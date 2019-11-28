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 Політика України, Події
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Все про:Труба (201) ДБР (668)

 Труба назвав записи нібито з його кабінету скомпільованими і припустив, що будуть оприлюднені й інші

Директор Держбюро розслідувань Роман Труба погодився, що голос на аудіозаписах, зроблених нібито в його кабінеті, схожий на його.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Голос схожий. Але чи мій це голос - я не можу сказати. Для цього потрібно провести фоноскопічну експертизу. Голос схожий на голос директора ДБР Романа Труби, але якщо ми говоримо про ці події (про суть переговорів на записах. - Ред.), то вони не відбувалися", - прокоментував Труба.

Глава ДБР також зазначив, що в разі експертизи готовий надати зразки голосу.

"Ми маємо розуміти, що експертиза може бути призначена, якщо є оригінали записів. Якби ці оригінали були, не було б необхідності викладати їх на телеграм-каналі. У таких випадках людина йде в правоохоронний орган і передає йому оригінали. Той зі свого боку проводить усі необхідні процесуальні дії", - зазначив Труба.

Також дивіться: "Я ніколи не отримував жодних вказівок про направлення розслідування або про акцент на якесь кримінальне провадження", - Труба про записи розмови з Богданом. ВIДЕО

Він також повідомив, що кримінальне провадження щодо встановлення прослушки в ДБР розслідує саме Бюро розслідувань як "єдиний орган, який хоче дати відповідь на питання, хто встановив незаконні прослуховувальні пристрої в кабінеті директора".

"Я б хотів звернути увагу, яким чином з'явилися ці записи і хто їх розганяв. Для цього достатньо промоніторити мережу інтернет, коли це відбувалося і для кого це було необхідно. Я розумію, що це не всі скомпільовані записи і впевнений, що сьогодні-завтра можуть бути оприлюднені інші", - заявив директор ДБР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Плівки Труби: "Євросолідарність" ініціює створення комісії щодо можливого втручання Зеленського в роботу ДБР. ВIДЕО

Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162229
 
 
 Топ коментарі
 
А "записи Свинарчуков", в которых вообще голоса НЕТ, а идет просто закадровая озвучка левыми людьми - это не компиляция, а сущая правда, ага Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 3097
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Ніяка експертиза не зупинить віру ЗеБілів у «світле майбутнє» під керівництвом Бені у формі ЗеКловуна. Нарід вірить у чудо з телевізора.
☹️
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Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 5520

) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.

Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.

И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.

Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.

Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.

Никита Соловьев, ДемСокира.

Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
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А "записи Свинарчуков", в которых вообще голоса НЕТ, а идет просто закадровая озвучка левыми людьми - это не компиляция, а сущая правда, ага Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 3097
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Так один из Свинарчуков уже в Укроборонпроме заместителем. Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 6897
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Каломойский за 10 лет вывел из Привата более $200 млрд через кипрские оффшоры в том числе через фирмы Зеленского. Но х**лоботы и зелеботы п***ят о 9 млн "свинарчуков".
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свинярчуки и главна свыня- святое, трогать низя
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К ответствкнности нужно привлекать всех, кто виновен. Но тут выше пишут так раз о том, что есть аудиозаписи хорошего качества, но для Трубы это не доказательство, при этом, выше, отметили, что запись Свинарчуков очень некачественное, для которого явно нужна не одна экспертиза, но при этом, это является нормальным доказательством для Трубы, вопрос, где логика? Труба явно виновен, но это такое, мелачь.
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Труба спрогнозувпв, що обнародувпння доказів майбутніх кримінальних справ продовжиться. Отже, він не лише визнає свій голос, але й чудово знає, що і кому наговорив.
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Звичайно, що буде експертиза. Вважаю, що експертизу проведуть за кордоном.
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зараз прибіжить Труба й висуне вам підозру Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 112
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Ніяка експертиза не зупинить віру ЗеБілів у «світле майбутнє» під керівництвом Бені у формі ЗеКловуна. Нарід вірить у чудо з телевізора.
☹️
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Мне интересно, а "юрист" и бывший следователь, знает, чем отличается "компиляция" от "монтажа"? "Компиляция - произведение, собранное из ЧУЖИХ высказываний, не имеющих интерпретации, и выдаваемое за своё... А "монтаж" может создаваться из подбора собственных высказываний субъекта, скомпонованных определённым образом и расставленных в определённом порядке... И ТАКИЕ идиоты поставлены, чтобы решать судьбы людей...
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не сбивай, он и так из словарей не вылезает...
элочкиного словарного запаса не хватает
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Народ стверджує що жити стало реально краще.
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Не нарОд, а нарІд. І то лише той, який ніколи не визнає, що його тупо "шарнули" нчцзбочервшим способом. Мої знайомі зебіли вже проклинають свій вибір, на чім світ стоїть (не всі, потрібно визнати, десь бял, половини). Вони відчувають себе зґвалтованими і саме вони віднині є найнепримиреннішими ворогами особисто Бубочки, який украв їхню віру у Діда Мороза. Вони ніколи не ********** Порошенка, але у писку ворогів перше місце у них впевнено зайняв збирач велосипедів.
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Особисто знаю людей, які Г+Г дивитися перестали. Забули про таку кнопку. Впевнений, що цей канал суттєво втратив аудиторію.
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явамниверю.Вывсврети. Зебилятнк схавает.
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Просто удивительно, что при своем ,,интеллекте,, Труба знает что такое компиляция
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етот Труба уже давно должен быть в мусорном баке!
ей нацдружины вы где?
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Про суддю Білоцерківця вже знаєте? Як він за півроку 292 рази ходив до борделю, з них 114 разів орав борозду неповнолітньої повії Карини.

КЕРІВНИК ДБР ТРУБА ТА СУДДЯ БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ ПОСТІЙНО ВІДВІДУЮТЬ ЕЛІТНІ БОРДЕЛІ КИЄВА

Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 5940
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Шарили з Трубою по одних і тих же трубах... Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 8709
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А що ж ви хочете, їм на робочому місці, як Ківі, дрочити впадло, знають що пишуть і колона відсутня. Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 9495 От "будівничі" Держави, дружини їх в курсі?
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може уже черту за етого черта перезвонить?
а не так и не - нехай лютуют и ссцат всем в глаза - вы же стерпите криворогатые?
от и умнички...
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А що йому буде? Якщо "справа броніків" прокатила, то що цього разу змінилось?

Сьогодні труба направив в гпу проект підозри народній депутатці і громадянці... Про "проект" я промовчу, а "громадянка" тут до чого? яке відношення дбр має до "громадянки", якщо воно займається виключно чиновниками?
Труба димить дуже смішно
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голосують зараз закон про дбр. проголосували поправку, за якою знімають трубу, але закон ще не голосували
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знае редька в чим поли рые...
обвинялово захлопни и за себя поведай
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Чи ж нам вас вчити! Та ви накомпіліруєте тих розмов на наші бідні уші і совкомізки, аби переварили..
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Подгорает у трубы,забитой г@вном. Пытается что-то блеять на опережение. И почему оно еще в ГБР? Его ж ВР вроде уволила. Или сейчас так "увольняют"?
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Вы исключаете компиляцию? если да, то на каком основании?
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Я должен верить трубе на слово? Если да,то на каком основании?
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Вы не ответили на мои вопросы, а задаёте в ответ свои. Это - моветон.
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Самокритично. Постом ранее Вы именно это и делали.
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А я не отвечал на ваши вопросы - они не были адресованы мне лично, у вас помимо вопросов там были утверждения, к которым и относились мои вопросы.
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А с чего вы взяли что я обязан отвечать на ваши вопросы?
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Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 5520

) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.

Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.

И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.

Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.

Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.

Никита Соловьев, ДемСокира.

Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
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СОКИРА ШОУ. Ми знайшли (...) докази того, що керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель, які, як ми чули, заборонені законом (хоча й дарма). Причому Білоцерківець витрачає на повій більше грошей, ніж заробляє.

відео на фейсбуці

Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
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Так судья вместе с дебилом трубой ходили к одной и той же проститутке. Зеленский сводимы действиями как государственный деятель доказывает что Украина даёт и спереди и сзади, какие вот дела
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когда труба педполагает - она хорошо знает - шо на тех записях будет
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Обосралась труба, но хочет выглядеть как свежая роза.
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Откуда такая уверенность? Вы исключаете компиляцию? если да, то на каком основании?
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ну если он не хочет проводить экспертизу на опубликованном...
подлинник эму никто и не выдаст, там не идиоты ))))
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Основание у порохоботных одно - шыкаладная альтернативная реальность для 8%-чиков,
по образцу и подобию альтернативной реальности для скрепных пуйлостанцев.
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Такой дебильный голос как и сам Труба никак не скомпилируешь??? Труба ты хоть как нибудь понимаешь слово компиляция. Начинайте с Богданом новое шоу компиляция голоса, придумайте сюжет а потом обнародуйте, покажи придурок какой ты прокурор. Слово честь в твоём лексиконе есть и ты его понимаешь? Надо же было конкурсной комиссии избрать такого дебила, напрашивается вывод что за конкурс и кто его избирал
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По-моему, вы не понимаете, что речь не о компиляции голоса, а о компиляции записей.
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"Очень часто случается, что люди, случайно "взлетевшие на вершину жизни", как "с цепи срываются"... Мелкие, тихие, "серенькие", возомнив, что "ухватили бога за бороду...", они бросаются в "беспредел"... У "бандитов" ума, подчас, хватает, тихо себя вести, а у ЭТИХ прёт осознание того, что они - самые "умные", и поэтому всех "поимели"... На этом и "палятся"...
Как про Трубу сказано...
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Откуда у зе-хейтеров такая уверенность во всём, что совпадает с их хейтерством? Правильно, от недостатка интеллекта.
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Откуда у зе-защитников такая уверенность во всём, что совпадает с их защитничеством? Правильно, от недостатка интеллекта.

ПыСы. Если серьёзно. Вот скажи, мил человек, чего Труба, когда скандалу с этими записями скоро неделя будет только-только анонсирует какие-то иные записи. Не скомпилированные. Мне сдаётся, что оригинальные модно было бы выложить практически сразу. Мож это именно записи Трубы в срочном порядке компилируют под нужные фразы? Отсюда и временная залержка?
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Где в моих словах какая-либо уверенность в чём-либо?

Если исходить из его слов, то зачем ему спешить, пускай клеветники и манипуляторы повыкладывают побольше своих компиляций. Отвечать на каждую подобную компиляцию - марна трата часу.
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Труба не сказал главного: Я такого не говорил! ...значит, это докажет экспертиза...
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а почему не возбуждено дело о клевете или о коррупции?
и почему ФИ-гАранты не отстранены на время расследования?
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Кто же их будет отстранять? Они же памятники дебилизма и столпы на которых держится власть Зедебила
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ага слышали уже где то мол я специально говроил так как знал что меня подслушивают чтоб журналистов вывести на чистую воду
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В странах Запада, немедленно отстранили бы от работы главу ГБР, на время расследования.
В случае , нарушения законодательства , глава ГБР пошел бы под суд.
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значит там компромата не меряно - они никого не боялись и не боятся! Труба назвал записи якобы из его кабинета скомпилированными и предположил, что будут обнародованы и другие - Цензор.НЕТ 6935
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Стандартное канцелярское говно, а не следователь. "Голос похож, но говорил я это или нет, я говорить не могу, так как имею право себя не оговаривать", типа суд разберется. "И ваще, хотите по правилам, принесите оригинал записи в РОВД по месту прописки, приложите копию паспорта и ИНН, напишите заяву, проставьте входящий, заберите копию с подписью и ждите пока не назначат детектива", - вот так он имел в виду. Богдан ему задачи ставит порошка посадить без предъявления каких-то там оригиналов, а как дело коснулось его самого, так бюрократизм нужен. В нормальной стране, где у народа действительно есть "гиднисть", его бы уже этот гидный народ на столбе за яйца подвесил... ах да, какая гиднисть и какие яйца?
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Відчуває, скурвий син, що наговорив багато. Тепер працює на упередження. Труба назвав записи нібито з його кабінету скомпільованими і припустив, що будуть оприлюднені й інші - Цензор.НЕТ 3954
Утім, що "труба", що, ймовірно, після нього якась "торбА" нічого не зміниться. Бо все одно всім керує коломИйська_ХУЦПА. Жеріть, хохлобидло, на повен рот.
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