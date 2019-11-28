EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  364  6
Все про:Чорнобиль (119) зона відчуження (87) Ковальчук Олександр (2)

 Зону відчуження в Чорнобилі від початку року відвідали 120 тисяч туристів, - т.в.о. профільного держагентства Ковальчук

Зі 120 тисяч туристів, що відвідали Чорнобильську зону в 2019 році, 80% - іноземці.

Про це під час виступу в парламенті сказав т.в.о. голови Державного агентства з управління зоною відчуження Олександр Ковальчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зона відчуження є однією з найбільш упізнаваних на світовому рівні туристичних локацій. Чорнобиль показав себе як гарний іміджевий та економічно вигідний регіон України. Варто зазначити, що із початку 2019 року зону відчуження відвідали майже 120 тис. осіб. З них 80% - іноземці", - зазначив Ковальчук.

Також читайте: Кабмін переоголосив конкурс на посаду глави Національного агентства з управління зоною відчуження

Він додав, що агентство постійно розбудовує інфраструктуру та розробляє нові маршрути.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162227
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вріо профільного комітету🧐 Так там усі "вріо".
 показати весь коментар
 
« Доведено квантовою фізикою: Об'єктивної реальності не існує .»
четвер, 28 листопад 2019, 0:35
Отакої...
 показати весь коментар
 
А ти думав у казку потрапив, розбійник?)
 показати весь коментар
 
80% иностранцы. ...в Украине дурных меньше -- 74%!
 показати весь коментар
 
Так это же хорошо! Пусть приезжают, денежки здесь оставляют.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору