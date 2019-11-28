 Труба назвав записи нібито з його кабінету скомпільованими і припустив, що будуть оприлюднені й інші

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Голос схожий. Але чи мій це голос - я не можу сказати. Для цього потрібно провести фоноскопічну експертизу. Голос схожий на голос директора ДБР Романа Труби, але якщо ми говоримо про ці події (про суть переговорів на записах. - Ред.), то вони не відбувалися", - прокоментував Труба.
Глава ДБР також зазначив, що в разі експертизи готовий надати зразки голосу.
"Ми маємо розуміти, що експертиза може бути призначена, якщо є оригінали записів. Якби ці оригінали були, не було б необхідності викладати їх на телеграм-каналі. У таких випадках людина йде в правоохоронний орган і передає йому оригінали. Той зі свого боку проводить усі необхідні процесуальні дії", - зазначив Труба.
Він також повідомив, що кримінальне провадження щодо встановлення прослушки в ДБР розслідує саме Бюро розслідувань як "єдиний орган, який хоче дати відповідь на питання, хто встановив незаконні прослуховувальні пристрої в кабінеті директора".
"Я б хотів звернути увагу, яким чином з'явилися ці записи і хто їх розганяв. Для цього достатньо промоніторити мережу інтернет, коли це відбувалося і для кого це було необхідно. Я розумію, що це не всі скомпільовані записи і впевнений, що сьогодні-завтра можуть бути оприлюднені інші", - заявив директор ДБР.
Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.
☹️
элочкиного словарного запаса не хватает
ей нацдружины вы где?
КЕРІВНИК ДБР ТРУБА ТА СУДДЯ БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ ПОСТІЙНО ВІДВІДУЮТЬ ЕЛІТНІ БОРДЕЛІ КИЄВА
той самой бордель, як і Труба
а не так и не - нехай лютуют и ссцат всем в глаза - вы же стерпите криворогатые?
от и умнички...
Сьогодні труба направив в гпу проект підозри народній депутатці і громадянці... Про "проект" я промовчу, а "громадянка" тут до чого? яке відношення дбр має до "громадянки", якщо воно займається виключно чиновниками?
Труба димить дуже смішно
обвинялово захлопни и за себя поведай
) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.
Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.
И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.
Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.
Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.
Никита Соловьев, ДемСокира.
Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
відео на фейсбуці
Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
подлинник эму никто и не выдаст, там не идиоты ))))
по образцу и подобию альтернативной реальности для скрепных пуйлостанцев.
Как про Трубу сказано...
ПыСы. Если серьёзно. Вот скажи, мил человек, чего Труба, когда скандалу с этими записями скоро неделя будет только-только анонсирует какие-то иные записи. Не скомпилированные. Мне сдаётся, что оригинальные модно было бы выложить практически сразу. Мож это именно записи Трубы в срочном порядке компилируют под нужные фразы? Отсюда и временная залержка?
Если исходить из его слов, то зачем ему спешить, пускай клеветники и манипуляторы повыкладывают побольше своих компиляций. Отвечать на каждую подобную компиляцию - марна трата часу.
и почему ФИ-гАранты не отстранены на время расследования?
В случае , нарушения законодательства , глава ГБР пошел бы под суд.
Утім, що "труба", що, ймовірно, після нього якась "торбА" нічого не зміниться. Бо все одно всім керує коломИйська_ХУЦПА. Жеріть, хохлобидло, на повен рот.