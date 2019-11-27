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Все про:ВР (6202) комітет (226) Бекешкіна (40) опалювальний сезон (264) Офіс Президента (168)

 Приймальна президента і комітети ВР у центрі Києва залишаються без опалення через аварію піврічної давності, - Бекешкіна

У будівлі на Шовковичній вулиці, де розташовуються Інститут соціології та приймальня президента, а також у сусідніх немає опалення.

Про це написала у Facebook директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, передає Цензор.НЕТ.

"Мерзне, замерзає Інститут соціології в самому, як то кажуть центрі столиці, на Шовковичній, 12, поруч з усіма гілками влади. Скажете, от дивина! Ну, трубу десь прорвало і що? А, може, трохи вирішили соціологів заморозити, щоб, того, ну, рахували "правильно"? Але диявол, як відомо, криється в деталях. По-перше, трубу прорвало ще у квітні, півроку тому. Скажете, то ще стара влада ... Але тоді було тепло, а холодно - вже за нової ... А, по-друге, не тільки соціологи мерзнуть, у нас "цікава" компанія. На першому поверсі Інституту соціології розташована приймальня президента. І зараз прийом відвідувачів обмежено.

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А інші замерзлі "компаньйони" ще цікавіші. Загалом, трубу прорвало в будинку №12б, а там (пауза, глибоко вдихніть і видихніть) - Державний будівельний комітет управління справами Верховної Ради України. І теж мерзнуть! І ще без тепла ця шикарна будівля по Шовковичній, 14, де, начебто, і міститься саме Управління справами ВР. І теж мерзне! Інститут писав в Офіс президента Богдану, той порадив звернутися до Верховної Ради (а приймальня президента мерзне!), звернулися до Разумкова, той відповів, що лист отримав. І що? Всі мерзнуть. Ось така труба - ну просто зачарована якась", - написала вона.

Приймальна президента і комітети ВР у центрі Києва залишаються без опалення через аварію піврічної давності, - Бекешкіна 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162223
 
   
 Топ коментарі
 
Себя от холода страхуя
Купил доху я на меху я.
Но с той дохой дал маху я
Доха не греет ... совершенно.
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Приймальна президента і комітети ВР у центрі Києва залишаються без опалення через аварію піврічної давності, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 8892 Чайка Київ
Брехуни- маніпулятори померзли Приймальна президента і комітети ВР у центрі Києва залишаються без опалення через аварію піврічної давності, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 481
Порада соціологам

Приймальна президента і комітети ВР у центрі Києва залишаються без опалення через аварію піврічної давності, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 73

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- Мерзни, мерзни, вовчий хвіст! Мерзни, мерзни, вовчий хвіст!
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Та той Інститут не треба. Й президент ніколи нічого розумного не сказав. Для чого марно опалювати мертве?
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Соевая мафия затеяла гибридную войну!!! Это удар ниже пояса!!! Бубочка не может найти свою пипирку!!!
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Півроку назад трубу вирвало, а тепер нема опалення🙄 І де тут з'вязок?
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"Вирвало" у сенсі "зворотної перистальтики"? (такий термін вживав мій батько-лікар у присутності жінок).
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горчичники ему на везде - бо шмаркля всем нужна, а ну как простудится?
и шо делать? - не жить без ее ето точно...
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На гральний струмент по роялю два гірчиники, нехай припече.
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Нехай померзнуть, бісові душі. Яка від них користь, таке і опалення. Приймальна президента і комітети ВР у центрі Києва залишаються без опалення через аварію піврічної давності, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 4646
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вова, не хворай,,,,, - клопик ты наш любимый...
кароче - немедленно контракт с кацапией на гас - вова змерз.....
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Во-первых, трубу прорвало еще в апреле, полгода назад. Скажете, то еще старая власть… Но тогда было тепло Источник: https://censor.net.ua/n3162223

Гениально
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Чайка Київ
Брехуни- маніпулятори померзли Приймальна президента і комітети ВР у центрі Києва залишаються без опалення через аварію піврічної давності, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 481
Порада соціологам

Приймальна президента і комітети ВР у центрі Києва залишаються без опалення через аварію піврічної давності, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 73

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Институт писал в Офис президента Богдану, тот посоветовал обратиться в Верховную Раду (а приемная президента мерзнет!), обратились к Разумкову, тот ответил, что письмо получил. И что? Все мерзнут. Вот такая труба - ну просто зачарованная какая-то", - написала она. Источник: https://censor.net.ua/n3162223

А отоплением разве не городские власти должны заниматься. При чем тут ВР или ОП
Ещё бы в Европарламент написали
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Мер кличко занят, принимает отходы садового))
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😁 так они туда даже не обращались, исходя из этого текста. Коммунальщики может вообще не в курсе
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мадам - вас читать сплошное удовольствие...
никогда вам не говорил, шо обожаю прикацапленых идиоток?
считайте, шо уже сказал...
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отчество у института есть? - в куда писал, зачем, почему наконец не сдержался

и таки написюганил?
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а от университет оровергнул институт... - дамка бита...
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А кто говорил что к отопительному сезону все готово? А теперь порвет трубы на морозе и будет ремонт за чей счет? Только уже не одной трубы на улице а целого здания.
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По-вашему трубы Кабмин устанавливает?
Прорыв трубы случается, коммунальщики должны исправить
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Рыба гниет с головы. Какая голова, такие коммунальщики. Что то в прошлом году такого не было. Это при овоще городами катастрофы происходили, и при зе.
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А шо уже голова не виноватая, раз в апреле? 😁😁😁
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Вечного никто никогда не строил. Так что своевременный ремонт на совести текущей власти.
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Плюс скотский совок. Это когда ремонт не летом делают а зимой. Это как в рабсии асфальт в лужи кладут. Те же "технологии КРЖ".
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А раптом по трубі туди залізе шпигун або терорист?
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Це можливо, тому трубу не треба лікувати🧐
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Вони же вдавляться. але не скинуться на оплату кешем звичайної бригади аварійників.
Офф: десь у 96-му році прийшов до нашої фірми якийсь клерк з обслуги В. Ради. Каже - порадьте як нам сконектитися з ЛАЦ Телекому (їхніми модемами 2 Мб/с). Відвів його в куток, кажу - 300 баксів кешем, ми скросуємо і буде вам щастя. А після тестів укладете договір з власниками кабеля, на яких я вас виведу. Клерк мало не впав від розриву шаблонів. Так вони і просиділи ще рік на 33.6 кб/сек.
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- Мерзни, мерзни, вовчий хвіст! Мерзни, мерзни, вовчий хвіст!
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Себя от холода страхуя
Купил доху я на меху я.
Но с той дохой дал маху я
Доха не греет ... совершенно.
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Вспомнила - этот "стишок" из совкового детства
Опять в трэнде? ( хотя я помню, что "доха не греет абсолютно, но то такое) Приймальна президента і комітети ВР у центрі Києва залишаються без опалення через аварію піврічної давності, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 8079
Не могу сказать, что радует, но... поржала радостно.Детство что ли вспомнила ...совковое?
И вот тут уже не до смеха - туда возвращаться нельзя

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По-моему, эти веселые куплеты никогда из тренда и не выходили.
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Так шо, «Порох пріді. Ми больше нє будєєєєєм»?
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ети зеленые твари в епицентре ядерного взрыва выживут....
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бо *********** у них развита, шо ховайся тока..
и к нему приспособятся присисосуться...
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после 9-го только Хунта спасет Неньку.
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не страна, а квартал 95 и то без отопления Приймальна президента і комітети ВР у центрі Києва залишаються без опалення через аварію піврічної давності, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 6321
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Вони не можуть знайти телефон ДУСі? Мабуть зателефонували до диспетчера "Липкижитлосервісу", а їм відповіли що то "не наша труба".
Вони же вдавляться, але не скинуться на оплату кешем звичайної бригади аварійників.
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Спартанские условия походу.
Слухай Роза,а уяви як зараз холодно в приймальне Президента.
-Не переймайся Джек к утру починят
Приймальна президента і комітети ВР у центрі Києва залишаються без опалення через аварію піврічної давності, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 971
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тут главное презика не потерять, бо в толпе предателей он может затеряться...
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свежая и хорошо пахнущая шаурма из киевских кошек?
и оно само приползет на запах...
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в машину не стрелять - ну разве шо вообще уползает на к батьке витюхе..
всеми огневым средствами не помогать - но не дать сволочи уйти....
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