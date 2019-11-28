EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  358  11
Матеріали за темою:
Все про:Донбас (13861) найманці РФ (917) операція Об'єднаних сил (1808)

 Найманці РФ за добу 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: двох українських воїнів поранено, один - зазнав бойової травми, - штаб ОС

27 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 28 листопада 2019 р., передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів: поблизу Старогнатівки і Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї; двічі біля Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени комітету ВР з нацбезпеки 29 листопада відвідають зону ООС, - Завітневич

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли: неподалік Південного – з РПГ та автоматичних гранатометів; поблизу Шумів - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; біля Попасної – зі стрілецької зброї", - додали в штабі ООС.

Учора, 27 листопада, поранень унаслідок обстрілів зазнали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Ще один наш захисник зазнав бойової травми.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає.

Найманці РФ за добу 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: двох українських воїнів поранено, один - зазнав бойової травми, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162231
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чи не розпалюють міжнаціональну ворожнечу такі новини?
 показати весь коментар
 
 
Значить, поранених троє. Одужуйте, хлопці.
 показати весь коментар
 
 
Одужуйте рідненькиі .
Горіть у пеклі москалі!!!
 показати весь коментар
 
 
Еще один наш защитник получил боевую травму. это не ранение?или скоро будете писать не боевики убили, а сепаратитсты лишили жизни
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбилы продолжают верить в то, что соевый Порошенко продолжает зарабатывать на крови
 показати весь коментар
 
 
Давай зеленский, иди договаривайся, козёл, как предать наши национальные интересы и как я должна платить пенсии этим ушлепкам с Донбасса, пока они наших ребят расстреливать будут. Пора ёлку ставить
 показати весь коментар
 
 
Уже платимо. Зеленський відправляє Донбасу 33 мільярди на пенсії та лікарняні бойовикам та їхнім батькам.
 показати весь коментар
 
 
Это фейерверк в честь
выдачи пенсий Лугандонцам
 показати весь коментар
 
 
2 украинских воинов ранены, 1 - получил боевую травму//

Но на вертолетах как всегда в госпитали доставят человек 10 тяжелораненых... Каждый день 1-2 раненых, но везут по 5-10 и госпитали переполнены... Кто и зачем скрывает реальные потери???
 показати весь коментар
 
 
втрати приховують з часів Іловайська..
 показати весь коментар
 
До Марусі Звіробій сьогодні прийшли з обшуком !!! До лукаш,мертвечука... не приходять ?!! Звичайно - вони СВОЇ !!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору