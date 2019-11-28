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 Політика України, Суспільство
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Все про:Human Rights Watch (20) злочини проти Майдану (48)

 Українській владі варто вжити заходів для продовження розслідувань у справах Майдану, - Human Rights Watch

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає українську владу не зупиняти розслідування у справах Майдану.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українській владі варто вжити заходів для продовження розслідувань та забезпечити збереження всіх результатів роботи, вже зробленої у справах Майдану. Уряд має розробити процедури, щоб слідчі, які працювали над цими справами, могли й надалі брати участь у роботі", - зазначають у правозахисній організації.

Наголошується, що минулого тижня всі поточні справи про злочини на Майдані 2013-2014 років були фактично припинені, коли більшість із них були передані з Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань. Водночас жодному конкретному підрозділу ДБР не було доручено займатися розслідуваннями справ Майдану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ проведе слідчі експерименти у "справах Майдану", безпосередньо пов'язаних із застосуванням насильства, - Рябошапка

"Родини жертв злочинів, пов'язаних із Майданом, не мають чекати так довго на правосуддя, яке опинилося під загрозою через бюрократію", - наголошують у Human Rights Watch.

Нагадаємо, 21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

Читайте: Адвокатка Небесної Сотні Закревська продовжить голодування до ухвалення Радою правки для поновлення розслідування справ Майдану

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162225
 
 
 Топ коментарі
 
Портнов работает при молчаливой поддержке 73% покацапленных манкуртов.
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Портнову це не сподобається, бо у нього інші плани. Ця ригівсько-коломойська тварюка ще багато зла нам принесе, звичайно, що з дозволу ЗЕвлади.
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реванш почався ще коли вибрали екс-міністра азірова президентом, а главою його адміністрації став лауреат багатьох кацапських премій та нагород ложкін..це і був початок реваншу..
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Для тих, у кого поганенько з пам'яттю..

Головою адміністрації Порошенка призначений кремлівський агент впливу Ложкін.
https://40ka.info/?p=6509#
Украинским властям следует принять меры для продолжения расследований по делам Майдана, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 6442
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ніхто не сяде..трохана попресують дрібну гидоту на кшталт пашинського, можливо відберуть частину активів..і усьо..(
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Наш пздц на марші.
Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Віктора Шаповалова, екскомандира роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут", обвинуваченого в перевищенні службових повноважень 18 лютого2014р під час протестів на Майдані,що призвело до тяжких наслідків
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Портнов работает при молчаливой поддержке 73% покацапленных манкуртов.
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Нет никакой украинской власти. Более действенно будет обращаца сразу к *****. Но он врятле согласица.
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низя ничего расследовать. ато свиновальц убежит.
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твой бро другого твоего бро в канаве труп дохлого лаврова догрызает и на луну по ночам воет..
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Ось чому клоун гальмує розслідування розстрілів Майдану... Тому-що там стирчить рило *****.

Снайперами на Майдані керував особистий помічник Путіна

Украинским властям следует принять меры для продолжения расследований по делам Майдана, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 6770
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разве майданные дела штейн тормозит?
А что делал мыролюбный винницкий реформист 5 лет?
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Мордвин, ты в глаза долбишься?

Напомним, полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.
Читайте на Цензор.НЕТ: Разгон студентов, декабрьский штурм и январские убийства, - Закревская перечислила эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось
С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.
21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.
Также на Цензор.НЕТ: К голодовке Закревской присоединилась свидетельница разгона студентов на Майдане Кеплер
Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Источник: https://censor.net.ua/n3162166
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принять меры для продолжения расследований по делам Майдана....какого именно, прошлого или надвигающегося?
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27 ноября 2019 В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача.



Девочка, которой должны были пересадить почку, умерла в московской больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Десятки младенцев могут остаться без пересадки почки. Что не устроило чиновников?

Операция маленькой пациентки должна была состояться в октябре, но она была перенесена из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака и его коллег. Каабак - единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.»

Тут як би: «Сказка ложь, да в нєй намйог»
Тим, які стверджують, що «Нєзамєнімих нєт !»
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я де то понимаю олежу ляшко с его вилами - злые сегодня нужны.
он единственный хто потной слуге в шнопарь тыцнул.
все остальные - словоблуство слышаное, если 100 то 150 раз...
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так то заднеприводному олежке рыжая гнида ахметка приказала голубые брачные игры устроить.
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Шо заметил. Как только ЗЕбилоид кенгурировался - напрочь пропало кукареканье из серии «чомунесидить» Азметов, а крики о коррупции, о «торговлинакрови» и о прочих радостях жизни звучавших из каждой помойки на протяжении 5 лет - уж и подавно..
Чудеса, а?
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пипец у тебя моск скручен...
дай угадаю - жиды винаваты....
ето же они жида- шмарклю выбрали - не украинцы не ....
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А ще Human Rights Watch може закликати вовків не їсти баранів🐸
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Якби хотіли, то все давно розслідували б!
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"Семьи жертв преступлений, связанных с Майданом, не должны ждать так долго правосудия, которое оказалось под угрозой из-за бюрократии", - подчеркивают в Human Rights Watch. Источник: https://censor.net.ua/n3162225

Это они серьезно? Какой бы ни был этот Рябошапка, но он всего 3 месяца работает. А «так долго» длится уже 5,5 лет
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мадемумазеля а ну шо еще умное за техникум - шо он сказал? - чисто поржать охота.....
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когда там у нас нормадский шмарклин формат на слив Украины?
в декабре? - живите пока еще до декабря.... - шмарля вам принесет кацапский мир
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велик - я твою позицию хорошо знаю - ты обыкновенный юдафоб.
с растаможкой на проблеме...
***** тебе доктор... - играешь на кацапию, капитан...
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Бро, тєбє на Павлова уже прогули ставят.

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Ты слегка свихнулся на свиновальце если не сказать больше.....(((И каким боком Петя к тому шо ЗЕкловун едет сапоги ***** лизать? То его Петя заставляет??
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Я йому вже про це казав. Але там дуже запущєний случай.
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между прочим на таких как ты кацапя и играет когда поет про фашистов в Украине
дудка одна - кацапская - дуть в нее толкаетесть ротом.....
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Портнову це не сподобається, бо у нього інші плани. Ця ригівсько-коломойська тварюка ще багато зла нам принесе, звичайно, що з дозволу ЗЕвлади.
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Украинским властям следует принять меры для продолжения расследований по делам Майдана, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 6431

1) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.

Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.

И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.

Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.

Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.

Никита Соловьев, ДемСокира.

Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
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СОКИРА ШОУ. Ми знайшли (і це вартувало нам грошей та нервів) докази того, що керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель, які, як ми чули, заборонені законом (хоча й дарма). Причому Білоцерківець витрачає на повій більше грошей, ніж заробляє.

відео на фейсбуці

Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
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а шо мародер за 5 лет нараследовал по делу майдана?
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Потрібно провести справжнє розслідування злочинів "майдану" та інших злочинів, скоєних на Україні.
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Коррупция - тормоз для развития Украины и та цепь, которой Украина приввязана к мордору . Уровень коррупции в Украине, по данным Тrasparency International так и остался близок к российскому. Это и есть один из аргументов против Порошенко. Который ее плодил с космической скоростью. Перегоняя темпами в этом мордор
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Яке нах. ,розслідування ???
Беркутівців повідпускали,зараз СБУ зі спецпідрозділом АЛЬФА !!! Прийшли з обшуком до Марусі Звіробій .Що вони хочуть там знайти ??? https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1/videos/2537543036294051/
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