 Приймальна президента і комітети ВР у центрі Києва залишаються без опалення через аварію піврічної давності, - Бекешкіна

Про це написала у Facebook директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, передає Цензор.НЕТ.
"Мерзне, замерзає Інститут соціології в самому, як то кажуть центрі столиці, на Шовковичній, 12, поруч з усіма гілками влади. Скажете, от дивина! Ну, трубу десь прорвало і що? А, може, трохи вирішили соціологів заморозити, щоб, того, ну, рахували "правильно"? Але диявол, як відомо, криється в деталях. По-перше, трубу прорвало ще у квітні, півроку тому. Скажете, то ще стара влада ... Але тоді було тепло, а холодно - вже за нової ... А, по-друге, не тільки соціологи мерзнуть, у нас "цікава" компанія. На першому поверсі Інституту соціології розташована приймальня президента. І зараз прийом відвідувачів обмежено.
А інші замерзлі "компаньйони" ще цікавіші. Загалом, трубу прорвало в будинку №12б, а там (пауза, глибоко вдихніть і видихніть) - Державний будівельний комітет управління справами Верховної Ради України. І теж мерзнуть! І ще без тепла ця шикарна будівля по Шовковичній, 14, де, начебто, і міститься саме Управління справами ВР. І теж мерзне! Інститут писав в Офіс президента Богдану, той порадив звернутися до Верховної Ради (а приймальня президента мерзне!), звернулися до Разумкова, той відповів, що лист отримав. І що? Всі мерзнуть. Ось така труба - ну просто зачарована якась", - написала вона.
и шо делать? - не жить без ее ето точно...
кароче - немедленно контракт с кацапией на гас - вова змерз.....
Гениально
Брехуни- маніпулятори померзли
Порада соціологам
А отоплением разве не городские власти должны заниматься. При чем тут ВР или ОП
Ещё бы в Европарламент написали
никогда вам не говорил, шо обожаю прикацапленых идиоток?
считайте, шо уже сказал...
и таки написюганил?
Прорыв трубы случается, коммунальщики должны исправить
Офф: десь у 96-му році прийшов до нашої фірми якийсь клерк з обслуги В. Ради. Каже - порадьте як нам сконектитися з ЛАЦ Телекому (їхніми модемами 2 Мб/с). Відвів його в куток, кажу - 300 баксів кешем, ми скросуємо і буде вам щастя. А після тестів укладете договір з власниками кабеля, на яких я вас виведу. Клерк мало не впав від розриву шаблонів. Так вони і просиділи ще рік на 33.6 кб/сек.
Купил доху я на меху я.
Но с той дохой дал маху я
Доха не греет ... совершенно.
Опять в трэнде? ( хотя я помню, что "доха не греет абсолютно, но то такое)
Не могу сказать, что радует, но... поржала радостно.Детство что ли вспомнила ...совковое?
И вот тут уже не до смеха - туда возвращаться нельзя
и к нему приспособятся присисосуться...
Вони же вдавляться, але не скинуться на оплату кешем звичайної бригади аварійників.
Слухай Роза,а уяви як зараз холодно в приймальне Президента.
-Не переймайся Джек к утру починят
и оно само приползет на запах...
всеми огневым средствами не помогать - но не дать сволочи уйти....