 Україна не перекриватиме потік газу з РФ навіть без договору про транзит, - Вітренко

Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
На запитання про те, чи не є пропозиція закачувати російський газ в підземні сховища в Україні залякуванням, Вітренко відповів: "Щоб усіх заспокоїти - Україна не буде перекривати вентиль, Україна ніколи не перекривала вентиль. Це важливо зрозуміти. У нас немає такої традиції - виходити на телеекрани і казати: "Ми перекриваємо вентиль". Немає у нас такого. Ми просто говоримо - не переживайте".
За його словами, в разі, якщо газ буде надходити на територію України без відповідного контракту, ми не будемо "перекривати вентилі, припиняючи потік газу". Замість цього газ із Росії закачуватиметься в підземні сховища.
"Ми будемо чекати документального оформлення, тільки після цього оператор зможе направити цей газ туди, куди власник з відповідними документами скаже цей газ направити", - сказав Вітренко.
Де тут написано «будем волонтьорити» ?
Вообще-то это называется - контрабанда. Перемещение товара через границу без соответствующих документов.
Он с Коболевым со своих премий за выигранный Стокгольмский арбитраж?
И что нужен еще и северный поток-3 строить.
помоему неплохо. Посмотрим
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Захід не виконуватиме свої зобов'язання щодо гарантій територіально цілісности України навіть маючи договір.
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Прогинайтеся далі.
Разве что потом отсудить оплату за оказанный транзит
""Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить это, куда владелец с соответствующими документами скажет это направить"
таке враження що оці заяви як на мене дуже самовпевнені ну що в нас "сильна позиція" розраховані на внутрішнього споживача ну на не дуже компетентного.
звичайно що зеленський буде вести газові переговори з путіним. і можливо за це буде "получати" як тимошенко колись.
на цій темі добре "нагріли руки" її опоненти політичні спекулянти ющенко, янукович і порошенко, коли розказували що високі тарифи це через "ганебні газові контракти тимошенко."
до речі ті хто радив колись в грудні 2008 ющенку що 250 $ це дорого можливо і розказують про наші "сильні позиції" зараз.
газ не будем перекрывать, а будем закачивать в СВОИ хранилища!
и только ПОСЛЕ....
Ни читать не умеют, ни красоту игры оценить не в состоянии!
Козломордые нам еще потом кроме транзита за хранение будут должны!
А Европа никуя не получит, пока контракта не будет