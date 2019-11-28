 Масового закриття лікарень в Україні не буде, - Скалецька

Про це в ефірі "Нині вже" на hromadske заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що більшість лікарень перебувають у комунальній власності, і ними керує місцева влада, тому МОЗ не займається їхнім закриттям.

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"Рішення про закриття, реорганізацію чи будь-що інше має здійснювати місцева влада, ґрунтуючись на розумінні як власник, як вони можуть організувати (роботу. - Ред.). Тому я більш ніж переконана, що закриття закладів не настільки актуальне, скільки правильне використання цього ресурсу приміщень", - сказала міністерка.

Як приклад Скалецька навела нестачу реабілітаційних відділень і "багатьох інших послуг".

"І сьогодні для місцевої влади радше буде виклик, як перепрофілювати те чи інше відділення чи заклад, можливо, скомпонувати види закладів, відділень, для того, щоби мати можливість не лише просто забезпечити доступ, а ще й розширити його", - пояснила вона.

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Така оптимізація, зокрема, передбачена в межах створення в кожній області госпітального округу. Також з 1 квітня державні лікарні мають перейти на нову модель фінансування - укласти договір з Національною службою здоров’я, від якої вони отримуватимуть кошти за надані послуги. Для укладання такого договору медичний заклад має відповідати вимогам НСЗУ - зокрема це автономізація закладів та наявність комп’ютерів хоча би для ординаторських кімнатах відділень.