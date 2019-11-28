 Я ніяк не пояснюю речі, які для мене не мають логіки, - Скалецька щодо заяв про згортання медреформи

Про це Скалецька заявила в ефірі "Нині вже" на hromadske, передає Цензор.НЕТ.
"Я ніяк не пояснюю речі, які для мене не мають жодної логіки. Такі заяви, такі якісь речі, я вже третій місяць не розумію, звідки вони беруться, і в цій ситуації не бачу сенсу їх навіть коментувати", - сказала вона.
Також Скалецька заперечує заяви про нібито вплив депутата Радуцького, який є засновником мережі клінік "Борис", на всю сферу охорони здоров’я країни.
"Ми знов зараз повертаємося, що якісь безпідставні, без жодних аргументів (закиди. - Ред.), просто так, захотілося сказати в повітря. Давайте не будемо качати ті речі, які кажуть просто в повітря чи пишуться на парканах", - резюмувала вона.
Нагадаємо, в Києві 27 листопада відбулася акція "Медреформа без коліс". Пацієнтські організації закликали президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука усунути від управління системою охорони здоров'я міністерку Зоряну Скалецьку, а також голову парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького.
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
10 Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.(КриладЗЕ).
На найближчі 4,5 роки про будь-які реформи в країні можна забути.
Крапка.
Зелена погань зруйнує все, до чого зможе дотягнутися.
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.
О! тщетно счастия рука,
Против естественного чина,
Безумца рядит в господина
Или в шумиху дурака..."
(Гавриил Державин, "Вельможа").
Это тебе подтверждение, словами ВАШЕГО классика литературы...
Всім зелелюбам по 3-літровій клізмі.
Знаєш Радуцький... Якщо хочеш будувати Державу, закатуй рукава і будуй...
Якщо хочеш нажити мільярди, став маріонетку і кради...
Мене дивує одне... Невже ви, господарі життя, думаєте, що ваші діти в якійсь з країн Європи не будуть жорстко розкуркулені...
У них немає майбутнього ніде, крім України, яку ви самі і знищуєте...
медведчук кум х.ла і підх...вник?
Чисто формальна перевірка, перед можливою, подальшою дискусією....
Тут є фахівці, що працюють, з розумово відсталими?
Що вона сказала?
🤔
«"Мы вновь сейчас возвращаемся, что какие-то необоснованные, без аргументов (упреки. - Ред.), просто так, захотелось сказать в воздух. Давайте не будем качать те вещи, которые говорятся просто в воздух или пишутся на заборах", - резюмировала она. Источник: https://censor.net.ua/n3162226»
Та сказано потужно ....фахівчиня, фулє....
МАМАДАРАГАЯ !!!!
Я не бачу ніякого іншого шляху як можна набрати у «команду» подібних дебілів, нажаль
☹️
Згадайте хоча б, хто про лобіював нинішню очільницю МОЗ
Це було зрозуміло відразу після виборів, що почнеться відкат.
Вся ця ЗЕлена банда неспроможна ні з чим справлятися, тут проблема не МОЗ
Банально все-гроші, а люди то таке...для них це не є об'єктом турботи!(
Зараз з МОЗу буде мало користі, особливо по неприбутковим питанням.
Цікаво, а кому замовляли тексти проти Уляни Супрун ?
"Г-жа Простакова. Простил! Ах, батюшка!.. Ну! Теперь-то дам я зорю канальям своим людям. Теперь-то я всех переберу поодиночке. Теперь-то допытаюсь, кто из рук ее выпустил. Нет, мошенники! Нет, воры! Век не прощу, не прощу этой насмешки.
Правдин. А за что вы хотите наказывать людей ваших?
Г-жа Простакова. Ах, батюшка, это что за вопрос? Разве я не властна и в своих людях?Правдин. А вы считаете себя вправе драться тогда, когда вам вздумается?
Скотинин. Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет?
Правдин. Когда захочет! Да что за охота? Прямой ты Скотинин. Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен.
Г-жа Простакова. Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен; да на что ж дан нам указ-от о вольности дворянства?
Стародум. Мастерица толковать указы!".
(Указ "О вольности дворянства" был издан императрицей Анной Иоанновной, и отменял указ Петра Первого об обязательной службе дворян...).
- любой тезис должен быть аргументирован.
- Адресуйте это обвинителям в сворачивании реформ
Она ничего не отрицает, ибо по факту реформы не свёрнуты. Факт доказывать не надо.
Виходить, що не жили добре, то й нєфіг починати.
"Кабмин ВНЕ бюджета, потратил почти 76 млн. гривен на придурочную идею "Страны в айфоне" ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТОМ !"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Ничего, что медикам и учителям не платят
4000 денег в месяцзарплаты, ничего, что больничные не оплачиваются, зато в смартфоне все чики-поки!
- "х. в ж."© Радуцкий
Что не так с ценами на лекарства в Украине
Общепринятая мировая практика формирования цен на лекарства - это так называемое референтное (сравнительное) ценообразование. Его суть такова: все лекарственные средства, которые ввозят в страну, сравнивают с аналогами соседних стран. В Украине должны были бы сравнивать цены импортных лекарств с ценами таких же лекарств в, например, Молдове, Болгарии и Польше.
► Таким образом избегают искусственного завышения цен на медикаменты со стороны поставщиков (сейчас в Украине такого предохранителя нет).
Сейчас в Украине референтное ценообразование есть, но только относительно препаратов в рамках национального списка лекарств программы реимбурсации (возмещение стоимости лекарств из бюджета по программе "Доступные лекарства"). Специалисты считают, что механизм следует расширить и применить ко всем импортируемым лекарствам.
► Бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун также объясняла, почему в украинских аптеках - заоблачные цены на лекарства.
Главной причиной Супрун назвала несовершенное патентное законодательство. То есть, лекарства дорогие не потому, что дорогое их производство, а потому, что дорогое разрешение на их производство (патент). Супрун объяснила, что стоимость препаратов не только искусственно удерживают поставщики и крупные сети аптек - также в этом виноваты недобросовестные производители лекарств.
► Говорится о том, что после окончания срока действия патента некоторые производители слегка (формально) меняют рецептуру препаратов и подают их как новые.
В мире же система работает иначе: когда действие патента истекает, это лекарственное средство (на основе главного действующего вещества) получают право изготавливать другие производители. Такие лекарства называются "генерики" или "дженерики", и они в разы дешевле оригинала при идентичной эффективности.