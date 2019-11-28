EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  5422  40
Матеріали за темою:
Все про:НАТО (2183) США (5899)

 США планують скоротити фінансування НАТО і направити гроші на підтримку України, - CNN

Наступного року Білий дім збирається "символічно" скоротити фінансування НАТО, а зекономлені кошти передати Україні та Грузії.

Про такий план CNN розповіли обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зараз частка США в загальному бюджеті Альянсу - близько 22%, але в американського президента Дональда Трампа нібито прагнуть скоротити внесок приблизно до 16% - майже до рівня Німеччини (14,8%). Дефіцит, розраховують у Білому домі, покриють інші країни Альянсу.

Читайте також: США працюватимуть, щоб змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов'язання, - заява Держдепартаменту перед нормандським самітом

"Це значною мірою символічний крок, оскільки прямий бюджет НАТО відносно невеликий - близько $2,5 млрд, і він відділений від національних оборонних бюджетів, які, як рекомендує НАТО, мають становити не менше 2% ВВП (виконують лише вісім із 29 членів НАТО)", - повідомляє CNN.

Один з представників Пентагону заявив, що зекономлені США гроші допоможуть профінансувати інші американські військові зусилля і заходи безпеки в Європі, включно з програмами підтримки країн-союзників, які входять до НАТО, - України та Грузії, "оскільки вони перебувають на передовій протистояння з Росією в Східній Європі", - зазначає CNN.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162240
 
   
 Топ коментарі
 
США планируют сократить финансирование НАТО и направить деньги на поддержку Украины, - CNN - Цензор.НЕТ 3390

1) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.

Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.

И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.

Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.

Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.

Никита Соловьев, ДемСокира.

Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
 показати весь коментар
 
нам нужна прямая военная помощь в размере не менее 1 млрд баксов/в год..
обращаю внимание: не деньгами, а техника, вооружение, обучение, и жесточайший контроль со стороны Пентагона и Госдепа..
иначе, наши Юзики и Сивохи похерят это дело..
 показати весь коментар
 
Портянка рулить. Зебілам слава.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пока рыжий рулит все будет реально только на пользу кацапни
 показати весь коментар
 
 
США планируют сократить финансирование НАТО и направить деньги на поддержку Украины, - CNN - Цензор.НЕТ 3390

1) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.

Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.

И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.

Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.

Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.

Никита Соловьев, ДемСокира.

Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
 показати весь коментар
 
 
СОКИРА ШОУ. Ми знайшли (...) докази того, що керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель, які, як ми чули, заборонені законом (хоча й дарма). Причому Білоцерківець витрачає на повій більше грошей, ніж заробляє.

відео на фейсбуці

Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
 показати весь коментар
 
 
Ну так народ їх підтримують - халява. В одному борделі й познайомились, в одному ліжку. Труба зняв Білоцерківця, а Білоцерківець - Трубу. Тому й бюджет у них спільний.
 показати весь коментар
 
 
Трампу знадобився привід для розвалу НАТО,і він його знаходить.
 показати весь коментар
 
 
Невже. Аж не віриться. Дійшло що допомагати треба тим хто реально воює з козлорилими.
Хоча може це тільки із за імпічменту.
 показати весь коментар
 
 
нам нужна прямая военная помощь в размере не менее 1 млрд баксов/в год..
обращаю внимание: не деньгами, а техника, вооружение, обучение, и жесточайший контроль со стороны Пентагона и Госдепа..
иначе, наши Юзики и Сивохи похерят это дело..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
что как свиньи Пети тоже тырить могут денюшку ?
 показати весь коментар
 
Еще спрошу: почему сокращают персонал на аэродроме в Прилуках?
 показати весь коментар
 
Це вже не аргумент. Після "питяння металобрухту" та "за спіной президент" - зрозуміло, що вони однакові. Шукайте щось до чого щє не опустилася "молода команда".
 показати весь коментар
 
почему не аргумент?Насвинячили словили отвечайте , насвинячут эти ,словили тоже к ответу
 показати весь коментар
 
Минуточку.
Владимир Александрович президентствует уже больше 6 месяцев, давно новый Кабмин и новый Министр Обороны, так кто сейчас "зарабатывает деньги на войне"?
Почему сокращают военный персонал на аэродроме в Прилуках (пишут, что сократили больше 100 человек)?
Так на кого работает Квартал?
 показати весь коментар
 
 
Нет, лаптекопытный говноед, щас на крови зарабатывает ЗЕлена шмаркля,, люди которого закупили у кацапии электроэнергию в объеме 20% от украинской энергетики, и около 100 000 шахтеров и работников ТЭС потеряют работу.
 показати весь коментар
 
 
ну Тетчер тоже кротов бортанула ,слишком много пенёнзов хотели за свое копание , а её трудно назвать фанатом ***** , ты же не покупаешь ливер по цене сервелада , почему я должен твой ливер покупать ?
 показати весь коментар
 
Иначе и быть не может.
Как показал вояж Владимира Александровича в страны Балтии, все, что Кварталу могут дать - это велосипед (что означает "катись отсюда").
 показати весь коментар
 
 
Так дрысля ЗЕленая на больше и не наработал. Что больше - это украдено у Украины.
 показати весь коментар
 
Уперше це чую. CNN продовжує пробивати дно брехні. І почалось усе це з часів обрання Обами. І не знаємо коли закінчиться
🤔
 показати весь коментар
 
CNN, конечно, "соврет - не дорого возьмет". но лично я бы увеличение прямой, адресной военной помощи Украине только приветствовала.
Кварталу - велосипеды (можно, трехколесные), а армии - вооружение и тех. помощь.
 показати весь коментар
 
це поки що бла-бла-бла, подивимось за діями...
 показати весь коментар
 
це поки що бла-бла-бла, подивимось за діями...
 показати весь коментар
 
 
Це ж треба...
Аби щелене чмо не просалило всі бабки.
 показати весь коментар
 
сэкономленные США деньги помогут профинансировать другие американские военные усилия и меры безопасности в Европе, включая программы поддержки стран-союзников, не входящие в НАТО, - Украины и Грузии, "поскольку они находятся на передовой противостояния с Россией в Восточной Европе", - отмечает CNN.
Правильно, должна быть справедливость, от НАТО толку мало и это не ЕС находится на передовой, а Украина.

 показати весь коментар
 
 
К тому времени Украина и украинцы растворится в русском мире
 показати весь коментар
 
Не растворятся. После нового года ЗЕлена шмаркля рванет на землю обетованную.Да и давно пора хунте брать власть.
 показати весь коментар
 
 
Базу НАТО на Азовському фінансуйте-буде фінансування НАТО і України.Тобто воєнна допомога через НАТО.ОК?
 показати весь коментар
 
И это правильно. Во-первых, главное сопротивление основной угрозе НАТО, исходящей из России, осуществляет Украина. Так что помогая Украине США помогают НАТО на основном театре сопротивления угрозам. Во-вторых, союзники по НАТО начинают нагло брозеть и подсирать США, как то Германия своими стремлениями построить Северные потоки 1 и 2, чем обеспечивает поступление в Россию валюты, а точное денег на содержание армии и прочих структур страны агрессора учавствующих в противостоянии с НАТО (пропагандистических, политических и экономических). А еще Турция со своими капризами и покупкой российского оружия, а еще Венгрия и Чехия. В третьих: чтены-страны НАТО не выполняют свои обязательства по финансированию программ НАТО и не выделяют должных сумм. Та же Германия не выплачивает согласованный процент ВВП на НАТО. Греция со своим кризисом может, а вот Германия нет, почему? Так что правильно.
 показати весь коментар
 
Вообще штаб НАТО
надо разместить в Днепре
поближе к фронту
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору