 ЄС має постійно говорити про окупацію Росією частини України, - євродепутатка Фотига

Про це у Страсбурзі на пленарному засіданні Європарламенту під час слухань щодо перспектив Східного партнерства заявила депутатка від Польщі Аанна Фотига, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС має постійно говорити про окупацію Росією частини України", - заявила євродепутатка.

Вона зауважила, що беззаперечно підтримує зусилля країн-партнерів на Сході Європи, але у цій ситуації принаймні дві речі залишаються стабільними. Перша - це прагнення суспільства у цих країнах наближатися до Заходу та бути з ним. Друга – бажання Росії цього не допустити, дестабілізувати та підкорити ці країни.

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"Попри успіх нашої політики (Східного партнерства. - Ред.) і всі наші зусилля, все ще існують дуже важкі проблеми, які ми маємо порушувати. Україна все ще перебуває під окупацією. Порти Азовського моря залишаються заблокованими, і українські в’язні все ще сидять у в’язницях у Росії та на (окупованих територіях. - Ред.) сході України", - наголосила вона.