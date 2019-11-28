 Труба назвав записи нібито з його кабінету скомпільованими і припустив, що будуть оприлюднені й інші

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Голос схожий. Але чи мій це голос - я не можу сказати. Для цього потрібно провести фоноскопічну експертизу. Голос схожий на голос директора ДБР Романа Труби, але якщо ми говоримо про ці події (про суть переговорів на записах. - Ред.), то вони не відбувалися", - прокоментував Труба.

Глава ДБР також зазначив, що в разі експертизи готовий надати зразки голосу.

"Ми маємо розуміти, що експертиза може бути призначена, якщо є оригінали записів. Якби ці оригінали були, не було б необхідності викладати їх на телеграм-каналі. У таких випадках людина йде в правоохоронний орган і передає йому оригінали. Той зі свого боку проводить усі необхідні процесуальні дії", - зазначив Труба.

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Він також повідомив, що кримінальне провадження щодо встановлення прослушки в ДБР розслідує саме Бюро розслідувань як "єдиний орган, який хоче дати відповідь на питання, хто встановив незаконні прослуховувальні пристрої в кабінеті директора".

"Я б хотів звернути увагу, яким чином з'явилися ці записи і хто їх розганяв. Для цього достатньо промоніторити мережу інтернет, коли це відбувалося і для кого це було необхідно. Я розумію, що це не всі скомпільовані записи і впевнений, що сьогодні-завтра можуть бути оприлюднені інші", - заявив директор ДБР.

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Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.