EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  350  30
Матеріали за темою:
Все про:Литва (472) Міноборони (2974) Естонія (285) Загороднюк (87)

 Україна домовилася про співпрацю з Естонією з питань тероборони, з Литвою - з питань кібербезпеки, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів про досягнуті домовленості щодо співпраці з Естонією та Литвою у сфері оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зустрілися з міністрами оборони, начальниками генеральних штабів та головнокомандувачами двох країн, також були зустрічі зі штабами збройних сил Естонії та Литви. Підписали низку документів, досягли низки домовленостей. Відзначу документ, підписаний з Естонією — про співробітництво в організації територіальної оборони", - повідомив Загороднюк.

За його словами, з територіальною обороною Литви "теж будемо співпрацювати, але вона дещо відрізняється від естонської, тому спочатку наступного року проведемо два пілотних проєкти в двох українських областях, а потім за їх підсумками уточнимо напрямки співпраці".

Загороднюк уточнив деталі співробітництва з Литвою щодо протидії кібернетичним загрозам. "Ми будемо брати участь в роботі їх кібернетичного центру, а також за їх участі розширимо свої кібернетичні центри. Ще співпрацюватимемо з центром стратегічних комунікацій і протидії фейковим новинам та інформаційним вкидам", - пояснив міністр оборони.

Чиновник також підкреслив, що під час візиту відбулося комплексне уточнення та перегляд планів спільної роботи з оборонними відомствами Литви та Естонії.

Читайте також: Україна фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162222
 
   
 Топ коментарі
 
Нульовий результат як не як.
Тільки у Зеленського прибуток - мед з велосипедом.
 показати весь коментар
 
Ща песциків знудить нєпадєтцкі...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нульовий результат як не як.
Тільки у Зеленського прибуток - мед з велосипедом.
 показати весь коментар
 
 
Да уж...., за 30 млн грн слетали "договориться о сотрудничестве". Лошье криворожское!
 показати весь коментар
 
 
Злітав за солоденьким. Як муха на мед?
 показати весь коментар
 
 
Меду йому дали як солоденьке - прикормити.
 показати весь коментар
 
 
Литва дружня країна, але треба у військових питаннях йти до НАТО. А щодо кібербезпеки, то Україна сама має досягнення у цій галузі не менше Естонії. Тобто виходить, що Зе нічого не зробив.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А какие уступки,если уступки уже сделаны и подписаны в Минске?Петрыло-брехло и сегодня попалось на лжи: "Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал бывший президент страны Петр Порошенко."Так что дуй на Майдан и ори "Нет капитуляции Порошенко! "https://www.dw.com/
 показати весь коментар
 
 
Господи! Який він наївний, Президент Литви. Він вважає ЗЕ українським президентом, а ЗЕшпану - українською владою. ЗЕчума - зброя орди проти України, така як армія РФ, ФСБ, РПЦ, ТV і ін. Вони, всі разом, виконують плани Кремля по знищенню України як держави і українців як нації.
 показати весь коментар
 
 
LItva po danim (Global Cybersecurity Index, GCI) zanimajet 4 mesto v mire posle ameriki angliji i franciji iz 194 stran
 показати весь коментар
 
 
К сведению:
В десятку стран с лучшей кибербезопасностью вошли Франция, Германия, Эстония, Словакия, Финляндия, Литва, Испания, Соединенное Королевство, Швейцария, Чехия.
 показати весь коментар
 
 
Lietuva patenka į daugiausiai dėmesio kibernetinio saugumo sričiai pasaulyje skiriančių valstybių grupę ir pagal neseniai paskelbtą išankstinį Globalų kibernetinio saugumo indeksą (Global Cybersecurity Index, GCI) užima 4-ąją vietą, į priekį praleisdama tik Jungtinę Karalystę, Jungtines Amerikos Valstijas ir Prancūziją.
Litva na 4 meste
 показати весь коментар
 
 
Ура! Прибалты помогут ВСУ подняться на высший уровень (level)!
Україна домовилася про співпрацю з Естонією з питань тероборони, з Литвою - з питань кібербезпеки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2903
 показати весь коментар
 
Роман Донік
@donikroman

Юбки и платья для Елены Зеленской придумывает и шьет Ксения Кошевая, жена кварталовца Евгения Кошевого. Компания PICO. Нет, я не знаю, что в прошлом произошло между этими двумя женщинами.

5:00 AM · Nov 26, 2019
170 Retweets
539 Likes

Україна домовилася про співпрацю з Естонією з питань тероборони, з Литвою - з питань кібербезпеки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 598

Україна домовилася про співпрацю з Естонією з питань тероборони, з Литвою - з питань кібербезпеки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8120
 показати весь коментар
 
 
давайте бістрей закон о Резервной Армии в Раду.
 показати весь коментар
 
Надо же будет апалченцев дамбамских чем-то занять - пойдут в тероборону
 показати весь коментар
 
_Что это за херня?! Похоже просто на выдумку, на словоблудие! Значит с одними договорились по обороне, но не противодействию кибератакам, а с другими ровно наоборот?? Да ты, Загороднюк, психический, что ли?! Или думаешь мне можно какую угодно херню на уши вешать?!! Україна домовилася про співпрацю з Естонією з питань тероборони, з Литвою - з питань кібербезпеки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8765
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору