 Прослушку в моєму кабінеті встановлювали не правоохоронці, - Труба

Про це Труба заявив виданню LB.ua в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про юридичну складову, то у Холодницького прослуховування було законним. А у директора ДБР - незаконним. І це встановлено в кримінальному провадженні за цим фактом. Цей прослуховуючий пристрій не виявив жоден правоохоронний орган", - сказав Труба.

Труба уточнив, що під правоохоронними органами має на увазі Нацполіцію, Службу безпеки України, Національне антикорупційне бюро та інші.

"Вони не так часто застосовують свої повноваження, але вони їх мають. Я можу чітко сказати, що це прослуховування було незаконним. І це найбільший ризик не тільки в правоохоронній, але і в державній системі. Тому що правоохоронці не захищені", - заявив труба.

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За його словами, пристрій виявили 21 вересня. Труба каже, що він в цей час не був у Києві.

"На робочому місці перебувала співробітниця, яка відчинила вікна кабінету для провітрювання. І після включення вентиляції почула дивні звуки. Після огляду вентиляційного каналу було виявлено цей пристрій. Викликали правоохоронні органи ..." - розповів Труба.

Водночас він відмовився повідомити, хто саме отримував інформацію із запису вального пристрою, уточнивши, що запис вівся протягом більше трьох місяців.

"Головна проблема в іншому - я, як керівник правоохоронного органу, і мої співробітники незахищені. Це - загроза безпеці не тільки для мене (прізвище тут не головне). Може керівник будь-якої правоохоронної структури бути впевненим сьогодні, що у нього немає такого прослуховування? Ні, не може", - сказав Труба.

Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припин