 РФ відправила на окуповану територію Донбасу 93-й "гумконвой", що складається з 42 напівпорожніх вантажівок, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що 93-й "гумконвой" складався з 42 автомобілів.

"Його переміщення, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", - повідомили в прикордонній службі.

У вантажівках нібито перевозили дитяче харчування, медобладнання та медикаменти. Однак, враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру.

Крім того, завантаженість транспортних засобів складала близько 70 %.

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Зазначимо, що в цьому році це дев’ятий такий "гумконвой".

Як відомо, починаючи з 2014 року, з початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".