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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3703) опитування (436) соціологія (139) КМІС (67)

 Довіра до Зеленського серед українців упродовж листопада знизилася на 12%, - опитування КМІС

Упродовж осені частка тих, хто ставиться до Президента України Володимира Зеленського позитивно, зменшувалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування проводилося з 22 по 25 листопада серед дорослої частини населення України (від 18 років і старше). Загалом було опитано 1500 респондентів.

Похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.

"До Володимира Зеленського позитивно ставляться наприкінці листопада 52% опитаних, негативно - 19%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалася: 73% - у вересні, 66% - у жовтні, 64% - на початку листопада, 52% - наприкінці листопада.

Частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, протягом осені зростала: 7% - у вересні, 9% - у жовтні, 12% - на початку листопада, 19% - наприкінці листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162245
 
   
 Топ коментарі
 
52% дебилов по-прежнему считают что это велосипед
Доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилось на 12%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3453
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-Молодой человек! Проснитесь! Вы срёте!
-А я и не сплю. Довіра до Зеленського серед українців упродовж листопада знизилася на 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5498
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Как учат гуру классической философии:"Бытие опредляет сознание".А вот бытие за пол года практически не изменилось,такое же хреновое как и при Потрохе.Предвыборные обещания:народ накормить,войну завершить,Потроха посадить,остаются незбыточными мечтами.Еще и Беня издевается,хочет народ с Приватбанком второй раз прокинуть.Вот Вовын рейтинг и вошел в штопор,как пикирующий бомбардировщик.
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Это провокация порохоботов. Не на 12% а на 24%.😊
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ПОХ на "прозревших". ВЫ ВСЕ СОУЧАСНИКИ!
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Зебилы, вы все еще в большинстве, но прошло всего пол года. Такими темпами ни у одного президента Украины рейтинг не падал. Но за все, что клоуны натворили в стране, отвечать им придется.
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Большая проблема Зе в том, что до него никак не дойдет, что его выбрал электорат, который в большинстве своем является потенциальным электоратом рыгов и и Юльки (это абсолютное большинство украинцев). Просто люди разуверились во всех действующих политиках и решили попробовать того, кто с экранов тв выглядел вменяемым. Но к сожалению Зе оказался таким же невменяшкой. Вместо того, чтобы делать то, что от него ждали люди (борьба с коррупцией, посадка старых коррупционеров, отмена космических тарифов, прекращение колониальной зависимости от Запада, мир в конце концов), он продолжает политику старой власти. А в случае с т.н. "земельной реформой" он их даже переплюнул. Такое ощущение, что его главная задача - завоевать доверие электората Свободы,БПП и западных хозяев. И пох, что вместо этого он ежедневно теряет поддержку тех людей, которые за него голосовали.
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Бене при рыгаг нормально было, они его не трогали, он их.
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Решили попробовать того кто с экранов телевизоров выглядел вменяемым.
Вот и все что надо знать о вменяемости избирателей зе
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Точно так же люди выбирали Порошенко в один тур в 2014 году. Никто не знал, что он из себя представляет, видели только по тв иногда. Кстати, если ты не понял, то Порошенко в 2014 году, и Зе в 2019 выбрали ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЛЮДИ.
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Ели ты после Порошенко голосовал за Вазелина, то ты - баран. Признайся себе в этом и не обобщай. Безапелляционное вещание глупостей, как ты делаешь - удел Шариковых и их зедебильных последователей.
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***! Ну і маячня, то капець. Ну і наплів...
Тебе як санітари з палати випустили, придурку? А ну марш в палату на уколи!
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Довєріє електорату Свободи? Та ти ********- електорат Свободи прямо зараз готовий його підвісити на гілляці.
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По фразе "колониальная зависимость от Запада" разве неясно, что это недобитый совкодрочер?
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И это до "нормандской встречи" ( официальной капитуляции, под красивой оберткой) и личной встречей фюрера рашисткой нации, по приказу которого убито уже 14 тысяч граждан Украины, тысяч 50 раненных и покалеченных и до 2 миллионов беженцев. ( как он ему окровавленную ручку то пожмет).. Как там Богдан говорил " до нового года и ВСЕ !!!" ( Если Зеленский где то в потаенных мыслях думает что можно потом будет все свалить и слить Богдана, Гончарука, правительство, Раду, свою фракцию, партию " Слу.На", может и Коломойского ( даже) ничего в итоге не выйдет, у нас в стране ( как впрочем как и в большинстве постсоветских республик, все ложится на первое лицо, и не только глобальные вопросы внешней политики ( с чем у Зе сплошная беда), но и цены, ЖКХ, плохие дороги, субсидии, уровень медицины, отсутствие работы, долги по зарплатам, даже отсутствие воды в кране ( по старой советской поговорке). Так что идя во власть будь готов ( ну почти как Пионер), что через некоторое время тебя будет ненавидеть подавляющее число твоих сограждан. Дело только во времени, для кого то нужен год, для кого два ( крайний срок) -, для кого то 6 месяцев. Но итог все равно один. Разница только в одном. Сможешь ты как то жить после этого в Украине, или придется перебираться в Ростов, Хайфу, Майами, "Пизу"...
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1.5 тыс. неизвестно кого опросили и составили отчёт по всей Украине.
Только полные дураки этому поверят.
Не так ли сограждане, голосовавшие за -ЗЕ- ?
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Обычная тенденция, а вот вторую сторону медали не упомянули, понятно, заповедник, к мародеру парашенке как относились отрицательно 92% так ничего не изменилось. Просьба порохошавок с комментами кто против Пети тот агент кремля, массад, Трампа, масонов и прочая ахинея не беспокоить, для этого есть профильные врачи, туда и обращайтесь со всеми заговорами.)))
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Смешной ты. Напомню, что Пороха выбрали за один тур и голосов он набрал более 50%, тогда как Зеленский в первом туре набрал лишь 30%. И динамика падения рейтинга у Зеленского намного выше, чем была у Порошенко, которого тем не менее поддержали 15% в самом конце его каденции. Уверен, у Зеленского рейтинг в самом конце будет еще ниже.
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порохла назначил фирташ, выборы сшельмовали
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Еще смешнее. Миллиардер Фирташ зачем-то сшельмовал выборы в пользу другого миллиардера Порошенко когда страна висела на волоске от распада после революции и во время активной фазы войны. Но когда у Порошенко была вся полнота власти, он взял и нашельмовал аж 75% в пользу клоуна.
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Ну откуда вы такие упоротые берётесь? Как доживаете до своего возраста?
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внушение.
это как с верующим - сколько не показывай мерзость церковников и не доказывай, что Бога нет - но верующего не убедишь.
так и с "борцунами-с-барыхами" - сколько ни тычь, что против Пороха нет ничего, что все - ложь и фейки, что действительно: раз в истории Украине повезло, и пришел НАСТОЯЩИЙ ПОЛИТИК МИРОВОГО УРОВНЯ - не, от них все отскакивает, как горох от стенки.
их убедили в противоположном.
им врали, но врали много, очень много - и они наивно думают, что если "много говорят", то это "правду говорят".
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От зразу видно троля з методичкою... Бо у нормальних українців світогляд не обмежено тільки Зе і Петьою...

І у зешавок виходить не краще: у них чогось всі, хто проти Зе - той 100% агент пороха... Тільки от не встигають міняти методичку, бо проти Зе вже і Юля, і Гриць, і Садовий, і націоналісти...
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Да что ж это такое, не получается у народа с президентами. Может народу выбрать другой народ ?
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)) Нормальний такий темп взяв, продовжуй клоВун.
Трускавець, турборежим хер знає яких законів, насмішки над журналістами, злив України на дипломатичну фронті, залицяння з путіним, відвід військ, депутати гвалтівники, депутати в його фракції які підтримали антимайдан, депутати, що давали інтерв'ю раша пресі, торгівля на крові, купівля раша електроенергії, ляльковод коломойський, друзі і кумівство на посадах, узурпація влади через прийняття законів, корупціонери такі як Богдан, Дубінський, знімають квартири в тещі і отримують гроші, чесний журналіст, депутат, кореш в якого 24 квартири і мазератті, справи Приватбанку, проблеми з МВФ, скандал з Трампом, земельний закон, ще можна писати і писати))))Далі буде...
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та ладно...вовик вроде и опять запустил втёрки по ушам лохам через свой видеоблог чтобы спасти ситуацию...а пипл не хавает как до выборов?(((
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зеленский мусорская шваль,
он оказался подонком, увы
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ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий. ВИДЕО
.............................................
это чтобы узаконить 200.000 га в одни руци
зеленский мусорских мразей послал граждан
выщемлять ?
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Почему оказался? Он не оказывался, он им и был изначально, другое дело ,что большинству украинцев нужно почувствовать своей шкурой тяжесть камаза , вместо того, чтобы по виду понять, что он тяжелый и если наедет ,кишки полезут из всех отверстий, большинству надо чтоб наехал, в рекламном ролике говорили ,что не задавит
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пора тему опроса поменять: не доверие, а презрение
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пора тему опроса поменять: не доверие, а презрение
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Хроника одного Президента ...
28.11.2019 г.

Торжественно сообщаем народу Украины, что президент Украины отсутствует на своем рабочем месте. По слухам - проблемы со здоровьем.

У Самбул (Маруся Звиробий) с утра обыски. ГБР и СБУ решили топить остатки Вовиного имиджа уж полностью. Репутационный урон будет огромным.

На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой".

Судя по всему, главные модератором российских интересов в Украине становится министр иностранных дел Пристайко. Его активное общение с главой администрации президента РФ Вайно становится чуть ли не ежедневным. У нас нет пока достоверных данных о содержании этих переговоров, но есть глубокое и обоснованное сомнение в самом Пристайко, пророссийские взгляды которого известны давно. Его путь на дипломатическую службу через Киевский политех и протекцию папы генерала КГБ тоже не вызывает доверия. Кроме активного и последовательного разваливания дипломатической службы Украины он особо ничем на этом поприще не отметился.
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У бубочки снова передоз?
Будем надеяться,что последний.
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Кстати, фото явно постановочное. У стоящего у СВОЕГО велика велосипедиста от области паха до верхней части сиденья должно быть расстояние не больше, чем от педали в нижнем положении до земли (может на пару см больше у любителей крутить педали носочками). У Люды оно раза в 2-2,5 больше. Она ногами до педалей не достанет, когда сядет на свой велик.
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Данньіе цифрьі снижения рейтинга могут радовать только Кремль , пропаганде которого удалось к своим фермам путинских портянок добавить и упоротьіх порохоботов. А их сивьій гетьман пошел по скользкой дорожке , действуя по поговорке :"сгорел сарай(будка), гори и хата(Украина)!". Но ничего не вьійдет , имхо.
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Не хрін було дебілам клоуна обирати. Саме тоді вони найбільше порадували крембль.
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Геть звідси, москальський вилупку.
Твоє намагання підмінити актуальне питання сьогодення на безтолкові роздуми видна за 100 кілометрів.
Що зробив порох він вже зробив. Змінити це неможливо і це вже питання історії.
А от що робить зєля - це вже питання сьогодення. Вплинути на зєлю можливо. В тому числі через рейтинги.
Справжній українець буде робити все щоб рейтинг зєлі падав з кожною спробою діяти не в інтересах України.
- Віддав Цемаха - хай відчуває репутаційні наслідки;
- не домовився з МВФ - хай відчуває репутаційні наслідки;
- втратив місця в ПАРЄ - хай відчуває наслідки;
- хоче домовлятися з РФ - може домовлятися скільки завгодно, але хай відчуває, що у випадку якщо домовиться поїде у Ростов до попередника.
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Читаешь посты против Зеленского и невольно понимаешь, что таким не хватает российской орды.
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а что ты невольно понимал, читая посты против Пороха? (а их было в 1000 раз больше).
при это Порох воевал с РФ, а зелупкин - капитулирует.
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Це якраз ЗЄБОБІКАМ орди і не вистачає. Хоча вони над цим інтенсивно працюють.
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Звісно зменьшилася. Барани обрали Зе-барана керівником проблемної баранячої ферми тому що він обіцяв домовитися щоб баранів не стригли і не різали, а ще обіцяв зелену траву зимою і відро дерті в день кожному і тепер дивуються чому не лише дерті нема, а ще й сіно замінюють на солому, і чистять стайню раз на місяць а не на тиждень як раніше.

І це ще вони не розуміють:
- Що через нездатність Зе-барана домовитися щодо рефінансування весною треба буде зібрати м'яса і шерсті достатньо для того щоб віддати всі поточні борги кредиторам;
- Що після виплати кредиту пайка денного корму зменьшиться вдвічі (випуск нової купюри номіналом 1000 грн - сигнал запланованої інфляції).
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ну а что такое "доверие" в данном контексте? безбоязненно повернуться спиной в бане? дать в долг крупную сумму без расписок и свидетелей? кто он такой, чтобы ему доверять? ставьте вопрос - вас удовлетворяют результаты его работы на должности? вы довольны результатами работы сформированных под его персону партии, кабмина и большинства в вру? а то "доверяете ли..". я себе не всегда доверяю, как говорится.
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Це важливе питання.
Питання відносно того чи буде його хтось підтримувати у випадку якщо соціально-активна більшість вирішить що зєля вже нагулявся і час його відправляти в турне до Ростова.
Чим більше у зєлі довіри, тим більший шанс порушення ним домовленостей з соціально-активним населенням.
Чим меньше довіри, тим більший шанс збереження домовленостей і безконфліктного завершення ним каденції.
Отже, в цілому для країни падіння рейтингу зєлі - це добре.
П.С. Це ти розумний, а дебільна більшість своє відношення висловлює через конструкт "довіряю/недовіряю" і на питання "вы довольны результатами работы..." - відповідає: "Бєєєєєє... я про це не замислююся"
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Ну вот и отличненько Довіра до Зеленського серед українців упродовж листопада знизилася на 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6725 .. Всё идёт так как и должно идти . Как там говорили , во время второй мировой - "враг будет уничтожен, победа будет за нами" ..

Может всё же , не успеет слить страну , до того времени когда его рейтинг обрушится - до нужной ( для Майдана ) кондиции .
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Полагаю, ему сейчас все-равно. Находясь в отключке ему не до рейтингов. Путешествие в Прибалтику явно ему на пользу не пошло. Страной управляет совершенно не Зеленский.
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Ой, а шо случилось? Це же платіжки за тепло не прийшли.
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"К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных" - после Нового года надо будет собирать манатки.
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"Доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилось на 12%" - какой % доверия к Зеленскому среди евреев?
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Доверие среди евреев... ты вообще понял что ты сказал? ты вообще допускаешь доверие среди евреев?
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По моим наблюдениям, как жителя центра, отрицательное отношение к Зеленскому намного больше 19%. Реально больше 50%. Все наши "опросы" всегда были заказными. Результаты реальных опросов корректируются совместно исполнителями и заказчиками.
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Газовый цинизм украинской власти - политолог Ноябрь 28, 2019Без рубрикиКомментарии

В последние дни едва ли не на каждом заборе фейсбука читаю волания - «Зеленский не лезь в газовый бизнес, без тебя разрулят», «нам не нужна российская скидка», «Коболев самый лучший», «нельзя прощать Стокгольмский арбитраж» и, самое любимое - «низкие цены на газ консервируют экономическую отсталость Украины».
Об этом пишет в ФБ политолог Руслан Бортник.
В тему - Правительство зафиксирует цену газа на январь-апрель 2020 года
Так и подмывает спросить - циничные чебурашки, живущие на деньги некоторых олигархов и иностранные гранты, имеющие паспорта и виды на жительство - Вы совсем свой народ не уважаете, считаете его тупыми овцами?
Что Вы можете предложить взамен?
За 5 лет высоких цен на газ какой экономический прогресс и модернизацию показала наша экономика, когда вы рулили страной? Где экономический расцвет?
Деиндустриализация - машиностроение, химия умерли; внешние рынки во многом утеряны, тарифы выросли в 10 раз, коррупция расцвела - высокие цены на энергоносители буквально удушили нашу экономику, выжали соки с нашего среднего класса и не только. Ведь они заложены в цену каждого товара и услуги в Украине.







Это понимают всюду в мире - именно поэтому ЕС (Германия, Венгрия), Китай и другие страны, мыслящие категориями национального интереса, ожесточенно борются за дешевые энергоносители - несмотря ни на что строят новые газопроводы (пока мы уничтожаем старые), люто торгуются со странами-экспортерами за каждый цент цены - ведь это одно из главнейших конкурентных преимуществ на мировых рынках.
А вы нам о «бижутерии» - рыночных ценах, реформах, конкуренции … - рассказывали 5 лет, пока «западные партнеры» и деятели Нефтегаза зарабатывали на «реверсах» и «псевдореверсах».
При этом мне все равно, откуда мы будем получать дешевый газ - от ЕС (пускай дадут скидку, мы же партнеры), США (пускай дадут скидку, мы же партнеры) или наши крикуны станут производить его самостоятельно.
Обеспечьте его национальной экономике и она начнет расти, сюда придут инвестиции, а тарифы для украинцев упадут. Обеспечьте его реально - в трубе, а не виртуально, как «стокгольмские фантики».
И мне все равно, какой украинский Президент об этом договорится - номенклатурщик, красный директор, банкир, завхоз, олигарх или комик.
загрузка...
***
Нардеп из «Батькивщины», экс-министр Алексей Кучеренко так прокомментировал сегодня в Фейсбуке этот пост:
«Хорошо иметь умных друзей.
Понимаю, что нужно выразить своё отношение к газовому «зашквару», но пока нет вдохновения изложить это внятно.
А тут читаю пост Ruslan Bortnik и мысленно его благодарю!)»
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Участие в нынешних выборах президента приняли больше 18,5 миллионов избирателей.
За Зе проголосовало 13,5 млн человек. В общем в Украине насчитывается 26 миллионов 770 тысяч 419 человек, которые могут голосовать, т.е 50% от общего числа избирателей имеющих право голоса выбрало Слугу. Рейтинг снизился на 13%. Какой фактический рейтинг до 9 декабря? И как он изменится после 10 декабря?
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Какая разница толпе?
Толпа выбирает волшебника изумрудного города, великого и ужасного, а потом побивает его камнями за то, что камни превращаются в хлеб на так интенсивно, и не те камни, которые надо, и вообще хотелось не хлеба, а селёдки...
А те, которые защищают бедного Гудвина - делают это не из-за любви к нему, а из-за ненависти к Гудвину предыдущей модели. А что это им даёт?
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Кажуть, великий обмін намічається.

Поміняйте, будь ласка, Бабченка на унітази і труси з кораблів.

Вважаю, це рівноцінний обмін.
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От якби дурнів на овець міняли, в нас була б найбагатша аграрна країна.
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Получил информацию которая конечно требует проверки Но!! Гидрант уже ДВАЖДЫ был в ФеоФании по причине??...Предполагаю наркотики..возможно кокс..Из переписки депутатов слуг..Как там Вова?? Ответ.. Вова мертв??)).. Понимаю как в отрубе полном))!!
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Скоро по рейтингу Зеленский догонит хоружевского Лорда Гниломорда из славного рода гетмана Калнышевского.
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Это еще просто потому что "корабль" плывет. Нравится вам это или нет, но предыдущей власти удалось удержать страну на плаву и даже показать кое-какой рост.
То, что сейчас ничего не повалилось, нынешние молодые профессионалы принимают, как собственный успех. Но они ничего не сделали для этого, так же как и не успели ничего серьезно поломать. Это просто инерция. Но придет время, когда в борту появится пробоина, засорится толчок, заведутся крысы в трюме, ветер не будет попутный и начнется шторм. Справятся ли они тогда? А вот хер. И Жопа грядет непременно. Этого не избежать.
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Ой, порохосвиньи, как бы вам этого хотелось!! Ага, мечтать не вредно.
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Порохосвині з'їли Порошенка і ще з десяток більш-менш достойних кандидатів, обравши собі у погоничі шолудиве єврейське порося, на якому навіть сало не наросло. Але всім відомо, що свиню, особливо агресивну, ніхто не триматиме довше ніж п'ять років і рано чи пізно її обов'язково заріжуть, за винятком випадку, коли сама здохне.
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Любители халявы от зелёной сопли разочарованы Довіра до Зеленського серед українців упродовж листопада знизилася на 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4358. Мантра - шара приди,не прокатила.
По моим опросам, это сучье племя.ещё не осознало своей ошибки. Когда в стране и экономике будет полная жопа, свои гниды будут блеять о своей невиновности! Довіра до Зеленського серед українців упродовж листопада знизилася на 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2826
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Яка коротка пам'ять у нарота. 30 років країну дерібанілі хто зна хто...
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Времена тяжелые, люди ждут быстрых изменений к лучшему. Где посадки, где борьба с олигархами, где повышение зарплат и пенсий, где избавление от коммунального рабства ?
Вместо этого делаются непопулярные шаги - рынок земли люди не поддерживают, борьба с фопами вместо борьбы с олигархами, насильники в партии, непонятные дела с Коломойским.
Не будет улучшений - рейтинг быстро станет как у барыги
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Верной дорогой идет этот товарищ Довіра до Зеленського серед українців упродовж листопада знизилася на 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 336 Ростовским шляхом
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Я не социолог, но вероятнее всего речь идёт о минус 12%.
Никто из знакомых, голосовавших за ЗЕ сейчас его не поддерживает, не понимает и
почти не воспринимает...
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пусть зделают опрос сколько осталось упоротых порохоботов.Думаю процента 1.5 осталось
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Сифилитик щас хером как сыграет на синтезаторе в париже, и рейтинг опять вырастет
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ГЛАВНОЕ,что у попрошенки все стабильно с рейтингом - 8%))))))
И глава АП райнин работавший на ЖЖ.пу.
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