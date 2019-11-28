 ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій. ВIДЕО

На відео Звіробій спочатку відмовляється відчиняти двері і каже, що чекатиме адвоката, після чого їй повідомили, що будуть "ламати двері", якщо вона не відчинить добровільно. Після того, як силовики опинилися всередині, вони повідомили, що жінки, які з ними, є понятими, а також наказали віддати мобільні телефони Звіробій і іншої жінки, чий голос чути на трансляції за кадром. Після цього відео обірвалося, передає Цензор.НЕТ.
Також один із силовиків повідомив, що "для безпеки на місці присутні оперативні співробітники СБУ та спецпідрозділу "Альфа".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.
Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.
27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.
Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.
Чем идиот, дорвавшийся до власти.
Нехай вже ділом займеться, до якого в нього талант.
Мне будет хорошо,когда к обывателю - Зедебилу,ночью придут и вместо удостоверения врежут в е...ало .Отсидеться в норке не выйдет ! Готовьтесь
Ну да, ну да.У зюзей з это получилось за бенины бабки на Г+Г. аеще смотри Квартал и Слуга народа.
Все точно по сценарию Дугина
Что-то типа того расейского воена, который убил чеченскую девушку
Он убил на Кавказе
Как поведали сводки,
Обезумев от грязи,
от кровищи и водки-
всяк отыщет причину
Иль подставит свою...
Но убил не мужчину
И убил не в бою
Тут некоторые пишут, что закон один для всех
А мы реально видим, что НЕТ
ЗМІ: "Слугу народу" фінансують компанії, які фігурують в кримінальних провадженнях
Середа, 27 листопада 2019,
Компанії, які профінансували президентську політичну партію в третьому кварталі цього року на майже 30 млн гривень, є фігурантами кримінальних проваджень.
Джерело: розслідування "Слідство.Інфо": "Фінансування "Слуги народу": понад 30 мільйонів від фігурантів кримінальних проваджень".
Деталі: Більше десятка компаній, які профінансували партію "Слуга народу" у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях. Журналісти виявили це під час аналізу її нового фінансового звіту.
З Єдиного реєстру судових рішень, журналісти дізнались, що фірми "Веб-Ротор", "Леонол", "Агро-Ленд", ФГ "Екопівдень" та "Саквояж-Ют" фігурують у розслідуванні поліції Київської області.
Ці фірми пожертвували президенській "слузі" 16,5 мільйонів. Усі вони перерахували партії по 3,3 мільйони гривень.
Підприємства "Агро-Ленд" із Сум та фермерське господарство "Екопівдень" з Миколаївської області займаються вирощуванням овочів. Компанія з Дніпра "Саквояж-Ют" - оптовою торгівлею, підприємство "Веб-Ротор" з Івано-Франківської області теж займається торгівлею. Київська фірма "Леонол" спеціалізується на торгівлі відходами та брухтом. Вона переказала 3 мільйони гривень.
Загалом журналісти з'ясували, що з липня по вересень 2019-го року бізнес підтримав "Слугу народу" на 80 мільйонів гривень. Більше третини цих грошей надійшло від фірм із сумнівною репутацією. 11 компаній, які профінансували партію у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях.
Бухгалтерію "Слуги народу" веде адвокатське бюро "Качура Лоєрс". Ця компанія від початку існування партії опікується її юридичними і фінансовими звітами. Керівник "Качура Лоєрс" Руслан Дідовець у коментарі "Слідству.Інфо" сказав, що нічого не знає про донорів із кримінальними справами.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233201/
Зебил и его кодла не могут не видеть, что в словах Патриотки со товарищи нет преступления
Причина в другом - перед сдачей страны ***** нужно запугать тех, кто может ее защитить.
Поэтому сейчас экзамен: или мы, или Кагал...
Потом они спрашивают за что были погромы - да вот за всё то же самое .
Уважения уже никогда не сможет иметь.
Так мы все не бессмертны. И должны думать о своих деяниях при жизни.
Чтоб заслужить память о нас как бессмертие.
А Зе этим поступком уже плюнул на свою память.
Как плюнул и тогда, когда обозвал свою родину проституткой.
зэ,тебе не уйти красиво как мародер,тебе придется трусливо убегать,как зэк.
Ведь они, придурки, и в самом деле верят в то, что Порошенко лично собирает Майдан.
озабоченностьзбоченнисть!
жги ещё.
Талант пианиста зарывает зря.
А за одно і за тими організаціями, які закличуть вийти на захист.
вынужден уговаривать украинского ***********
- не сдавать на переговорах интересы Украины....