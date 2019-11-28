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 Здоров'я
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Все про:охорона здоров'я (159) Мінздоров'я (1032) Зоряна Скалецька (47) медреформа (2)

 Я ніяк не пояснюю речі, які для мене не мають логіки, - Скалецька щодо заяв про згортання медреформи

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька не бачить сенсу в закидах про згортання медичної реформи і нібито вплив на МОЗ народного депутата Михайла Радуцького.

Про це Скалецька заявила в ефірі "Нині вже" на hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Я ніяк не пояснюю речі, які для мене не мають жодної логіки. Такі заяви, такі якісь речі, я вже третій місяць не розумію, звідки вони беруться, і в цій ситуації не бачу сенсу їх навіть коментувати", - сказала вона.

Також Скалецька заперечує заяви про нібито вплив депутата Радуцького, який є засновником мережі клінік "Борис", на всю сферу охорони здоров’я країни.

"Ми знов зараз повертаємося, що якісь безпідставні, без жодних аргументів (закиди. - Ред.), просто так, захотілося сказати в повітря. Давайте не будемо качати ті речі, які кажуть просто в повітря чи пишуться на парканах", - резюмувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За новим законопроєктом медичне страхування буде обов'язковим і державним, - Радуцький

Нагадаємо, в Києві 27 листопада відбулася акція "Медреформа без коліс". Пацієнтські організації закликали президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука усунути від управління системою охорони здоров'я міністерку Зоряну Скалецьку, а також голову парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького.

Також читайте: Медустановам дадуть контракти з Нацслужбою здоров'я, тому вони отримають більше фінансування, - Скалецька

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162226
 
 
 Топ коментарі
 
"Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют никакой логики. Такие заявления, такие какие-то вещи, я уже третий месяц не понимаю откуда они берутся и в данной ситуации не вижу смысла их даже комментировать", - звичайно, що Скалецька нічого не розуміє, бо вона юрист, а не медик.
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Реформи в системі охорони здоров'я зупинено. Система Богатирьової знову повернулася. На місцях це яскраво демонструється.

На найближчі 4,5 роки про будь-які реформи в країні можна забути.
Крапка.
Зелена погань зруйнує все, до чого зможе дотягнутися.
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Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
10 Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.(КриладЗЕ).
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"Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют никакой логики. Такие заявления, такие какие-то вещи, я уже третий месяц не понимаю откуда они берутся и в данной ситуации не вижу смысла их даже комментировать", - звичайно, що Скалецька нічого не розуміє, бо вона юрист, а не медик.
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Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
10 Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.(КриладЗЕ).
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ти что ли медик?.. или так... специалист околовсяческих наук широкого профиля Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют логики, - Скалецкая относительно заявлений о сворачивании медреформы - Цензор.НЕТ 1560
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Ви чули анекдот про старого шотландця? Ви можете побудувати тисячу мостів та відкрити десять ринків землі, але варто хоч одну реформу віддати на відкуп рєшалам...
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При цьому лікарі тікають, а майбутні лікарі плануть теж їхати за кордон.
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Реформи в системі охорони здоров'я зупинено. Система Богатирьової знову повернулася. На місцях це яскраво демонструється.

На найближчі 4,5 роки про будь-які реформи в країні можна забути.
Крапка.
Зелена погань зруйнує все, до чого зможе дотягнутися.
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Это всего лишь ваше спекулятивное утверждение-предсказание. Никто реформы не останавливал и не говорил, что они будут остановлены. Реформы продолжаются.
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30 років реформ було і ще 30 попереду.. а лікуватися нормально коли вже почнемо.. чи то все для прийдешніх поколінь?
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Статья не об этом, а реформы действительно нужны. Каждая власть отвечает лишь за правильность своих реформ. Оценивать реформы нынешней власти пока рано.
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А, может, и "юрист" из неё, такой же, как "Блазень"? Он "хером" играл на пианино, а она - на "кожаной флейте"...
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Никогда и ничем Зе не играл на пианино.
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А ЧТО он делал на сцене, со спущенными штанами, прикрывая пах, от публики, пианино? Фото есть в Интернет... Люди "заценили"...
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Так вы посмотрите ещё раз видео и подумайте, что вы там видите реально, и о чём вы можете сказать утвердительно. Воображение при этом отключите.
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Да меня "тошнит" через пару минут просмотра "идиотизма на сцене"... Сам смотри... Сказано бо, в Писании: "Блажен муж, ибо не идёт на совет нечестивых...". Мне достаточно "спущенных" публично, штанов... "Шут" "шутом" и остаётся...
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"Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.
О! тщетно счастия рука,
Против естественного чина,
Безумца рядит в господина
Или в шумиху дурака..."
(Гавриил Державин, "Вельможа").
Это тебе подтверждение, словами ВАШЕГО классика литературы...
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"і я не я і хата не моя". Але заперечення такого пошибу від міністра на доказові звинувачення лише підсилюють враження, що всі 73/43%зебільні - паталогічні брехуни.
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Зе-медицина ніяк не клеїться.
Всім зелелюбам по 3-літровій клізмі.
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Чушь! Объяснять голословные обвинения - метать бисер перед свиньями. Когда будут факты сворачивания медреформы, тогда и разговор будет.
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Голова НСЗУ Олег Петренко написав заяву на звільнення. "Причина - різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров'я"

Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют логики, - Скалецкая о заявлениях о сворачивании медреформы - Цензор.НЕТ 8591
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Х... Їм, мой человек Зоряна Скалецкая...

Знаєш Радуцький... Якщо хочеш будувати Державу, закатуй рукава і будуй...

Якщо хочеш нажити мільярди, став маріонетку і кради...

Мене дивує одне... Невже ви, господарі життя, думаєте, що ваші діти в якійсь з країн Європи не будуть жорстко розкуркулені...
У них немає майбутнього ніде, крім України, яку ви самі і знищуєте...
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Вони роблять те, за що проголосувало 73% - за повернення до совка і ліквідацію України. Саме такий суспільний запит, подобається нам це чи ні.
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путін х...ло?
медведчук кум х.ла і підх...вник?

Чисто формальна перевірка, перед можливою, подальшою дискусією....
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Вы в совке жили? Сомневаюсь! В идеях Зе и СН нет ничего даже близкого к идеологии совка.
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Та яке повернення до совка? Це прямолінійний рух у провалля на чолі з групою клінічних ідіотів! Я ніяк не пояснюю речі, які для мене не мають логіки, - Скалецька щодо заяв про згортання медреформи - Цензор.НЕТ 7767
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Полякову можно верить на слово? По-моему, он - обиженка, которая не гнушается различных манипуляций в порыве мести.
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"Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют никакой логики. Такие заявления, такие какие-то вещи, я уже третий месяц не понимаю откуда они берутся и в данной ситуации не вижу смысла их даже комментировать", - сказала она. Источник: https://censor.net.ua/n3162226»

Тут є фахівці, що працюють, з розумово відсталими?
Що вона сказала?
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Вона сказала що на парканах писати матюки не є добре
🤔
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Нє, нє....
«"Мы вновь сейчас возвращаемся, что какие-то необоснованные, без аргументов (упреки. - Ред.), просто так, захотелось сказать в воздух. Давайте не будем качать те вещи, которые говорятся просто в воздух или пишутся на заборах", - резюмировала она. Источник: https://censor.net.ua/n3162226»

Та сказано потужно ....фахівчиня, фулє....
МАМАДАРАГАЯ !!!!
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Таким чином вона сказала що не тільки на парканах писати матюки це погано, але й дихати повітрям не є корисним. Так звідки кажете це чучело? Мені здається що цей «міністр» прийшов з завідуючої трупарні. От і добре, «нові обличчя» ЗеКоманди мають бути схожими на зомбі. 🤔
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Є підозра, що підбором деяких кандидатур в команді Зє займається Яременко....
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Є тести на IQ, є тести у школі та університеті, а є Трускавецький тест. Останній виявляє найтупіших. Ті хто пройшов цей тест автоматично стають представниками ЗеДебілів.
Я не бачу ніякого іншого шляху як можна набрати у «команду» подібних дебілів, нажаль
☹️
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А ты посмотри комедию "За двумя зайцами"... Там главный герой произносит монологи в том самом "ключе"...
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Она сказала, что объяснять голословные обвинения - метать бисер перед свиньями. Не поверите, но она права.
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Хочете побачити справжні медичні реформи? Візьміть Лівію та запитайте яку зарплату там отримують медики, запитайте кубинців чому там медицина у пріоритеті, запитайте українських лікарів чому вони у Польщі...
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Нинішня команда - і в МОЗ, і в цілому у владі - прийшла зовсім не для того, щоб проводити реальні реформи. Ні.
Згадайте хоча б, хто про лобіював нинішню очільницю МОЗ
Це було зрозуміло відразу після виборів, що почнеться відкат.
Вся ця ЗЕлена банда неспроможна ні з чим справлятися, тут проблема не МОЗ
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Именно для реформ они пришли, и именно их они делают.
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Раз ви стверджуєте, що реформи буде зупинено - значить, Зеленський піде в Тайоженний союз, бо лише в ньому є можливість відмовитись від цивілізації. За півроку, однак, ця команда лише показала, що до реформ вона не спроможна. Ну, то й так ясно - для того, щоб робити реформи - то треба знати, що ти хочеш зробити і як це б було. Бо якщо ти ніколи не уявляв, як би зробити краще - то навіть якщо збереш 300 телепнів, таких самих, як ти, ніколи краще не зробиш. Тому, в справі реформ, говорячи наближено, кращою буде кухарка, яка знає, що вона хоче побачити, і продумувала як воно буде функціонувати, ніж розумний чиновник, який ніколи нічого не думав міняти. Це так само як півень, що не баче цінності діаманта, і йому цінніше пшеничне зерно. Тому не всі ми здатні бачити цінність корисного, а більша половина й узагалі не баче, і зможе оцінити лише по результату.
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їм не до реформ, у них інші проблеми - як повернути управління закупівлею ліків серед своїх та для своїх. Страховку теж ще ніхто не відміняв.
Банально все-гроші, а люди то таке...для них це не є об'єктом турботи!(

Зараз з МОЗу буде мало користі, особливо по неприбутковим питанням.
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Організовані злочинні групи, і жодної партії.
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Я не думаю, что вам платят за эту ложь, хотя и не исключаю этого. Так зачем вы её распространяете?
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Мля, воно толком двух слів зв'язати не може...
Цікаво, а кому замовляли тексти проти Уляни Супрун ?
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На Цензорі Уляну люто топила така ж косноязична троляка, як ця Скалєцкая, під ніком - Олена Шарпата. Зараз її вже нема, одразу після виборів зникла.
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Своим высказыванием она отрицает четвертый закон логики- ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ-(любой тезис должен быть аргументирован.) Сначала обоснуй почему высказывание не логичено потом утверждай это.Правительство неучей которые не читают книжек.
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Я не знаю, в каком году она получала диплом по "правоведению"... Когда Я учился, во всех ВУЗах, включая и юридические, на первом курсе, преподавали такой предмет, как "формальная логика"... Сейчас он выключен из курса преподавания. Одно из двух - или она его не учила, или его ей не преподавали... А понятие "логика" она использует, не понимая его значения...
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Либо вы плохо изучали формальную логику, либо юристам её преподают не так, как математикам. Она не нарушила никаких принципов логики, а вам, как юристу, следует помнить ещё и о презумпции невиновности.
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А при чём здесь "презумпция невиновности"? Вы не "аватар" Скалецкой? Я написал, что она "сморозила" бредятину, абсолютно несопоставимую с логическими рассуждениями... Ты напоминаешь своими рассуждениями г-жу Простакову, из комедии фон Визина, "Недоросль"...
"Г-жа Простакова. Простил! Ах, батюшка!.. Ну! Теперь-то дам я зорю канальям своим людям. Теперь-то я всех переберу поодиночке. Теперь-то допытаюсь, кто из рук ее выпустил. Нет, мошенники! Нет, воры! Век не прощу, не прощу этой насмешки.
Правдин. А за что вы хотите наказывать людей ваших?
Г-жа Простакова. Ах, батюшка, это что за вопрос? Разве я не властна и в своих людях?Правдин. А вы считаете себя вправе драться тогда, когда вам вздумается?
Скотинин. Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет?
Правдин. Когда захочет! Да что за охота? Прямой ты Скотинин. Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен.
Г-жа Простакова. Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен; да на что ж дан нам указ-от о вольности дворянства?
Стародум. Мастерица толковать указы!".

(Указ "О вольности дворянства" был издан императрицей Анной Иоанновной, и отменял указ Петра Первого об обязательной службе дворян...).
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А я сказал, что всё логично и согласуется с логикой презумпции. Она правильно ответила на безосновательные, голословные обвинения по поводу остановки реформ. Какая может быть логика в голословных обвинениях? Всё правильно она сказала.
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Да говори, что хочешь... "Свобода слова", в Украине, в отличие от вашего "ВнутриМКАДья" - не "пустой звук"... А для меня Скалецкая остаётся "Голохвастовым в юбке"... Одно "бла-бла-бла...", и ничего более... "юра лонг" всё правильно сказал... Бросили "предъяву" - изволь возразить, доказать, что оппонент неправ, с опорой на аргументы объективного характера... А не выдвигать, в качестве "аргумента", "пустопорожнее" заявление об "отсутствии логики" в словах оппонента... Это из серии - "Ты дурак, потому что я так думаю...". Если Скалецкая "не понимает", "не видит логики" - это не значит, что она права... Это называется - "ложная посылка"...
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Объяснять должна не она, а тот, кто выдвигает голословные обвинения об остановке реформ. Вы в своих книжках такого не читали?

- любой тезис должен быть аргументирован.
- Адресуйте это обвинителям в сворачивании реформ

Она ничего не отрицает, ибо по факту реформы не свёрнуты. Факт доказывать не надо.
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Я реально зависла та декілька разів прочитала, щоб зрозуміти цю абракадабру.
Виходить, що не жили добре, то й нєфіг починати.
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Всё очень просто, она сказала, что объяснять голословные обвинения - метать бисер перед свиньями.
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А сегодня заявления не все могут комментировать. Вернее, комментировать могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.
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Ничего, ЗЕбобики, зато у вас теперь 'страна в смартфоне" будет!
"Кабмин ВНЕ бюджета, потратил почти 76 млн. гривен на придурочную идею "Страны в айфоне" ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТОМ !"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Ничего, что медикам и учителям не платят 4000 денег в месяц зарплаты, ничего, что больничные не оплачиваются, зато в смартфоне все чики-поки! Я никак не объясняю вещи, которые для меня не имеют логики, - Скалецкая относительно заявлений о сворачивании медреформы - Цензор.НЕТ 1956
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Скалецкая вне табу

- "х. в ж."© Радуцкий
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цікаво, рядовий українець помітив ту медичну реформу?
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таки "рехворми" ні гріх і припинити..
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А как вы объясните такие вещи,что в Украине цена на лекарства выше,чем в соседней Польше-госпожа Скалецкая.?А вот я могу объяснить.
Что не так с ценами на лекарства в Украине
Общепринятая мировая практика формирования цен на лекарства - это так называемое референтное (сравнительное) ценообразование. Его суть такова: все лекарственные средства, которые ввозят в страну, сравнивают с аналогами соседних стран. В Украине должны были бы сравнивать цены импортных лекарств с ценами таких же лекарств в, например, Молдове, Болгарии и Польше.
► Таким образом избегают искусственного завышения цен на медикаменты со стороны поставщиков (сейчас в Украине такого предохранителя нет).
Сейчас в Украине референтное ценообразование есть, но только относительно препаратов в рамках национального списка лекарств программы реимбурсации (возмещение стоимости лекарств из бюджета по программе "Доступные лекарства"). Специалисты считают, что механизм следует расширить и применить ко всем импортируемым лекарствам.
► Бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун также объясняла, почему в украинских аптеках - заоблачные цены на лекарства.
Главной причиной Супрун назвала несовершенное патентное законодательство. То есть, лекарства дорогие не потому, что дорогое их производство, а потому, что дорогое разрешение на их производство (патент). Супрун объяснила, что стоимость препаратов не только искусственно удерживают поставщики и крупные сети аптек - также в этом виноваты недобросовестные производители лекарств.
► Говорится о том, что после окончания срока действия патента некоторые производители слегка (формально) меняют рецептуру препаратов и подают их как новые.
В мире же система работает иначе: когда действие патента истекает, это лекарственное средство (на основе главного действующего вещества) получают право изготавливать другие производители. Такие лекарства называются "генерики" или "дженерики", и они в разы дешевле оригинала при идентичной эффективности.
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