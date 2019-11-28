 ДБР розслідує зникнення матеріалів у справах Майдану, - Труба

Про це заявив директор ДБР Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"ДБР розслідує провадження за фактом неправомірних дій щодо втрати матеріалів кримінального впровадження. Обставини з’ясовуватимуть слідчі", - розповів він.

Труба також зазначив, що 27 листопада призначить керівника підрозділу, який розслідуватиме зникнення матеріалів.

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"Щодо справ Майдану – я розумію чутливість цього питання. Минуло шість років. І я хотів би, щоб результат роботи слідчих, які їх розслідували, - обвинувальні акти – були скеровані до суду. Не в ДБР, а до суду. Минув великий проміжок часу, протягом якого потрібно було ухвалити ті чи інші рішення", - додав глава ДБР.

Він також запевнив, що "після направлення цих справ у ГБР не відбудеться їх зупинка".

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"Тиждень тому я створив структурний підрозділ, і слідчі готові продовжити розслідування. Нова команда, новий аналіз кримінальних проваджень… У мене немає шести років. І я не хочу, щоб ще шість років ми розслідували ці провадження. Я хотів би сформувати перелік питань, які виникають в експертів, суспільства до результатів розслідування. І дати на них відповідь", - заявив Труба.