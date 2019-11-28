 Довіра до Зеленського серед українців упродовж листопада знизилася на 12%, - опитування КМІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Опитування проводилося з 22 по 25 листопада серед дорослої частини населення України (від 18 років і старше). Загалом було опитано 1500 респондентів.
Похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.
"До Володимира Зеленського позитивно ставляться наприкінці листопада 52% опитаних, негативно - 19%", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протягом осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалася: 73% - у вересні, 66% - у жовтні, 64% - на початку листопада, 52% - наприкінці листопада.
Частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, протягом осені зростала: 7% - у вересні, 9% - у жовтні, 12% - на початку листопада, 19% - наприкінці листопада.
-А я и не сплю.
Вот и все что надо знать о вменяемости избирателей зе
Тебе як санітари з палати випустили, придурку? А ну марш в палату на уколи!
Только полные дураки этому поверят.
Не так ли сограждане, голосовавшие за -ЗЕ- ?
это как с верующим - сколько не показывай мерзость церковников и не доказывай, что Бога нет - но верующего не убедишь.
так и с "борцунами-с-барыхами" - сколько ни тычь, что против Пороха нет ничего, что все - ложь и фейки, что действительно: раз в истории Украине повезло, и пришел НАСТОЯЩИЙ ПОЛИТИК МИРОВОГО УРОВНЯ - не, от них все отскакивает, как горох от стенки.
их убедили в противоположном.
им врали, но врали много, очень много - и они наивно думают, что если "много говорят", то это "правду говорят".
І у зешавок виходить не краще: у них чогось всі, хто проти Зе - той 100% агент пороха... Тільки от не встигають міняти методичку, бо проти Зе вже і Юля, і Гриць, і Садовий, і націоналісти...
Трускавець, турборежим хер знає яких законів, насмішки над журналістами, злив України на дипломатичну фронті, залицяння з путіним, відвід військ, депутати гвалтівники, депутати в його фракції які підтримали антимайдан, депутати, що давали інтерв'ю раша пресі, торгівля на крові, купівля раша електроенергії, ляльковод коломойський, друзі і кумівство на посадах, узурпація влади через прийняття законів, корупціонери такі як Богдан, Дубінський, знімають квартири в тещі і отримують гроші, чесний журналіст, депутат, кореш в якого 24 квартири і мазератті, справи Приватбанку, проблеми з МВФ, скандал з Трампом, земельний закон, ще можна писати і писати))))Далі буде...
он оказался подонком, увы
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это чтобы узаконить 200.000 га в одни руци
зеленский мусорских мразей послал граждан
выщемлять ?
28.11.2019 г.
Торжественно сообщаем народу Украины, что президент Украины отсутствует на своем рабочем месте. По слухам - проблемы со здоровьем.
У Самбул (Маруся Звиробий) с утра обыски. ГБР и СБУ решили топить остатки Вовиного имиджа уж полностью. Репутационный урон будет огромным.
На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой".
Судя по всему, главные модератором российских интересов в Украине становится министр иностранных дел Пристайко. Его активное общение с главой администрации президента РФ Вайно становится чуть ли не ежедневным. У нас нет пока достоверных данных о содержании этих переговоров, но есть глубокое и обоснованное сомнение в самом Пристайко, пророссийские взгляды которого известны давно. Его путь на дипломатическую службу через Киевский политех и протекцию папы генерала КГБ тоже не вызывает доверия. Кроме активного и последовательного разваливания дипломатической службы Украины он особо ничем на этом поприще не отметился.
Будем надеяться,что последний.
censor.net.ua/ua/news/3162243/dbr_zi_spetspryznachentsyamy_z_alfy_pryyishly_z_obshukom_do_volonterky_zvirobiyi_video/
неудивительно...
Твоє намагання підмінити актуальне питання сьогодення на безтолкові роздуми видна за 100 кілометрів.
Що зробив порох він вже зробив. Змінити це неможливо і це вже питання історії.
А от що робить зєля - це вже питання сьогодення. Вплинути на зєлю можливо. В тому числі через рейтинги.
Справжній українець буде робити все щоб рейтинг зєлі падав з кожною спробою діяти не в інтересах України.
- Віддав Цемаха - хай відчуває репутаційні наслідки;
- не домовився з МВФ - хай відчуває репутаційні наслідки;
- втратив місця в ПАРЄ - хай відчуває наслідки;
- хоче домовлятися з РФ - може домовлятися скільки завгодно, але хай відчуває, що у випадку якщо домовиться поїде у Ростов до попередника.
при это Порох воевал с РФ, а зелупкин - капитулирует.
І це ще вони не розуміють:
- Що через нездатність Зе-барана домовитися щодо рефінансування весною треба буде зібрати м'яса і шерсті достатньо для того щоб віддати всі поточні борги кредиторам;
- Що після виплати кредиту пайка денного корму зменьшиться вдвічі (випуск нової купюри номіналом 1000 грн - сигнал запланованої інфляції).
Питання відносно того чи буде його хтось підтримувати у випадку якщо соціально-активна більшість вирішить що зєля вже нагулявся і час його відправляти в турне до Ростова.
Чим більше у зєлі довіри, тим більший шанс порушення ним домовленостей з соціально-активним населенням.
Чим меньше довіри, тим більший шанс збереження домовленостей і безконфліктного завершення ним каденції.
Отже, в цілому для країни падіння рейтингу зєлі - це добре.
П.С. Це ти розумний, а дебільна більшість своє відношення висловлює через конструкт "довіряю/недовіряю" і на питання "вы довольны результатами работы..." - відповідає: "Бєєєєєє... я про це не замислююся"
Может всё же , не успеет слить страну , до того времени когда его рейтинг обрушится - до нужной ( для Майдана ) кондиции .
В последние дни едва ли не на каждом заборе фейсбука читаю волания - «Зеленский не лезь в газовый бизнес, без тебя разрулят», «нам не нужна российская скидка», «Коболев самый лучший», «нельзя прощать Стокгольмский арбитраж» и, самое любимое - «низкие цены на газ консервируют экономическую отсталость Украины».
Об этом пишет в ФБ политолог Руслан Бортник.
В тему - Правительство зафиксирует цену газа на январь-апрель 2020 года
Так и подмывает спросить - циничные чебурашки, живущие на деньги некоторых олигархов и иностранные гранты, имеющие паспорта и виды на жительство - Вы совсем свой народ не уважаете, считаете его тупыми овцами?
Что Вы можете предложить взамен?
За 5 лет высоких цен на газ какой экономический прогресс и модернизацию показала наша экономика, когда вы рулили страной? Где экономический расцвет?
Деиндустриализация - машиностроение, химия умерли; внешние рынки во многом утеряны, тарифы выросли в 10 раз, коррупция расцвела - высокие цены на энергоносители буквально удушили нашу экономику, выжали соки с нашего среднего класса и не только. Ведь они заложены в цену каждого товара и услуги в Украине.
Это понимают всюду в мире - именно поэтому ЕС (Германия, Венгрия), Китай и другие страны, мыслящие категориями национального интереса, ожесточенно борются за дешевые энергоносители - несмотря ни на что строят новые газопроводы (пока мы уничтожаем старые), люто торгуются со странами-экспортерами за каждый цент цены - ведь это одно из главнейших конкурентных преимуществ на мировых рынках.
А вы нам о «бижутерии» - рыночных ценах, реформах, конкуренции … - рассказывали 5 лет, пока «западные партнеры» и деятели Нефтегаза зарабатывали на «реверсах» и «псевдореверсах».
При этом мне все равно, откуда мы будем получать дешевый газ - от ЕС (пускай дадут скидку, мы же партнеры), США (пускай дадут скидку, мы же партнеры) или наши крикуны станут производить его самостоятельно.
Обеспечьте его национальной экономике и она начнет расти, сюда придут инвестиции, а тарифы для украинцев упадут. Обеспечьте его реально - в трубе, а не виртуально, как «стокгольмские фантики».
И мне все равно, какой украинский Президент об этом договорится - номенклатурщик, красный директор, банкир, завхоз, олигарх или комик.
загрузка...
***
Нардеп из «Батькивщины», экс-министр Алексей Кучеренко так прокомментировал сегодня в Фейсбуке этот пост:
«Хорошо иметь умных друзей.
Понимаю, что нужно выразить своё отношение к газовому «зашквару», но пока нет вдохновения изложить это внятно.
А тут читаю пост Ruslan Bortnik и мысленно его благодарю!)»
За Зе проголосовало 13,5 млн человек. В общем в Украине насчитывается 26 миллионов 770 тысяч 419 человек, которые могут голосовать, т.е 50% от общего числа избирателей имеющих право голоса выбрало Слугу. Рейтинг снизился на 13%. Какой фактический рейтинг до 9 декабря? И как он изменится после 10 декабря?
Толпа выбирает волшебника изумрудного города, великого и ужасного, а потом побивает его камнями за то, что камни превращаются в хлеб на так интенсивно, и не те камни, которые надо, и вообще хотелось не хлеба, а селёдки...
А те, которые защищают бедного Гудвина - делают это не из-за любви к нему, а из-за ненависти к Гудвину предыдущей модели. А что это им даёт?
Поміняйте, будь ласка, Бабченка на унітази і труси з кораблів.
Вважаю, це рівноцінний обмін.
То, что сейчас ничего не повалилось, нынешние молодые профессионалы принимают, как собственный успех. Но они ничего не сделали для этого, так же как и не успели ничего серьезно поломать. Это просто инерция. Но придет время, когда в борту появится пробоина, засорится толчок, заведутся крысы в трюме, ветер не будет попутный и начнется шторм. Справятся ли они тогда? А вот хер. И Жопа грядет непременно. Этого не избежать.
По моим опросам, это сучье племя.ещё не осознало своей ошибки. Когда в стране и экономике будет полная жопа, свои гниды будут блеять о своей невиновности!
Вместо этого делаются непопулярные шаги - рынок земли люди не поддерживают, борьба с фопами вместо борьбы с олигархами, насильники в партии, непонятные дела с Коломойским.
Не будет улучшений - рейтинг быстро станет как у барыги
Никто из знакомых, голосовавших за ЗЕ сейчас его не поддерживает, не понимает и
почти не воспринимает...
И глава АП райнин работавший на ЖЖ.пу.
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Большое спасибо! ♥♥