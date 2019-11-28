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Все про:Зеленський (3703) обшук (814) Правоохоронні органи (453) Федина (16) Звіробій Маруся (1)

 ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій. ВIДЕО

Волонтерка, військова інструкторка Маруся Звіробій (справжнє ім'я - Олена Самбул (Біленька) опублікувала вранці 28 листопада відео, на якому до неї додому прийшли з обшуками силовики.

На відео Звіробій спочатку відмовляється відчиняти двері і каже, що чекатиме адвоката, після чого їй повідомили, що будуть "ламати двері", якщо вона не відчинить добровільно. Після того, як силовики опинилися всередині, вони повідомили, що жінки, які з ними, є понятими, а також наказали віддати мобільні телефони Звіробій і іншої жінки, чий голос чути на трансляції за кадром. Після цього відео обірвалося, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також: "Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського", - Федина, яку ДБР підозрює "в погрозі вбивством щодо президента"

Також один із силовиків повідомив, що "для безпеки на місці присутні оперативні співробітники СБУ та спецпідрозділу "Альфа".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162243
 
   
 Топ коментарі
 
Дурдом ін Юкрейн...
Репресії від зеленського...
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О, после вчерашнего зашквара всех соевых выплядков выгнали на работу ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 6504 небось еще пинками под зад, чтоб не филонили...
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Нічого собі навіть тобі язика з дупи дістали.
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Не знаю про шо ты, у вас порохнявых мысли слишком мудрые для простых смкртных ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 266
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Терпіння закінчується, напевно прийшла пора відкривати другий фронт та починати валити сепарню в українському тилу. Можна розпочати з явно вираженого проросійського алкаша сівохи. За цим мішком говна ніхто не пожалкує.
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А Срайнина урод начать не хочеш? ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 1502
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Все что знаю о Звиробий, то это то что она просто матюкливая баба котороя на видосах пытается попускать людей словесно
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Для умственно отсталых, чей кругозор ограничивается каналами олигархов, оно так и есть.
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А разве зеленое опущенное чмо можно еще чем то опустить ниже?
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"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018 советник В.Путина по геополитике.
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видимо вова читал ваш рассказ и решил поступить по умному
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Откровенная ложь и подстрекательство не дают таких результатов как реальная глупость властей или провокация.
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rodriges_, з наведеної цитати українофоба Дугіна стає зрозумілим, за чиїми підказками працював канал Г + Г під час президенства Пороха.
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На свете нет ужаснее напасти,
Чем идиот, дорвавшийся до власти.
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А вот если бы на его месте был какой-то дурачок?
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Деякі мої знайомі (голосоватєлі за ЗЕ). Чомусь ігнорують мої запрошення випити по чарці, морозяться навіть на пиво вийти. От думаю, чому?
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Ты наверное порохобот, вот они и обижаются, что Порошенко довел страну до такого, что народу пришлось голосовать за Зеленского! Порошенко виноват, что у власти какой-то "не лох"
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Це так само як звинувачувати Порошенка, що ти гівно через його почав їсти)
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В десятому коліні!) Весь погріб рошенівськими цукерками завалений) Хош продам по вигідній ціні? Зубожілим 80% знижка.
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Зберіться вже і подаруйте йому Ямаха або Стейнвел РОЯЛЬ.
Нехай вже ділом займеться, до якого в нього талант.
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Система "Зелёная плесень" не спеша перековывает охлос ЗеБеняток в послушных рабов ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 9891
Мне будет хорошо,когда к обывателю - Зедебилу,ночью придут и вместо удостоверения врежут в е...ало ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 9891.Отсидеться в норке не выйдет ! Готовьтесь ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 9891
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Во во, вот к тебе и придут, но только санитары ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 6858
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"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество"

Ну да, ну да.У зюзей з это получилось за бенины бабки на Г+Г. аеще смотри Квартал и Слуга народа.
Все точно по сценарию Дугина
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Думаю, що там кремлівських бабок було не менше.
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Срочно нужно перебросить несколько армейских частей в район проведение это ниимеющийаналагов операции!!!
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Боты, скоро и за вами придут, соучастие в ОПГ -- не шуточное дело.
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похоже, будешь висеть рядом с зекомандой.
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Подождем до 1 янв, тогда посмотрим кто и что у кого будет висеть, о великий оракул ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 4710
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Савченко хотела минометами Верховную Раду разбомбить, планировала расстрелы и до 10 тысяч жертв. Все есть в обвинении. А теперь ведет передачу по телевизору. Что происходит вообще? ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 5360
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Це не нові люди--це нащадки нкведістів і кедебістів. це люди з совковим мисленням. Вас будуть проклинати до пятого покоління як і проклинають ваших прадідів і дідів,які нищили українців. Де офіцерська честь, щоб не замічати , що у владі зрадникі українського народу, фсбешникі і україноненависникі. ви присягу давали служити народу,захищати його, а ви захищаєте прислужників ворога.
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Пришли с обыском,а что ищут яйцо с иглой?
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Мало того, что оно не през, оно еще и не мужик.
Что-то типа того расейского воена, который убил чеченскую девушку
Он убил на Кавказе
Как поведали сводки,
Обезумев от грязи,
от кровищи и водки-
всяк отыщет причину
Иль подставит свою...
Но убил не мужчину
И убил не в бою
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Армия (я имею ввиду не гострабайтеров контрактников, а офицеры) Зеленского с маленькой Коломойской командой не любит! Гонения на Зверобой и Федину добавят ненависти! Ненависть, как показывает практика материализуются! Не переживайте в стране будет порядок! Украинский!!!
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Ну, знаячи наших генералів та полковників, я можу передбачити, яка то буде хунта. Запевняю вас що, гірше ніж сьогоднішня влада.
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Це що, якісь маловідомі військові мають захопити владу? Це міна під Україну. Хто саме буде цей "диктатор" і хто його визнає? Російський шпигун Порошенко?
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Особенно понравилось "гонения на Федину" ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 6770 это ваще зачет, ты принят в клуб веселых и находчивых ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 6770
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Многнеуважаемая 73%-ная быдломасса, вы тупое манипулируемое стадо , которое постоянно будет тянуть Украину на дно.
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Твій Пєця і Зєля - одна і та шобла. Пєця Зєлю і привів. Вони обоє - абинеюлькі
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Яскравий представник цієї тупої когорти ще й з вавкою в голові.
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О! Усики ему органично подходят... но кольца в носу и серьги в ухе таки не хватает для полной профессиональной идентичности.
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Позорище!!!!!!!!!!
Тут некоторые пишут, что закон один для всех
А мы реально видим, что НЕТ

ЗМІ: "Слугу народу" фінансують компанії, які фігурують в кримінальних провадженнях
Середа, 27 листопада 2019,

Компанії, які профінансували президентську політичну партію в третьому кварталі цього року на майже 30 млн гривень, є фігурантами кримінальних проваджень.
Джерело: розслідування "Слідство.Інфо": "Фінансування "Слуги народу": понад 30 мільйонів від фігурантів кримінальних проваджень".
Деталі: Більше десятка компаній, які профінансували партію "Слуга народу" у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях. Журналісти виявили це під час аналізу її нового фінансового звіту.
З Єдиного реєстру судових рішень, журналісти дізнались, що фірми "Веб-Ротор", "Леонол", "Агро-Ленд", ФГ "Екопівдень" та "Саквояж-Ют" фігурують у розслідуванні поліції Київської області.
Ці фірми пожертвували президенській "слузі" 16,5 мільйонів. Усі вони перерахували партії по 3,3 мільйони гривень.
Підприємства "Агро-Ленд" із Сум та фермерське господарство "Екопівдень" з Миколаївської області займаються вирощуванням овочів. Компанія з Дніпра "Саквояж-Ют" - оптовою торгівлею, підприємство "Веб-Ротор" з Івано-Франківської області теж займається торгівлею. Київська фірма "Леонол" спеціалізується на торгівлі відходами та брухтом. Вона переказала 3 мільйони гривень.
Загалом журналісти з'ясували, що з липня по вересень 2019-го року бізнес підтримав "Слугу народу" на 80 мільйонів гривень. Більше третини цих грошей надійшло від фірм із сумнівною репутацією. 11 компаній, які профінансували партію у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях.
Бухгалтерію "Слуги народу" веде адвокатське бюро "Качура Лоєрс". Ця компанія від початку існування партії опікується її юридичними і фінансовими звітами. Керівник "Качура Лоєрс" Руслан Дідовець у коментарі "Слідству.Інфо" сказав, що нічого не знає про донорів із кримінальними справами.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233201/
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НУЖНО ПОНИМАТЬ ОЧЕНЬ ПРОСТУЮ ВЕЩЬ
Зебил и его кодла не могут не видеть, что в словах Патриотки со товарищи нет преступления
Причина в другом - перед сдачей страны ***** нужно запугать тех, кто может ее защитить.
Поэтому сейчас экзамен: или мы, или Кагал...
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Aльфе нечем заняться? В тылу кишит сепарами, да и за линией соприкосновения дела для спецов найдутся. Но видно Маруся представляет для жидовской шоблы большую опасность. Вот интересно, альфамцам не стыдно?
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Є категорія "службовців" у яких "сором" замінено "службовими обов'язками", вони служать будь-якій владі. Навіть будуть служити окупантам.
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Мабуть це так. Коли в Нюрнбергу судили німецьких військових, то вони казали що виконували накази. Але все одно пішли на шибеницю.
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Начинается хуцпа - джидайский беспредел.
Потом они спрашивают за что были погромы - да вот за всё то же самое .
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И какой срок светит всем, кто отрицает бессмертие Бубочки?
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Альфа после этого уже себя морально дисквалифицировала.
Уважения уже никогда не сможет иметь.
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Ну, так вони нечебто мають відношення і до підпалу "Будинку профсоюзів" але генітальний плокулол не найшов можливості закінчити слідство.
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Там начебто. А сегодня мы все видим своими глазами, в реальном времени, на видео
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Діду! Там поіменний список альфівців, що захоплювали ДП на Майдані! Що пан робить на політичному сайті, якщо такого не знає?
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Кроме все прочих вопросов, у меня самый главный - зачем для обыска целая "Альфа"??? Маруся, что известный террорист? Или уже все реальные преступники пойманы, давайте привлечем целое подразделение "Альфа" для запугивания женщины? Они зарплату получают за подобные акции устрашения?
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Да. Герой Зе вже почав боротися з жінками, які захищали його дупу в той час, коли зе хтікало від повісток до армії. Естонський сором.
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Потрібно розуміти що, серед української "еліти" дуже багато тих, хто вважає що, захист незалежності України особисто їм нашкодив.
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Все як в Расєюшці. При Пороху я такого не згадаю. А тоді часи були бурхливіші.
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Ой, не кокєтнічайте. При Пороху добровольців видавали кацапам.
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Щонайменше половина керівництва у Зеленського з порохоботів.
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Что такое сказала Маруся, что Зю не бессмертен?
Так мы все не бессмертны. И должны думать о своих деяниях при жизни.
Чтоб заслужить память о нас как бессмертие.
А Зе этим поступком уже плюнул на свою память.
Как плюнул и тогда, когда обозвал свою родину проституткой.
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зеленый гнусавый скот-верный продолжатель петиной традиции щимить волонтеров и бойцов.

зэ,тебе не уйти красиво как мародер,тебе придется трусливо убегать,как зэк.
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ГБР направило в ГПУ проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.!
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Спешат.
Ведь они, придурки, и в самом деле верят в то, что Порошенко лично собирает Майдан.
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Давно пора!!!...всмысле Петюне возвращать из заморья вот и посмотрим кто кроме порохнявых мудаков будет выражать глубокую озабоченность збоченнисть!
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Люди посмотрят на такое и начнут появляться осередки нової УПА - давай, Зеленский,
жги ещё.
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Ой, одні вже обіцяли перед виборами ходити від дверей до дверей, ви їх бачили перед своїма дверима?
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Особисто я перед своїма дверима бачив "Свідків єгови" та торгашів але жодного націоналіста.
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Сцикун наносит превентивный удар - "как бы чего не вышло"...
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Ця програма працює вже шостий рік, я не бачу нічого нового, чого не було при попередній владі.
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Саме так. Пєця Зєлю і привів. Вони обоє - російські шпигуни. У Пєці вже був рейтинг нульовий, його замінили в кремлі на Зелю.
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защитников донецкого аэропорта садили, портнов в Украину возвращался и патриотам угрожал, российские пропагандоны по Киеву ходили? я что то не слышал. Очки купи или бояру расейскую кушать прекрати
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Так садили "торнадівців", ПСників, націоналістів, навіть беспартійного погранця садили при Порошенко, добровольців видавали на запит кацапів, Медведчук канали скупляв і сєпарів від відповідальності звільняли, а бійців, які привозили тих сєпарів у Київ садили за викрадення людей.... Хоча я вашу залежність від соєвого ліцитину розумію.
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Сходила к Полтаве на вата шоу...вот тебе зелёное вчк НКВД
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Музицировать на фортепянах у него лучше получается.
Талант пианиста зарывает зря.
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А зараз будимо уважно дивитися за формулюванням звинувачення.
А за одно і за тими організаціями, які закличуть вийти на захист.
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Позорники....Целое подразделение Альфы против слабой беззащитной женщины.....В 6 утра...Террористку нашли блин......
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Порохнявые, чо скыглыть, выходите на майдан помогать йолку ставить
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Мавр сделал свое дело , мавр может уходить. Сталин руководителя Ленинграда после блокады расстрелял. Только под руководством С Талина и никого больше народ выжил.
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Сегодняшняя реальность такова, что Президент чужой страны
вынужден уговаривать украинского ***********
- не сдавать на переговорах интересы Украины....
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