 ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій. ВIДЕО

На відео Звіробій спочатку відмовляється відчиняти двері і каже, що чекатиме адвоката, після чого їй повідомили, що будуть "ламати двері", якщо вона не відчинить добровільно. Після того, як силовики опинилися всередині, вони повідомили, що жінки, які з ними, є понятими, а також наказали віддати мобільні телефони Звіробій і іншої жінки, чий голос чути на трансляції за кадром. Після цього відео обірвалося, передає Цензор.НЕТ.
Також один із силовиків повідомив, що "для безпеки на місці присутні оперативні співробітники СБУ та спецпідрозділу "Альфа".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.
Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.
27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.
Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.
Скажи, ты за сколько гривен комменты строчишь?
А тут блин "Синдром Порошенко" - это у тех, кто посылки на фронт собирал, бронежилеты покупал, пережил падение гривни и, как последний лох, посажен на бессрочный "счетчик" в виде субсидии и исключительно за свои же бабки.
Поэтому, если вы не нормальный барыга районного масштаба с пайзой БПП, дающей право дерибанить и забирать, то тогда нужно к психиатру и срочно - в вашем национализме обнаружен вирус!
Гребаный стыд.
Два совета. Марусе - повнимательней друзей выбирать, а Трубе - даже смена фамилии не спасет...
То что он не бессмертен не принимается. Все мы смертны.
Разве что уже шиза пришла считать себя бессмертным.
Тому дострокові. Ще в цьому році. Українців вчергове пошили в дурні.
Ярош уже предупредил, что ДУК война не надоела. Думай, Труба обосранная, куда бежать будешь, если успеешь, тварь продажная.
Трагедія.
У нас зараз цілий преЗЕдент є абсолютним **********, і шо?
Це ж соколи, а не силовики дбр/сбу, герої яким не знайшлось місця на перщій лінії оборони на Донбасі
ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!
https://bitter-onion.livejournal.com/2645743.html
Олександр Качура(мудло з гнiзда метверчука та петуШарiя) подав до правоохоронних органів заяву на депутатку Софію Федину через її висловлювання на адресу президента України Володимира Зеленського.
Про це Качура сказавжурналістам у понеділок у Києві перед засіданням парламентської фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я сьогодні подав заяву про вчинений злочин до правоохоронних органів, до Генпрокуратури і до ДБР", - сказав вінДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3156416
Дезертировал от зубожиння.
А в Украину я сразу после Мальдив.
может примут в "СН"...
А ось наскільки це їм вдасться, наскільки далеко вони зможуть зайти з допомогою ЗеЛеної гниди, її шобли та тупих хАхлів-ЗеБілів - це вже залежить від нас усіх...
Неплохо бы к 9 декабря подписать всенародную петицию, что Зеленский - марионетка.
Зеленскому доверия больше нет, потому что он предатель.
И с этими плакатами стоять все дни саммита в Париже - чтобы весь мир это видел.