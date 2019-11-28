 В Україні достатня кількість доз сироваток і вакцин від дифтерії, - Скалецька

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За словами чиновниці, в Україні є 5 млн доз вакцин для дорослого населення.

"Щодо сироваток - від індійського посольства понад 60 доз нам передали. Крім того, надійшло ще 150 доз, як ми і казали, від ПРООН. Тому насправді на сьогодні ми маємо достатню кількість", - сказала Скалецька.

Міністерка зазначила, що станом на кінець листопада в Україні не зафіксовано нових випадків захворювання на дифтерію.

Скалецька повідомила, що навесні 2020 року в Україну має надійти ще 1000 протидифтерійних сироваток.

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