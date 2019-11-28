 ДБР розслідує зникнення матеріалів у справах Майдану, - Труба

Про це заявив директор ДБР Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"ДБР розслідує провадження за фактом неправомірних дій щодо втрати матеріалів кримінального впровадження. Обставини з’ясовуватимуть слідчі", - розповів він.
Труба також зазначив, що 27 листопада призначить керівника підрозділу, який розслідуватиме зникнення матеріалів.
"Щодо справ Майдану – я розумію чутливість цього питання. Минуло шість років. І я хотів би, щоб результат роботи слідчих, які їх розслідували, - обвинувальні акти – були скеровані до суду. Не в ДБР, а до суду. Минув великий проміжок часу, протягом якого потрібно було ухвалити ті чи інші рішення", - додав глава ДБР.
Він також запевнив, що "після направлення цих справ у ГБР не відбудеться їх зупинка".
"Тиждень тому я створив структурний підрозділ, і слідчі готові продовжити розслідування. Нова команда, новий аналіз кримінальних проваджень… У мене немає шести років. І я не хочу, щоб ще шість років ми розслідували ці провадження. Я хотів би сформувати перелік питань, які виникають в експертів, суспільства до результатів розслідування. І дати на них відповідь", - заявив Труба.
Нужны дела, нужны результаты.
Олександр Погребиський
@nasia014
·44 мин
Доброго ранку!!!!! Сьогодні рано вранці слідчі ДБР разом с спецпідрозділом А, прийшли з обшуками до Маруся Звіробій ....
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1/videos/2537543036294051/
Ukraine
@UkrainNEWS
·20 мин
В ответ
@nasia014
и
@ivanchenko27457
Фашизм пришел и в Украину. Причем привел его главный борец с фашизмом - рашизм, внедрив в Украину своего агента Зе!!! Сегодня пришли к Марусе. Завтра начнут приходить ко всем нам!!! Зеленая погань пошла в наступление на все свободы и права!!!
17 хв. ·
Зараз у Народного героя України ветеранки-десантниці, учасника бойових дій Маруся Звіробій Marusya Zvirobiy ДБР і спецпідрозділ СБУ «Альфа» проводять обшук, в першу чергу вилучиний мобільний телефон для неможливості фіксації беспределу репресій режиму Зеленського.
1) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.
Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.
И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.
Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.
Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.
Никита Соловьев, ДемСокира.
Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
відео на фейсбуці
Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.