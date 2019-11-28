EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  2327  24
Матеріали за темою:
Все про:Держприкордонслужба (2327) конвой (75) Росія (21329) Донбас (13861)

 РФ відправила на окуповану територію Донбасу 93-й "гумконвой", що складається з 42 напівпорожніх вантажівок, - Держприкордонслужба

Через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк" з 5.00 до 6.15 28 листопада на в'їзд в Україну було 2 колони так званого російського "гумконвоя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що 93-й "гумконвой" складався з 42 автомобілів.

"Його переміщення, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", - повідомили в прикордонній службі.

У вантажівках нібито перевозили дитяче харчування, медобладнання та медикаменти. Однак, враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру.

Крім того, завантаженість транспортних засобів складала близько 70 %.

Також читайте: ЄС має постійно говорити про окупацію Росією частини України, - євродепутатка Фотига

Зазначимо, що в цьому році це дев’ятий такий "гумконвой".

Як відомо, починаючи з 2014 року, з початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162254
 
   
 Топ коментарі
 
За логікою останніх подій Зєлєнскій, або хоча б Сивохо починні були цей гумконвой зустрічати на кордоні з кацапами з хлібом і сіллю.
 показати весь коментар
 
Приїхали мародьорити Думбас. Заберуть останні унітази.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А в ящиках везли елочные игрушки на новый год или гранаты и мины?
 показати весь коментар
 
Они оружие железкой завозят, нахрена им фуры и кацапы везут не гумонитарку, им насрать на подобных им, они вывозят награбленное, давно установленный факт...
 показати весь коментар
 
 
Если там вместо еды находятся боеприпасы то неполная загруженность вполне обьяснима, металл штука тяжелая.
 показати весь коментар
 
 
Приїхали мародьорити Думбас. Заберуть останні унітази.
 показати весь коментар
 
 
За логікою останніх подій Зєлєнскій, або хоча б Сивохо починні були цей гумконвой зустрічати на кордоні з кацапами з хлібом і сіллю.
 показати весь коментар
 
 
Крупную партию лугандонских и дауннецких унитазов РФ відправила на окуповану територію Донбасу 93-й "гумконвой", що складається з 42 напівпорожніх вантажівок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5671
 показати весь коментар
 
 
оружие тяжелое, загрузи на 100% машину, если в грязь вьедет- хер достанешь...

Трупы можно в лесополосе прикопать, кому это нужно, кости чужие вывозить, кладбищ по всему ЛНР/ДНР десятки.
 показати весь коментар
 
 
Агент СБУ (той що мер Горлівки) сказав, що гумконвоями кеш возять. Може й логічно: кеш не займає багато місця, та й фінансування сєпарів зараз не таке, як в 2014...
 показати весь коментар
 
 
А ведь выехали 80 полных... где-то уже скомуниздили...
 показати весь коментар
 
 
зельоная пристайка із мзс, нехоче ноту протеста заявити? хоча про що я - це ж братушкі прієхалі....
ска, тв@рі 73% - це ви вибрали це лайно!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору