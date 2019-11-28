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 Політика України
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Все про:охорона здоров'я (159) медицина (815) Зоряна Скалецька (47)

 У кожній області України з'явиться госпітальний округ, - Скалецька

Уряд на засіданні 27 листопада ухвалив рішення про створення в кожній області одного госпітального округу - для оптимізації мережі медичних закладів.

Про це в ефірі "Нині вже" на hromadske заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що деякі області одразу вирішили робити один госпітальний округ на регіон, в інших об’єднувалис кілька районів.

"Після доволі тривалих експертних та інших обговорень і рішень, у тому числі після погоджень з регіонами, було ухвалено рішення, що все-таки найкращий спосіб — розглядати маршрут пацієнта, куди йому їхати, як направляти, яка є можливість організації всіх видів послуг, доступних для пацієнта, — це госпітальний округ на область", — сказала міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масового закриття лікарень в Україні не буде, - Скалецька

Скалецька зазначила, що це дозволить визначити маршрут пацієнта та "подивитись", який вигляд матиме мережа закладів.

"І в такий спосіб ми будемо бачити, де нам ще потрібно доінвестувати на обладнання з певних державних програм. Наприклад, у нас заплановано в бюджеті на наступний рік зі спеціального фонду будівництво 25-30 сучасних приймальних відділень екстреної медичної допомоги з необхідним обладнанням і можливостями", — розповіла вона.

Міністерка уточнила, що МОЗ буде дивитися, де першочергово необхідно ці відділення створювати.

Процес створення госпітальних округів в Україні стартував у 2017 році, він покликаний оптимізувати кількість та якість державних медичних закладів та покращити систему медичного забезпечення країни.

Створення таких округів має впорядкувати медичну мережу, аби в пацієнта був гарантований доступ – фізичний і часовий – до якісної послуги з будь-якої сфери базової меддопомоги. Це має сприяти ефективній витраті державних коштів, щоби, наприклад, у районах не було лікарень з ідентичними функціями, і вони не простоювали порожніми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ніяк не пояснюю речі, які для мене не мають логіки, - Скалецька щодо заяв про згортання медреформи

Впорядкувати госпітальні округи мають за двома принципами: по-перше, має бути забезпечена доступність громадянина до якісної допомоги, по-друге, заклади, де надається ця допомога, мусять мати належне навантаження, аби підтримувати належну кваліфікацію медичних фахівців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162238
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, просто потрібно конституційно закріпити витрати на весь адмінапарат не більше 2% ВВП. Хочуть отримувати більші зарплати, хай піднімають економіку.
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проблема в том, что они областные больницы просто переименуют в госпиталь! строить нового они не хотят и не будут. но при этом закроют ряд больниц более мелких... крутая реформа
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Ти обрав зеленого шкряка, ось і радій тепер що медицину реформують юрЬІстЬІ.
У кожній області України з'явиться госпітальний округ, - Скалецька - Цензор.НЕТ 5632
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на українську мову то не перекладається. То що, сімейні лікарі відміняються?
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Ну як буде тобі зле, грипом захворієш - то викликай відразу юриста. А можна й милицію й адвоката - скажи, що ти клоун, хочеш в СІЗО.
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Ти обрав зеленого шкряка, ось і радій тепер що медицину реформують юрЬІстЬІ.

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Медреформа Супрун передбачала один шпиталь на 5 районів, в Одеській області 25 районів і мало бути 5 шпиталів, а тепер буде один шпиталь. Відстань від віддалених сіл Одеської області до Одеси більше 300 км, як можна робити один шпиталь на таку область? Тоді потрібно поділити Одеську область на кілька областей!
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Яке оптимістичне слово оптимізіція...Залишити 1-5 лікарень на область, і вистачить. Хто не встиг проїхати по найкращих у світі українськиїх дорогах 100-200 км до лікарні, той у власній смерті винний сам.
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а ти тупо впевнений що реформувати організацію медичних послуг мусить гінеколог? У кожній області України з'явиться госпітальний округ, - Скалецька - Цензор.НЕТ 4208
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Дамбаська акушерка реформувала ж. Навіть була секретарем РНБО. Нам любоє дєло по плєчу.(С)
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В УКРАЇНІ 15% лікарів ЗАЙВІ! А фельшерів-медсестер не вистачає 5%! ОТ того ж тут активно медична мішпуха і скавчить бо альтернативи шлємазлам=хабарникам від медицини НЕМА У кожній області України з'явиться госпітальний округ, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9197
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а не проще домашнему врачу при госпитализации самому иметь контакт с больницами на наличие свободных мест и не связанных с зоной проживания. Так само и скорая должна отправлять не по месту жительства, а по наличию свободных мест. Больной же может отказаться от больницы, если ее обслуживание не соответствует качеству. Так же и со всеми анализами, МРТ и пр. Оборудовать можно и сарай, а вот качество и профессионализм нельзя заменить аппаратами.
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проблема в том, что они областные больницы просто переименуют в госпиталь! строить нового они не хотят и не будут. но при этом закроют ряд больниц более мелких... крутая реформа
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Эти человекообразные существа не знаю, что значит строить. Они хорошо понимают только "распилить" заработанное другими.
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Для "Объекта" тоже нужен свой отдельный медицинский округ. Судя по тому, что там с утра тусуется скорая спец. назначения, визит клиента в Прибалтику прошел успешно.
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Интересно было бы знать мнение населения Украины о всей этой тупоголовой быдлоте во власти. Причем, цвет (зе...) и вкусовые предпочтения (ро...) не имеют особого значения. Мы же не покупаем за свои кровные в магазине, образно говоря, тухлятину, так зачем же мы позволяем получать немалые зарплаты и жировать на наших налогах этому скоту во власти? Не пора ли их таки натурально пересадить на велосипеды? Да и сократить раза в четыре эту срань давно пора. Уверен на все сто, что на необитаемом острове это стадо вымрет максимум через месяц. И таки да, какого х@ра медициной занимается мало того, что приглуповатое существо, так еще и без профильного образования?
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Ну, просто потрібно конституційно закріпити витрати на весь адмінапарат не більше 2% ВВП. Хочуть отримувати більші зарплати, хай піднімають економіку.
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Як показує історія останнього десятиліття рівень оплати праці ніяк не впливає ні на якість роботи, ні на доброчесність. Це, в черговий раз підтвердило працю Макса Вебера "Протестантська етика та дух капіталізму" написану ще в кінці 19 сторіччя.
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С нынешними ценами на проезд и расстоянии до этих госпиталей украинцы будут проклинать этих еврореформаторов.
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яке відношення до Європи має цей бордель, який триває третє десятиліття? Це, не єврореформатори, а афрореформатори. Це, африканська система медичного обслуговування, яка будується там де взагалі ніколи не було ніякого медобслуговування крім шаманів.
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Іншими словами, медицина будується не з розрахунку на людину, а на кошти в бюджеті. Це, як зі школами- закрили три школи, зігнали по 40 учнів в один клас і хоч трава не рости. Нікого не іпе що, вчитель навіть теоритично не здатен чогось навчити таку араву, а весь час витратить на підтримання хоч якогось ладу в класі. Так і з лікарнями буде.
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слушала эту даму по ICTV, что сказать... она, да и не только она, живет в виртуальном мире, вещала в состоянии ажитации, аж глазки закатывала. конкретики ноль, вода и четкое НЕ понимание, что состояние медицины зависит от множества других факторов. короче, тикайте из страны кто и куда может
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і шо цікаво.. тут ґебельси пукіна активно агітують бидлоту протидіяти реформам медицини..
Бо ж фашист=пукін чудово розуміє що совкова медицина доводить Україну до злиднів і не ефективна! У кожній області України з'явиться госпітальний округ, - Скалецька - Цензор.НЕТ 1459
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