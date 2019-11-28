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 Політика України
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 Україна не перекриватиме потік газу з РФ навіть без договору про транзит, - Вітренко

Зацікавлені сторони можуть бути спокійні: Україна не збирається перекривати вентиль газу за жодних несприятливих обставин. Навіть якщо договір про транзит до кінця року не буде укладено.

Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

На запитання про те, чи не є пропозиція закачувати російський газ в підземні сховища в Україні залякуванням, Вітренко відповів: "Щоб усіх заспокоїти - Україна не буде перекривати вентиль, Україна ніколи не перекривала вентиль. Це важливо зрозуміти. У нас немає такої традиції - виходити на телеекрани і казати: "Ми перекриваємо вентиль". Немає у нас такого. Ми просто говоримо - не переживайте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дедлайн для укладення контракту на транзит російського газу через Україну - 13 грудня, - Юрій Вітренко

За його словами, в разі, якщо газ буде надходити на територію України без відповідного контракту, ми не будемо "перекривати вентилі, припиняючи потік газу". Замість цього газ із Росії закачуватиметься в підземні сховища.

"Ми будемо чекати документального оформлення, тільки після цього оператор зможе направити цей газ туди, куди власник з відповідними документами скаже цей газ направити", - сказав Вітренко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162237
 
   
 Топ коментарі
 
...если газ будет поступать на территорию Украины без соответствующего контракта, мы не будем "перекрывать вентили...

Вообще-то это называется - контрабанда. Перемещение товара через границу без соответствующих документов.
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Будете волонтьорити для Європи? А вона будує ПП-2 і болт клала на вас.
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что пукину и надо, пол годика перетерпят, а потом ПНХ.
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Будете волонтьорити для Європи? А вона будує ПП-2 і болт клала на вас.
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Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда владелец с соответствующими документами скажет этот газ направить", - сказал Витренко.
Де тут написано «будем волонтьорити» ?
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Україна не має качати російський газ, якщо тиск буде менше необхідного для забезпечення Сходу України газом. Якщо немає контракту, потрібно планово відключати транзит і розвертати ГТС в реверс і більше не буде ніякого транзиту російського газу, Україна буде качати тільки середньоазійський газ! Позиція Нафтогазу яку озвучує Вітренко, це повний абсурд і ідіотизм!
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***! Та читайте ж ви текст цілком, а не лише заголовки! Чи чукча нє чітатєль, чукча пісатєль?
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Дє, дє... Я б сказав тобі дє, так дехто тут відразу накатає кляузу на мене.
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ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ГНИДА!!! Кацапам это и надо ровно до запуска СП-2.Нас сдают с потрохами ,точнее продают
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...если газ будет поступать на территорию Украины без соответствующего контракта, мы не будем "перекрывать вентили...

Вообще-то это называется - контрабанда. Перемещение товара через границу без соответствующих документов.
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Мы ничего не контрабандируем. У нас есть труба, и поставщик газа чегото толкает в эту трубу газ без заключения договора на транзит. Чего он это делает, кто его знает. Мы складуем газ на склад, пусть временно полежит там, а там посмотрим, или договор заключат, а нет так себе в зачет причитающегося по решениям судов заберем.
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Так им просто счёт выставят и всё. там же есть какая-то норма, подразумевающая возможность использования системы трубопровода на общеевропейских правилах.
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Это называется - Тупость. Или он думает, что вентиль находится только на территории Украины？И газ, как в сообщающихся сосудах потихому сам потечет в нащу Трубу？😀😀😀😀😀😀
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и это правильно! качайте газ за счёт зебилов. Украина не будет перекрывать поток газа из РФ даже без договора о транзите, - Витренко - Цензор.НЕТ 2097
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Будут качать газ за счёт дебильных 73%, и они об этом не поймут, потому что они дятлы
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Филантроп блин. А кто заплатит за это?
Он с Коболевым со своих премий за выигранный Стокгольмский арбитраж?
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В заплату можем взять часть того газа который закачают без договора на транзит
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А потом плешивый недофюрер будет рассказывать гейропейцам "как хохлы газ тырят".
И что нужен еще и северный поток-3 строить.
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Когда у тебя вражье майно лежит и еще вдобавок вражина решения судов не выполнил это
помоему неплохо. Посмотрим
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Ага, тоесть по факту будет транзит без всякого договора и оплаты, вот молодцы.
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Никакого транзита. Газ полежит на складе
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А почитать слабо, компания из ЕС предоставит договор о покупке газа и газ перекачают куда скажут, это тот же транзит.
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Неа. Просто криво, как тут часто есть написано. Нам все равно кто купил, у нас договор с владельцем газа и мы его транзитируем куда скажет владелец. Договора на транзит нету а газ суют в трубу? Значит складываем на склад до выяснения. Читай вынимательно
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Зеленский много подароков что то делает для путина.. то территории сдал, то газ бесплатно будет перекачивать
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что пукину и надо, пол годика перетерпят, а потом ПНХ.
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"...Україна не перекриватиме потік газу з РФ навіть без договору про транзит..."
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Захід не виконуватиме свої зобов'язання щодо гарантій територіально цілісности України навіть маючи договір.
---
Прогинайтеся далі.
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А смысл тогда рф заключать договор и платить за транзит когда можно не платить

Разве что потом отсудить оплату за оказанный транзит
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Да вы лохи конкретные. Вас иметь будут всегда.
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Только не Украина, а от имени Украины предатели Украины хотят и дальше сдавать интересы Украины. А это есть государственная измена, предательство.
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ну и зачем обещать спокойствие кацапии? Она не может быть партнером ни в одном проекте, тем более спокойным. При таких военных отношениях надо быть холодными и расчетливыми, а не носки врагу стирать.
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На території України немає кранів для перекриття газу, всі вони знаходяться за її межами.
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Витренко -полный идиот. Будем работать на Московию, как всегда бесплатно.
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Хай качают на 3 льярда зелени.. в счет долга. А там посмотрим.
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Если мне без всякого оформления принесут чужой заказ на коньяк и черную икру, то я его направлю в свои собственные внутренние хранилища, а потом:
""Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить это, куда владелец с соответствующими документами скажет это направить"
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Т.е. никто не будет отвечать за не заключение договора о транзите газа, и все останутся при должности и зарплатах, как и раньше .
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звичайно україна не буде перекривати вентиль бо це зробить росія.
таке враження що оці заяви як на мене дуже самовпевнені ну що в нас "сильна позиція" розраховані на внутрішнього споживача ну на не дуже компетентного.

звичайно що зеленський буде вести газові переговори з путіним. і можливо за це буде "получати" як тимошенко колись.
на цій темі добре "нагріли руки" її опоненти політичні спекулянти ющенко, янукович і порошенко, коли розказували що високі тарифи це через "ганебні газові контракти тимошенко."
до речі ті хто радив колись в грудні 2008 ющенку що 250 $ це дорого можливо і розказують про наші "сильні позиції" зараз.
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Та Україна і не може перекрити бо, всі крани знаходяться за межами України. Єдине що може зробити Україна це, виключити насосні станції, які підтримують необхідний тиск в трубі.
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Realno jest EC pravilo i formula po nej mozno podcytat skolko ruskim nado budet platyt za tranzit operatoru.Tut vsio podcytano Україна не перекриватиме потік газу з РФ навіть без договору про транзит, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3880Realo tut po formule ukazyvajet skolko mozet imet doxod operator ,putler vet govoril po EC pravilam.
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плять, читайте что написано!
газ не будем перекрывать, а будем закачивать в СВОИ хранилища!
и только ПОСЛЕ....
Ни читать не умеют, ни красоту игры оценить не в состоянии!
Козломордые нам еще потом кроме транзита за хранение будут должны!
А Европа никуя не получит, пока контракта не будет
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...коли дебіли пишуть заголовки у результаті маємо бурю емоцій і СРАЧ
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ну тогда россии не за что и платить. Украина бесплатно поставит газ
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