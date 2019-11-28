 Я ніяк не пояснюю речі, які для мене не мають логіки, - Скалецька щодо заяв про згортання медреформи

Про це Скалецька заявила в ефірі "Нині вже" на hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Я ніяк не пояснюю речі, які для мене не мають жодної логіки. Такі заяви, такі якісь речі, я вже третій місяць не розумію, звідки вони беруться, і в цій ситуації не бачу сенсу їх навіть коментувати", - сказала вона.

Також Скалецька заперечує заяви про нібито вплив депутата Радуцького, який є засновником мережі клінік "Борис", на всю сферу охорони здоров’я країни.

"Ми знов зараз повертаємося, що якісь безпідставні, без жодних аргументів (закиди. - Ред.), просто так, захотілося сказати в повітря. Давайте не будемо качати ті речі, які кажуть просто в повітря чи пишуться на парканах", - резюмувала вона.

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Нагадаємо, в Києві 27 листопада відбулася акція "Медреформа без коліс". Пацієнтські організації закликали президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука усунути від управління системою охорони здоров'я міністерку Зоряну Скалецьку, а також голову парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького.

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