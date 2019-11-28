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Все про:Зеленський (3710) обшук (820) Правоохоронні органи (470) Федина (18) Звіробій Маруся (9)

 ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій. ВIДЕО

Учасниця бойових дій, військова інструкторка Маруся Звіробій (справжнє ім'я - Олена Самбул (Біленька) опублікувала вранці 28 листопада відео, на якому до неї додому прийшли з обшуками силовики.

На відео Звіробій спочатку відмовляється відчиняти двері і каже, що чекатиме адвоката, після чого їй повідомили, що будуть "ламати двері", якщо вона не відчинить добровільно. Після того, як силовики опинилися всередині, вони повідомили, що жінки, які з ними, є понятими, а також наказали віддати мобільні телефони Звіробій і іншої жінки, чий голос чути на трансляції за кадром. Після цього відео обірвалося, передає Цензор.НЕТ.

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Також один із силовиків повідомив, що "для безпеки на місці присутні оперативні співробітники СБУ та спецпідрозділу "Альфа".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162243
 
 
 Топ коментарі
 
Дурдом ін Юкрейн...
Репресії від зеленського...
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Очень умиляет количество ярых защитников тупой и агрессивной черноротой самки по кличке Маруся! Зверобой!!! Уже одна кликуха говорит про неадекватность и неумеренное самолюбие. А может кто-то из особо рьяных выделителей слюны и гавна поделится с окружающими списком подвигов этой героичной склочной курицы? Что она сделала для СТРАНЫ и ЛЮДЕЙ?!!! Кроме заказного и хамского наезда на действующего президента, избранного большинством избирателей. Пока мальдивскую гниду, свинопетра-мародера не закрыли в клетке, долго еще оно будет будоражить социум за украденные у того же социума деньги. Надеюсь, эту наглую овцу осудят по закону с сыкливой и такой же продажной подельницей софочкой
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Очень забавляют помойки, сидящие в спаме и рассуждающие о ссылкивости. Это ты про уклониста и боявшегося анализы сдать, юродивое обиженное создание? Или ты такое-же и рефлексируешь? Передавай привет не посаженной новой зе-команде из собакова, коболева и свинарчука, жертва пьяной акушерки.
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Пусть эта ЗЕленая плесень еще поупражняется в политических преследованиях - у них не будет и 15% рейтинга. А потом - протесты и забег до Ростова. Молой и наглый мент на видосике в лучшем случае будет в мусорном баке обитать, в лучшем случае!
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Это не зеленая плесень - это ставленник Петра Порошенко, Роман Труба, бывший классовый союзник депутата Федыны и верный ПЕС ее шефа - хозяина корпорации Рошен и по совместительству - президента Украина...
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Да нет, это зеленая плесень ведет дело к пропасти...
Скажи, ты за сколько гривен комменты строчишь?
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Видать серьожа тобі порох пенісом ложку з похльобкою вибив.що ти так верещиш.дебіл ти тупоголовий,де порох і де ця сопля зелена.
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Да блин, было уже такое Стокгольмский синдром.
А тут блин "Синдром Порошенко" - это у тех, кто посылки на фронт собирал, бронежилеты покупал, пережил падение гривни и, как последний лох, посажен на бессрочный "счетчик" в виде субсидии и исключительно за свои же бабки.
Поэтому, если вы не нормальный барыга районного масштаба с пайзой БПП, дающей право дерибанить и забирать, то тогда нужно к психиатру и срочно - в вашем национализме обнаружен вирус!
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"для обеспечения безопасности на месте присутствуют оперативные сотрудники СБУ и спецподразделения "Альфа".

Гребаный стыд.
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вместо ловить шпионов и сепаров- гоняют волонтёров и патриотов..."оце вибрали"...а война то ещё не закончилась...готовят "дружбу и тайожный саюз"...?!!!
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Ахтем Чийгоз каже що рашисти в Криму саме так, на світанку, коли ще було темно, в балаклавах, погрожували його дружині і намагались зламати двері. Слідом за репресіями РАШИСТІВ в Криму проти українців кримськотатарського походження, в материковій України стартували репресії УКРАЇНОЖЕРІВ-РАШИСТІВ, кремлівських наймитів, проти патріотів, свідомих Українців.
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Слово (Звиробий) и Дело (Труба)...
Два совета. Марусе - повнимательней друзей выбирать, а Трубе - даже смена фамилии не спасет...
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А в каком месте угрожали презу смертью? Цитату на стол.
То что он не бессмертен не принимается. Все мы смертны.
Разве что уже шиза пришла считать себя бессмертным.
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Бесполезно. Бобики не могут в аргументацию, как и свинособачки. Ответ один: "фифсефрете", "а где ваши доказательства обратного"... ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 6567
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Звіробій є. А де слідопит та Великий Змій?
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Звіробій. Полин. Пижма. Засоби від зелених глистів.
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Це ж суки срані можуть понапідкидати людині цілий арсенал зброї і набоїв тисячі штук.
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А самим альфовцам не стыдно что их используют вот для таких "спецопераций"??
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думаю у них в большинстве по умолчанию установка. ваша политика - "не моего ума дело".
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не знаю як ви, а я готовий стати на захист Звіробій!
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Так виходить, що українці втретє обрали російського шпигуна. Янек бив, розстрілював, садив політичних конкурентів, Пєця пересадив більше Восьми тисяч атовців нізащо, підстави робив в Іловайську і багато де ще, йшло ціле полювання на патріотів і активістів... Але і Вовік ще ЖОДНОГО посадженого Пєцею атовця не звільнив досі. І, схоже, звільняти не збирається.
Тому дострокові. Ще в цьому році. Українців вчергове пошили в дурні.
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каналидационная Труба из ДБР регулярно разбрасывает нечистоты, и только на патриотов.
Ярош уже предупредил, что ДУК война не надоела. Думай, Труба обосранная, куда бежать будешь, если успеешь, тварь продажная.
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Не, ну сначала пару лет пусть отсидит.....
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опять нас хотят отвлечь, и им уже пофиг, к кому прийти с обыском
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А бідний Зе б ється як риба об лід і нічого зробити в Україні на краще не може ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 850
Трагедія.
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,,я так понимаю,, лишнее. Тебп чтт нас*али по г+г то и транслируеш
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Поймите одно, спонсоры этого сидят в Кремле и через Богдана, все спускается исполнителям, вся эта бригада косит бабло на политических заказах!
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Дурашка, это порошенковский глава АП оказался злостным медведчуковцем, всю секретную инфу сливал в Москву
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Глава АП? Злостним мєдвєчуковцем?
У нас зараз цілий преЗЕдент є абсолютним **********, і шо?

ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 2399
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Це не гендерний шовінізм з боку Зе влади ? ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 894

Це ж соколи, а не силовики дбр/сбу, герої яким не знайшлось місця на перщій лінії оборони на Донбасі ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 9874
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Бэнин клоун уже и альфу превратил в клоунов.
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РАШИЗМ ИЛИ РАССЕЯНСКИЙ ФАШИЗМ. БЕШЕНСТВО ВАТКИ.



ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!


https://bitter-onion.livejournal.com/2645743.html


ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 3806





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А у того черта нашли 24 квартиры с парком Мерседесов ХЗ как и откуда взявшихся, оно в наглую пришло в футболке "Мама любит скорость" И ЗЕкловуны что то заткнулись.не видят не слышат
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панове, ви не забувайте, яка сволота подавала заяву-

Олександр Качура(мудло з гнiзда метверчука та петуШарiя) подав до правоохоронних органів заяву на депутатку Софію Федину через її висловлювання на адресу президента України Володимира Зеленського.
Про це Качура сказавжурналістам у понеділок у Києві перед засіданням парламентської фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я сьогодні подав заяву про вчинений злочин до правоохоронних органів, до Генпрокуратури і до ДБР", - сказав вінДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3156416

ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 668



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мля((( Марусю, Садового тягають. Допу, Гепу, Беню, Ахметку ніхто не чипає. ото ****** починається.
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дали буде...це Зе поки розминаеться...ось 9-го пидпише мир-отоди вже "розправе крила"...охвицийно... ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 5750
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Только-что узнал по каналу Прямий, что Маруся была добровольцем на фронте в десантно-штурмовых войсках в разведке. В РАЗВЕДКЕ, Труба обосранная. А ты, быдло, где прятался от войны? Да, самое смешное, что говно-следаки из ДБР изъяли пластмассовый пистолет ее сына. Трубы, ты, быдло, привселюдно обосрался, шакал коломойского.
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Две дуры в сласть погавкали, а тапер...????
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алик-гавкаешь ты...овощ...а девчёнок в обиду не дадут...
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Нехай ця охєрєвша нацдурналістка Мотря Кулик поїде в США і там натякне щось в сторону Трампа, про гранати і про безсмертя. Або в Польщу. Або в Швецію. Або в Канаду. А через 40 років, якщо вийде з клітки, розкаже, як воно там.
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Так ты тут про Порошенко аж усерался визжал, и обзывал, и в грязь топтал как только мог..и про США, Швецию что то не вспоминал. Что ты теперь то носом двулично закрутил когда твоего любимого клоуна обидели? Кстати когда назад в Украину дезертир??
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Он экономический беженец или колбасный мигрант.
Дезертировал от зубожиння.
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Дезертир твой папа. А сосед - молодец.))
А в Украину я сразу после Мальдив.
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та ты шо...? тваего избранника "абидели"..?) приедь под ОП и устрой акцию "паддержки"...
может примут в "СН"... ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 8219
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Происходящее в Украине всё больше напоминает будни в путинском Мордоре ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 5332 Скоро каждый день будут клепать по заказу "политические дела".
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ЗеЛена шмаркля - це вже остання спроба кацапо-ординської кремляді зжерти Україну, перетворити її на сраний малороський округ вЯлікай раші-паРаші.
А ось наскільки це їм вдасться, наскільки далеко вони зможуть зайти з допомогою ЗеЛеної гниди, її шобли та тупих хАхлів-ЗеБілів - це вже залежить від нас усіх...
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У Шмаркли все меньше шансов доставить свою тушку до ростова непатранной...
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Коломойский потирает жирные ручонки: "Возмущайтесь,патриоты, вы нам не мешаете!"
Неплохо бы к 9 декабря подписать всенародную петицию, что Зеленский - марионетка.
Зеленскому доверия больше нет, потому что он предатель.
И с этими плакатами стоять все дни саммита в Париже - чтобы весь мир это видел.
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