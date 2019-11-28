 Запуском "Північного потоку-2" Німеччина сприяє економічному задушенню України, - Юрій Вітренко

Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.
За словами Вітренка, Німеччина із запуском газопроводу позбавляє Україну ролі головного транзитера російського газу в Європу.
"Йдеться не про те, що відніме роль головного транзитера, а про те, що транзиту через територію України не буде взагалі. Із запуском "Північного потоку-2" можна очікувати, що транзиту через територію України не буде. І Німеччина має розуміти, що вона в такий спосіб сприяє економічному задушенню України. Доходи від транзиту є дуже суттєвими для української економіки, а весь український і східноєвропейський газовий ринок був сформований на очікуваннях того, що газ буде йти зі сходу на захід. А такі радикальні зміни - тепер газ має йти із заходу на схід, на схід України принаймні, - це загроза стабільності поставок у регіоні. І Німеччина як один з лідерів Європейського Союзу має це усвідомлювати", - заявив Вітренко.
ДТЭК знаете такую компанию
С 2004 года после Оранжевого Майдана Рашка начала все эти проекты с СП и угрозы прекратить транзит былиипостояннл
Прошло 15 лет, за которые Украина ничего не сделала, чтобы себя обезопасить в этом смысле
Юля премьером была всего ничего
Это общая политика такая
Не, я не поддерживаю Меркель в этом вопросе насчёт СП, но так совершенно безглуздо ставить себя в зависимость от третьих стран - сохранят ли ФРГ и РФ транзит или не захотят
Если бы Виктор Ющенко не дал добро на присутствие "РосУкр¬Энерго" в качестве посредника, а затем и монопольного поставщика газа в Украину ("похоронив" таким образом межправительственное соглашение от 4 октября 2001 года и газовые контракты, в которых была закреплена цена в $ 50 за тысячу кубометров на 2002-2011 годы), то "Нафтогаз" заплатил бы за импортируемый газ всего $ 25,725 млрд, а не $ 64,335 млрд. Таким образом, решения Ющенко в газовой сфере обошлись Украине в потерю $ 38,6 млрд за 10 лет.
http://zn.ua/ECONOMICS/iz-za_resheniy_yuschenko_v_gazovoy_sfere_ukraina_poteryala_38,6_mlrd.html
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Кроме того, Фирташ называет себя "неофициальным советником" президента Виктора Ющенко, в частности, по созданию коалиции между Партией регионов и НУНС.
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/12/2/5637319/
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Москаль розповів, за яку суму Ющенко та Балога домовлялись з "регіоналами"
http://ua1.com.ua/politics/moskal-rozpoviv-za-yaku-sumu-yushchenko-ta-baloga-domovlyalis-z-regionalami-20954.html
Заявил Коболев.
Значит не делала и не обезопасила себя от таких выкрутасов рф.
Так что голословный тролль тут ты.
Существенность исчисляется долей статьи доходов в общих доходам
Матчасть учи, валенок
На Западе учат экономикс, лаптеногий
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Ничего не делала в твоей глупой заднице, которая у тебя вместо головы.
Озолотимся
Украину будут иметь все кому не лень, Зе можно поздравить, нам токо и останется играть на пианино голыми ..., деторождаемым органом!
Что должно ещё случиться чтобы все эти нафтогазовские плакальщики перестали хныкать в рукав ?
Как у вас там, в бушах дела обстоят?
параша обокрала.
Европа предала.
Америке мы сами насрали...
Запуском "Северного потока-2" Германия способствует экономическому удушению Украины, - Юрий Витренко
Украина не будет перекрывать поток газа из РФ даже без договора о транзите, - Юрий Витренко
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Германия нас душит, но мы ей все равно будем помогать
Враги никогда не предают!
Тому логічно що німців це достало і вони вклались в Північний потік 2, одні плюси для них, Нетреба мати справу з нашими корупціонерами,
Реконструкція нашої труби, коли вона знищена остаточно, дорожча ПП-2,
Не потрібно кожного сезону переживати в яку сторону подує вітер в Україні у нашої еліти.
Ціна транзиту по ПП2 нижча
Тому можна розказувати що хочеш а в європі рахують гроші і ні Яник ні Петро ні Ющ нічого не зробили для інвестицій в нашу трубу а просто крали з неї. Тепер уже пізно про щось домовлятись, ПП-2 запустять на другий рік а нашу трубу на металолом...
Евгений Калашников
Это ты Витренко и ублюдок Кобелев соросята душите Украину уже 5 лет, упыри падлы.
28.11.2019 08:51
**** Олексій Кучеренко
«Повний переможець» Вітренко вчергове забув згадати, що виграш в Стокгольмі став можливим завдяки «поганому» транзитному контракту Тимошенко 2009 року і його особиста заслуга в цьому - мізерна.
А Юлію Тимошенко щиро вітаю із Днем народження та бажаю людського щастя та життєвих сил!!!!
Рішення Стокгольмського арбітражу: "Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі "Газпрому"
https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/27/654187/?fbclid=IwAR2PNgeO6vFYbv_4uRjNuUjUQHuJQD86SVayDYhKc5OokWSX_n68uc9feI8