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 Політика України
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Все про:прослуховування (123) Труба (201)

 Прослушку в моєму кабінеті встановлювали не правоохоронці, - Труба

Пристрій для прослуховування, який було виявлено в кабінеті глави Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби, встановлювали не співробітники правоохоронних органів.

Про це Труба заявив виданню LB.ua в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про юридичну складову, то у Холодницького прослуховування було законним. А у директора ДБР - незаконним. І це встановлено в кримінальному провадженні за цим фактом. Цей прослуховуючий пристрій не виявив жоден правоохоронний орган", - сказав Труба.

Труба уточнив, що під правоохоронними органами має на увазі Нацполіцію, Службу безпеки України, Національне антикорупційне бюро та інші.

"Вони не так часто застосовують свої повноваження, але вони їх мають. Я можу чітко сказати, що це прослуховування було незаконним. І це найбільший ризик не тільки в правоохоронній, але і в державній системі. Тому що правоохоронці не захищені", - заявив труба.

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За його словами, пристрій виявили 21 вересня. Труба каже, що він в цей час не був у Києві.

"На робочому місці перебувала співробітниця, яка відчинила вікна кабінету для провітрювання. І після включення вентиляції почула дивні звуки. Після огляду вентиляційного каналу було виявлено цей пристрій. Викликали правоохоронні органи ..." - розповів Труба.

Водночас він відмовився повідомити, хто саме отримував інформацію із запису вального пристрою, уточнивши, що запис вівся протягом більше трьох місяців.

"Головна проблема в іншому - я, як керівник правоохоронного органу, і мої співробітники незахищені. Це - загроза безпеці не тільки для мене (прізвище тут не головне). Може керівник будь-якої правоохоронної структури бути впевненим сьогодні, що у нього немає такого прослуховування? Ні, не може", - сказав Труба.

Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припин

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162246
 
 
 Топ коментарі
 
Путается в показаниях рыговский апарыш Труба.

То записи сфабрикованы, то записаны, но не теми, кем хотелось бы.
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Стоп, там був нижче матеріал, що ця Помийна Труба заявляла про необхідність проведення експертиз голосу, а тут заявило що підслуховуючий пристрій стояв в його кабінеті, отже само підтвердило, що воно базікало, чи може хтось заходив в його кабінет і імітував його голос. Сука яке воно тупе, воно точно труба.
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Следующим заявлением Трубы будет:"-В меня целились из тепловизора,но промахнулись." Прослушку в моем кабинете устанавливали не правоохранители, - Труба - Цензор.НЕТ 9456
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та поздно Труба наговорил ты и натворил себе на место в кацапии если добежишь Прослушку в моем кабинете устанавливали не правоохранители, - Труба - Цензор.НЕТ 6330
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- Видите, господа, - жаловался он шкафу и фикусу, - как со мной обращаются мои родственники!.. Не признаю никаких родственников! - Осторожность - мать мудрости, - сказал Швейк, Нынче время такое, приходится быть осторожным.(с)
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Значит это все-таки ты, выродок продажный. Неважно, кто, важно, что это ты.
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Путается в показаниях рыговский апарыш Труба.

То записи сфабрикованы, то записаны, но не теми, кем хотелось бы.
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Следующим заявлением Трубы будет:"-В меня целились из тепловизора,но промахнулись." Прослушку в моем кабинете устанавливали не правоохранители, - Труба - Цензор.НЕТ 9456
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Стоп, там був нижче матеріал, що ця Помийна Труба заявляла про необхідність проведення експертиз голосу, а тут заявило що підслуховуючий пристрій стояв в його кабінеті, отже само підтвердило, що воно базікало, чи може хтось заходив в його кабінет і імітував його голос. **** яке воно тупе, воно точно труба.
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Мерзотник жопом чує що записано багато , навіть дуже . От він як і Чубакка так недолуго виставляє розмивально-захисний фон . Тупому мерзотнику розуму не добавиш .
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Може він і мерзотник, але не тупий. І все правильно робить для того, щоб гарно відмазатися. Просто деякі дурачки в силу свого тупорильства пушуть тупі коменти, очевидно вважаючи себе геніями юриспруденції, хоча не розуміють очевидних речей.
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Так тяжко признати власну зєбільну дупогловість ? Недолуге смикання труби таке як і в яременка відносно табу . Звичайно нічого йому не буде . Богдан з бєнєм своїх не здадуть , особливо коли гірше падло знайти складно .
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Такі правда да Труба? Хто не встановлюавав ти є подонок такій самий як Сабаков. Виконуєш замовлення.
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Встановив той, кому це вигідно. А вигідно тому - на кого в ДБР 13 проваджень, та хто злісно ухиляється від допитів в ДБР та військовій прокуратурі.
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ага.. а еще этот самый неизвестный человек, регулярно гадит Трубе в штаны..
ЗЫ. специально для тебя, Леонид Тимон и Пумба: Это же наш Лёнька!
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кацапсино, нехай встановив той, про кого ти сказав. Але чому "труба" так заметушився? Бо "13_проваджень" він зробив на замовлення коломИйського і про це всі дізналися? Прослушку в моєму кабінеті встановлювали не правоохоронці, - Труба - Цензор.НЕТ 9564
Так, свиняче рило? Прослушку в моєму кабінеті встановлювали не правоохоронці, - Труба - Цензор.НЕТ 9564
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Да? Ну тогда просто умничка, что поставил прослушку - теперь про земанкрутов узнал весь Мир)
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Труба! Тебе "труба"!... И "гайки"... "Не надо смешивать мух с котлетами"... Тут вопрос стоит не в "законности установки прослушки", а в том, ЧТО тобой было сказано!!! "Не переводи стрелки..."! Если считаешь, что кем-то совершены "самоуправные действия", так подавай заявление, и пусть проводят соответствующее расследование... Ты же юрист... Да ещё и бывший следователь... Не тебе разъяснять положения ст. 214 УПК Украины...(Кстати, на время его проведения тебя должны отстранить от исполнения должностных обязанностей, чтобы не было влияния на следствие...).
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Уверен, все кабинеты власти напичканы устройствами ФСБ, а им плевать на ваши законы.
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Що б там Труба не говорив, а Порошенко сидітиме за гратами довго і нещасливо. Він того вартий.
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Бггг) да хоть утопись -после этих пленок точно не сядет.
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100% зелин человек. А как эта земразь стелила - никакого кумовства ко-ко-ко
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А Заходу пофуй законно твій злочин розкрили чи ні. Головне що ти в їх очах дискредитований. Так що йди по мирному в відставку.
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И после включения вентиляции услышала странные звуки. После осмотра вентиляционного канала было обнаружено это устройство.

Это оказался записывающий ящик весом 8 кг, который и тарахтел при записи....
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Записи фальсифицированы, прослушка фальсифицирована, вытяжка фальсифицирована, кабинет фальсифицирован и только Труба в белом.... Прослушку в моем кабинете устанавливали не правоохранители, - Труба - Цензор.НЕТ 6692
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"...только Труба в белом..." - мало того - он пострадавший и нуждается в защите!
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Самая фигня в том, что эта "маладаязекоманда" оказалась нафарширована негодяями и мудаками, как рыба фиш по-еврейски. Зеботва хотела перемен? - себя меняйте сначала, а не уповайте на дядю, что должен халву в рот положить. Дяде есть кого кормить. Тупой зелебот-голосователь для него не на первом(как наивно верит зелебот), а на последнем месте. Но обывателю-зелеботу этого понять не дано - туп в массе своей, а потреблять хочется.
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СОКИРА ШОУ. Ми знайшли (...) докази того, що керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель, які, як ми чули, заборонені законом (хоча й дарма). Причому Білоцерківець витрачає на повій більше грошей, ніж заробляє.

відео на фейсбуці

Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.

Прослушку в моєму кабінеті встановлювали не правоохоронці, - Труба - Цензор.НЕТ 4291
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Незаконная прослушка -Угроза Украине .Она может быть в Кабинете Хомчака,Баканова,Зеленского.Уходя ,старая администрация оставила старую связь с ФСБ.
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"...Хомчака,Баканова,Зеленского..."
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Всі вони агенти ФСБ. Ви вважаєте, що ФСБ їм не довіряє? І слухає далі? Прослушку в моєму кабінеті встановлювали не правоохоронці, - Труба - Цензор.НЕТ 9743
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Але ж спочатку казав що записи то несправжні. Труба ти обісравсь. Тут краще самому писати заяву на звільнення.
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Бггг)))) труба, а ты хоть врубаешься, что после того, как эти пленки послушал весь Мир и пригрозил зеле международной изоляцией из за Пороха, тебе труба...
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трубе труба не в качестве увольнения будет -это как самим признаться зекретину с богданом в фальсификациях и коррупции... будет смертоубийство, скорей всего)
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Називаєш себе лєрою (гонтаревою?), а смердиш Хряком.
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Из всего словесного поноса-оправдания, он (Труба) даже не отрицает, что «терки» все таки были(!).........
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Цікаво що трубу ніхто не турбуватиме бо така вказівка боді . Зєбіли це те за що ви голосували ?
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Чмо пустомитівське, гидко дивитися і тим більше слухати його блекотіння. Вже всі адекватні люди зрозуміли що воно на підхвати і портянки і богдана, а воно ще якісь бздури несе.
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Хто б не був на посаді Голови ДБР, Труба чи хтось інший, Порошенко буде за гратами. І всі його потуги у пошуках підтримки по всьому всесвіту, тролі і хвилі брехні в медіа Порошенку не допоможуть. Бажаю Порошенку чесного і справедливого суду і вироку. І вийти з тюрми з чистим сумлінням і пустими кишенями.
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Прослуховування продемонструвало що ти,чмошнику,кримінальний злочинець й лайно при посаді
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