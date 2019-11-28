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 Суспільство
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Все про:перепис населення (31) Дмитро Дубілет (49)

 На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет

У бюджеті 2020 року кошти на проведення перепису населення зменшили з 3,4 млрд грн до 1,4 млрд грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.

"А якщо все піде, як заплановано, думаю, потім ми зможемо заощадити ще близько 1 млрд. Заощаджені гроші пішли на медицину та інші важливі програми", - розповів міністр.

Дубілет заявив, що майже 100 тис. інтерв’юерів із планшетами мали обійти будинки і квартири українців.

Однак тепер формат перепису планують змінити.

За підсумками спілкування Дубілета з представниками відомств, які можуть бути потенційними користувачами перепису, соціологами і регіональними представниками, з'ясувалося, що більшість запитів від них можна розділити на два типи:

"Тип 1. Десь 90% запитів — це інформація про те, в яких населених пунктах мешкає скільки людей, а також їхні стать та вік. Тип 2. Спеціалізована інформація про склад сім'ї, житло, етнонаціональність тощо", - повідомив Дубілет.

За словами міністра, більшість запитів першого типу були терміновими. Зараз уряд робить генеральний план інфраструктури країни (дороги, опорні школи, лікарні) — і більшість міністерств сказали, що не можуть чекати кінця наступного року.

"Тому ми вирішили провести т.зв. електронний перепис. Разом з фахівцями з математики і соціології ми проводимо його за таким алгоритмом. 1. Збираємо анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів та їхнє розташування. 2. Збираємо дані з реєстрів про дітей (РАЦСи) і пенсіонерів (Пенсійний Фонд). Адже ці групи мають менше проникнення мобільних. 3. Проводимо "калібруючі" соціологічні опитування. Уточнюємо, скільки сім-карт припадає в середньому на одного українця в різних групах. 4. Вставляємо ці дані в математичну модель. У підсумку ми отримуємо доволі точну модель того, скільки людей мешкає в яких населених пунктах", - пояснив Дубілет.

За його словами, ці дані будуть, можливо, більш точними, ніж від традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України погодив терміни проведення всеукраїнського перепису населення, призначивши його на листопад і грудень 2020 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162251
 
   
 Топ коментарі
 
Перепись нужна реально. Только объективная и без надутых данных
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От создателей "конца эпохи бедности" будет тебе объективная перепись, ага.
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Как на пустом месте сделать пиар и деньги? Взять с потолка цифру на проведение того,что и нах@р не нужно,потом объявить об экономии этих средств и заливаясь "крокодиловыми слезами" рассказать о направлении бабла на медицину или еще на что-то в этом духе. Естественно и без распила не обойдется.(Бизнес-тренинги от зекоманды. Звоните)
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Перепись нужна реально. Только объективная и без надутых данных
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Отож бо. Щоб мертвих душ (виборців і переселенців-пенсіонерів) не було
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Так а шо мешает оцифровать записи ЗАГСов ?
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От создателей "конца эпохи бедности" будет тебе объективная перепись, ага.
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Называй вещи своими именами! НЕ СЭКОНОМИТЬ ,а не украсть!
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Появилась мысль но не с кем поделиться На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9281?. Я не писал ни про "сэкономить"" , ни про "украсть". По ход ваших мыслей понятен
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Самі зекономите - самі і вкрадете!!!
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Невже зроблять... аж не віриться...
Обов'язково перерахувати переселенців з лугандону. Ато виходить що половину пенсій ми сєпарам платимо.
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Говорили вообще-то полгода назад про перепись населения Украины в конце 2019 г.
Как тогда принимают бюджет, не зная сколько проживает в Украине?
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Вмрішили скомуніздити як і попередники. Принаймі в 2020 році...
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Меньше населения - меньше расходов на перепись. А если стать малороссийским федеральным округом, то можно вообще всё на переписи сэкономить.
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Достаточно оформить запрос в банки Украины и получить ответ - базу сколько граждан имеет карточки (пенсионные, зарплатные, накопительные) - таким образом объединив данные всех банков в общую базу и исключив дублирование можно получить численность взрослого населения Украины с максимальной точностью.
Чтобы посчитать детей - достаточно направить соотвествующие запросы в образовательные учреждения.
Все это можно сделать даже не выходя из кабинета.
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Перепись населения - это не просто узнать численность, а и данные жителя (возраст, проживание, национальность и т.д.) - согласно законодательству о защите персональных данных банки такую информацию вам не дадут.
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Рома, существует понятие "банковская тайна".
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Как на пустом месте сделать пиар и деньги? Взять с потолка цифру на проведение того,что и нах@р не нужно,потом объявить об экономии этих средств и заливаясь "крокодиловыми слезами" рассказать о направлении бабла на медицину или еще на что-то в этом духе. Естественно и без распила не обойдется.(Бизнес-тренинги от зекоманды. Звоните)
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При таком падении численности населения стоит подождать еще три , четыре года и экономия будет еще больше. ( ну а если серьезно, реально не представляю как можно провести "перепись" в стране где миллионы беженцев, перемещенных лиц, миллионы заробитчан за рубежом, постоянный переток людей через все границы туда- сюда и внутри страны, фактическая не привязка к месту регистрации. Вот реально не могу понять, как в такой ситуации можно провести перепись. Другое дело в СССР, когда все на месте, шаг вправо, шаг влево и ты уже на "карандаше". Так что реально можно посчитать только теоретически и приблизительно с погрешностью до 10%, и то картина будет "размытой" . Цифры нам конечно озвучат, но они будут частично с "потолка", частично из умозаключений.
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посчитать можно с точностью до 1% - сейчас у всех совершеннолетних граждан есть зарплатные, пенсионные, дебетовые и т.д карточки.
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Сейчас у всех есть паспорт или свидетельство о рождении.

Если добавить свидетельства о смертях, то вообще проблемы посчитать нет
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панове, а для чого коломИйському знадобився перепис?
Може хтось пояснити?
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это лажа, а не перепись, так что спи спокойно.
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Гаразд. Тепер спатиму спокійно. Знатиму, що коломИйський просто візьме собі кілька мільярдів гривень, а сам "перепис" просто імітація щоб виправдати цю крадіжку. Ви мене заспокоїли. Дякую.
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не нужно благодарностей, там уже от нескольких остался один.четыре, надеюсь, так тебе будет ещё спокойнее
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Да понятно, экономия от политики зебилов, часть населения просто вымрет....., ведь Эпоха Бедности прошла, пришла Эпоха Нищеты....
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Ну может быть. Поэтому и написал что " не знаю". Но все равно, у нас сколько людей за границей , миллионов 5-6, как их считать. А перепись это не подсчет "виртуальных голов", это полная картина, где сколько людей, статус, образование, проживание, национальность, родной язык, знание других языков, брак официальный или нет и с какого времени, наличие и качество жилья его м2 и год его постройки, сколько родилось детей в семье ( когда то) и куча других вопросов ( из того что озвучено уже в прессе) Так что какой там 1%.. Но опять таки не владею знаниями в этом вопросе. Возможно как то и можно все это организовать, но все равно реально не представляю.
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переписчики будут от мусоров и бандитов,
будут высматривать чем можно поживиться,
будут отбирать мобильные телефоны,
двери не открою без постановления суде
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и правильно - я так же поступаю с калами
приходят и травмпункт и в мусарню сразу едут
решение верное - поддерживаю!!! На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8122
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каломойше срочно нужно знать сколько крепосных у него осталось.
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а петемойша вас уже посчитал дякулов? На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6874

кстати мой президент Кошулинский
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Кошулинский между Петей и Зелёной Соплёй выбрал Петю,

а ты выбрал Зелёную Соплю.
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к счпстью он не типил петин и его не выбирал
у нас с ним свой путь - а ты сопля - это ясно - лижи своего мальдивского дальше - он тебя тоже ментам сдаст - когда припечет
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Кстати Свобода никогда не голосовала за мальдивского вора петю
и никогда не проголосует за него!!! - это принципиальная позиция - не голосовать за корупционеров!!! На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1773 На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1773 На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1773 На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1773
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Щось я не зрозумів. Це в 2020му в Україні вже рахувати не буде кого?
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если пеця устроит мятеж то петиков не будет На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9947
но он может только пукнуть в лужу и сдать 2 баб На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 694
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электронно да
но мы стараниями славного пе - беднейшая страна Европы - потому у нас по старинке
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