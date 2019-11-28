 Зону відчуження в Чорнобилі від початку року відвідали 120 тисяч туристів, - т.в.о. профільного держагентства Ковальчук

Про це під час виступу в парламенті сказав т.в.о. голови Державного агентства з управління зоною відчуження Олександр Ковальчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зона відчуження є однією з найбільш упізнаваних на світовому рівні туристичних локацій. Чорнобиль показав себе як гарний іміджевий та економічно вигідний регіон України. Варто зазначити, що із початку 2019 року зону відчуження відвідали майже 120 тис. осіб. З них 80% - іноземці", - зазначив Ковальчук.

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Він додав, що агентство постійно розбудовує інфраструктуру та розробляє нові маршрути.