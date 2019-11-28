 США планують скоротити фінансування НАТО і направити гроші на підтримку України, - CNN

Про такий план CNN розповіли обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Зараз частка США в загальному бюджеті Альянсу - близько 22%, але в американського президента Дональда Трампа нібито прагнуть скоротити внесок приблизно до 16% - майже до рівня Німеччини (14,8%). Дефіцит, розраховують у Білому домі, покриють інші країни Альянсу.
"Це значною мірою символічний крок, оскільки прямий бюджет НАТО відносно невеликий - близько $2,5 млрд, і він відділений від національних оборонних бюджетів, які, як рекомендує НАТО, мають становити не менше 2% ВВП (виконують лише вісім із 29 членів НАТО)", - повідомляє CNN.
Один з представників Пентагону заявив, що зекономлені США гроші допоможуть профінансувати інші американські військові зусилля і заходи безпеки в Європі, включно з програмами підтримки країн-союзників, які входять до НАТО, - України та Грузії, "оскільки вони перебувають на передовій протистояння з Росією в Східній Європі", - зазначає CNN.
1) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.
Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.
И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.
Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.
Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.
Никита Соловьев, ДемСокира.
Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
відео на фейсбуці
Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
Хоча може це тільки із за імпічменту.
обращаю внимание: не деньгами, а техника, вооружение, обучение, и жесточайший контроль со стороны Пентагона и Госдепа..
иначе, наши Юзики и Сивохи похерят это дело..
Владимир Александрович президентствует уже больше 6 месяцев, давно новый Кабмин и новый Министр Обороны, так кто сейчас "зарабатывает деньги на войне"?
Почему сокращают военный персонал на аэродроме в Прилуках (пишут, что сократили больше 100 человек)?
Так на кого работает Квартал?
Как показал вояж Владимира Александровича в страны Балтии, все, что Кварталу могут дать - это велосипед (что означает "катись отсюда").
🤔
Кварталу - велосипеды (можно, трехколесные), а армии - вооружение и тех. помощь.
Аби щелене чмо не просалило всі бабки.
Правильно, должна быть справедливость, от НАТО толку мало и это не ЕС находится на передовой, а Украина.
надо разместить в Днепре
поближе к фронту