EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  854  12
Все про:охорона здоров'я (159) медицина (815) Зоряна Скалецька (47)

 Масового закриття лікарень в Україні не буде, - Скалецька

Після переходу на нову модель фінансування і створення госпітальних округів в Україні не очікується масове закриття лікарень, але деякі заклади змушені будуть перепрофілюватися.

Про це в ефірі "Нині вже" на hromadske заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що більшість лікарень перебувають у комунальній власності, і ними керує місцева влада, тому МОЗ не займається їхнім закриттям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ніяк не пояснюю речі, які для мене не мають логіки, - Скалецька щодо заяв про згортання медреформи

"Рішення про закриття, реорганізацію чи будь-що інше має здійснювати місцева влада, ґрунтуючись на розумінні як власник, як вони можуть організувати (роботу. - Ред.). Тому я більш ніж переконана, що закриття закладів не настільки актуальне, скільки правильне використання цього ресурсу приміщень", - сказала міністерка.

Як приклад Скалецька навела нестачу реабілітаційних відділень і "багатьох інших послуг".

"І сьогодні для місцевої влади радше буде виклик, як перепрофілювати те чи інше відділення чи заклад, можливо, скомпонувати види закладів, відділень, для того, щоби мати можливість не лише просто забезпечити доступ, а ще й розширити його", - пояснила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Національна асоціація адвокатів і Всесвітня асоціація медичного права домовилися поліпшити законодавство про права дітей на медичну допомогу

Така оптимізація, зокрема, передбачена в межах створення в кожній області госпітального округу. Також з 1 квітня державні лікарні мають перейти на нову модель фінансування - укласти договір з Національною службою здоров’я, від якої вони отримуватимуть кошти за надані послуги. Для укладання такого договору медичний заклад має відповідати вимогам НСЗУ - зокрема це автономізація закладів та наявність комп’ютерів хоча би для ординаторських кімнатах відділень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162232
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Масового - не буде. Але закривати таки будуть. Не всі підряд. Можливо, кожну десяту. Але будуть. Якщо так, то де сто лікарень плану збудувати Зєлєнскій? На Марсі? В ОРДЛО? На Кіпрі?
 показати весь коментар
 
 
АГА АГА
Перепрофилироватся это не закрытие ага как же! была больница станет аптека и значит закрытия не было! вы что всех дураками считаете!!
 показати весь коментар
 
Будуть закривати лише по всіх селах і сільських районах імовірно , а це не масово, а вибірково.Ну майже не масово!?
 показати весь коментар
 
Після Нового року- ліквідація ФАПів та ФП, в червні обіцяють позакривати і АЗПСМ.

Особисто я вже зробив паспорт. В липні днюху дома ще відсвяткую і їхати...
 показати весь коментар
 
 
Короче политика по разрушению медицины продолжается! ЦЕЛЬ ВСЯ ТА ЖЕ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ЛОХОВ! ПАНАМ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА РАСПИЛ!!
 показати весь коментар
 
 
Масово не будуть, але будуть. З десяти лишаться дві.
 показати весь коментар
 
Іноді краще жувати і мовчати ніж говорити.
 показати весь коментар
 
Повторюсь:
Конституция Украины. Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена.

Уголовный кодекс Украины. Статья184
1. Незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения -
наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.
2. Незаконное сокращение сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения -
наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.
 показати весь коментар
 
 
у нас главный нарушитель законов ЭТО САМА ВЛАСТЬ! так что взывать к власти что идет нарушение это все равно что призывать тигров стать веганами!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору