофу, яка станеться в любий момент і витягне з України неосяжну сумму грошей? Та валіть ви, разом з ними, за поребрик, "кормільци"
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Уголь разрешается перевозить не более 100 кг в ручной клади.
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Был бы порядок
если бы от нас уезжали в Лугандон и не возвращались
Сивохо ,ОПБЗЖ Богдан Ермак
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У мене таке враження, що це всіх українців Зелена влада вважає ворогами, тому що відкрито і нагло знущається з нас. Чому ми маємо з наших податків, які ми чесно платимо зі своїх кишень, платити пенсії тим, хто сидить на окупованих територіях, або їх діти вбивають наших солдат і мордують незгодних з терористами??? А ти, зелене кодло, яке приймає такі закони, спитало мене чи хочу я спростити життя окупанту??? Ні, не хочу. Я хочу, щоб пенсії підвищували тим, хто живе в Україні.
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