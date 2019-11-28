 В Україні достатня кількість доз сироваток і вакцин від дифтерії, - Скалецька

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
За словами чиновниці, в Україні є 5 млн доз вакцин для дорослого населення.
"Щодо сироваток - від індійського посольства понад 60 доз нам передали. Крім того, надійшло ще 150 доз, як ми і казали, від ПРООН. Тому насправді на сьогодні ми маємо достатню кількість", - сказала Скалецька.
Міністерка зазначила, що станом на кінець листопада в Україні не зафіксовано нових випадків захворювання на дифтерію.
Скалецька повідомила, що навесні 2020 року в Україну має надійти ще 1000 протидифтерійних сироваток.
Пусть они покажут своему лохторату наглядный пример сознательного отношения к иммунизации.
Или вы своих же коллег по партии боитесь?