 Україна домовилася про співпрацю з Естонією з питань тероборони, з Литвою - з питань кібербезпеки, - Загороднюк

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зустрілися з міністрами оборони, начальниками генеральних штабів та головнокомандувачами двох країн, також були зустрічі зі штабами збройних сил Естонії та Литви. Підписали низку документів, досягли низки домовленостей. Відзначу документ, підписаний з Естонією — про співробітництво в організації територіальної оборони", - повідомив Загороднюк.

За його словами, з територіальною обороною Литви "теж будемо співпрацювати, але вона дещо відрізняється від естонської, тому спочатку наступного року проведемо два пілотних проєкти в двох українських областях, а потім за їх підсумками уточнимо напрямки співпраці".

Загороднюк уточнив деталі співробітництва з Литвою щодо протидії кібернетичним загрозам. "Ми будемо брати участь в роботі їх кібернетичного центру, а також за їх участі розширимо свої кібернетичні центри. Ще співпрацюватимемо з центром стратегічних комунікацій і протидії фейковим новинам та інформаційним вкидам", - пояснив міністр оборони.

Чиновник також підкреслив, що під час візиту відбулося комплексне уточнення та перегляд планів спільної роботи з оборонними відомствами Литви та Естонії.

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