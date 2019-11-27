 Приймальна президента і комітети ВР у центрі Києва залишаються без опалення через аварію піврічної давності, - Бекешкіна

Про це написала у Facebook директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, передає Цензор.НЕТ.

"Мерзне, замерзає Інститут соціології в самому, як то кажуть центрі столиці, на Шовковичній, 12, поруч з усіма гілками влади. Скажете, от дивина! Ну, трубу десь прорвало і що? А, може, трохи вирішили соціологів заморозити, щоб, того, ну, рахували "правильно"? Але диявол, як відомо, криється в деталях. По-перше, трубу прорвало ще у квітні, півроку тому. Скажете, то ще стара влада ... Але тоді було тепло, а холодно - вже за нової ... А, по-друге, не тільки соціологи мерзнуть, у нас "цікава" компанія. На першому поверсі Інституту соціології розташована приймальня президента. І зараз прийом відвідувачів обмежено.

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А інші замерзлі "компаньйони" ще цікавіші. Загалом, трубу прорвало в будинку №12б, а там (пауза, глибоко вдихніть і видихніть) - Державний будівельний комітет управління справами Верховної Ради України. І теж мерзнуть! І ще без тепла ця шикарна будівля по Шовковичній, 14, де, начебто, і міститься саме Управління справами ВР. І теж мерзне! Інститут писав в Офіс президента Богдану, той порадив звернутися до Верховної Ради (а приймальня президента мерзне!), звернулися до Разумкова, той відповів, що лист отримав. І що? Всі мерзнуть. Ось така труба - ну просто зачарована якась", - написала вона.

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