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Все про:вакцина (170) дифтерія (39) Зоряна Скалецька (47)

 В Україні достатня кількість доз сироваток і вакцин від дифтерії, - Скалецька

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька запевнила, що в Україні є достатня кількість доз сироваток і вакцин від дифтерії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За словами чиновниці, в Україні є 5 млн доз вакцин для дорослого населення.

"Щодо сироваток - від індійського посольства понад 60 доз нам передали. Крім того, надійшло ще 150 доз, як ми і казали, від ПРООН. Тому насправді на сьогодні ми маємо достатню кількість", - сказала Скалецька.

Міністерка зазначила, що станом на кінець листопада в Україні не зафіксовано нових випадків захворювання на дифтерію.

Скалецька повідомила, що навесні 2020 року в Україну має надійти ще 1000 протидифтерійних сироваток.

Також читайте: В Україні підтверджено 21 випадок захворювання на дифтерію, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162224
 
 
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Тобто цим міністерством керує юрист, яка не є медиком🐸
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Слухав її на Слабоді слова. Тріщотка ще та.
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Бо вона юрист, а не медик. Говорити її навчили, а розуміти медиків може лише медик.
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Срочно нужен зажигательный коктейль из лекарств, от зеленой плесени.
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Бояра навпіл з маслом якимось, ну і пляшка скляна.
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Так отправьте медсестру в Раду, Слуг Народа прививать.
Пусть они покажут своему лохторату наглядный пример сознательного отношения к иммунизации.
Или вы своих же коллег по партии боитесь? В Украине достаточное количество доз сывороток и вакцин от дифтерии, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6738
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