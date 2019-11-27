EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  205  9
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7871) правозахисники (237) Росія (21329) Хізб ут-Тахрір (37)

 П'ятьох фігурантів другої сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" етапують у Ростов-на-Дону, - правозахисники

П'ятьох фігурантів другої сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" етапували з Сімферопольського СІЗО №1 в Російську Федерацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кримської правозахисної групи.

Зазначається, що Сеітвелі Сейтабдієв, Алім Карімов, Аким Бекіров, Іззет Абдуллаєв і Асан Яннік перебувають на пересилці в СІЗО №1 російського Краснодара, звідки їх буде доставлено в Ростов-на-Дону.

"Етапування фігурантів "справи кримських мусульман" в Росії порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта", - зазначають правозахисники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський прокурор на суді в Ростові-на-Дону оголосив обвинувачення фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"

Нагадаємо, співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24 активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один - Раїм Айвазов - утримується в СІЗО Сімферополя, ще один - Едем Яячіков - зник, місце його перебування невідоме з 27 березня.

Наприкінці жовтня фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Біляла Аділова, Джеміля Гафарова, Шабана Умерова, Сервета Газієва і Яшара Муедінова етапували з Росії в СІЗО №1 окупованого Сімферополя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162220
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И чего же он хочет, этот "Тахрир"? Чего добивается и почему так этим тахриром интересуются украинцы?
 показати весь коментар
 
так эти тахриры граждане Украины. Крымские татары.
 показати весь коментар
 
 
А чому українськими сайтами цікавляться російські окупанти?
 показати весь коментар
 
 
Всіх, незручних оголосить причетними до "Хізб ут-Тахрір", Мордорське "правосуддя"
 показати весь коментар
 
 
А в Україні ця організація не заборонена.
 показати весь коментар
 
 
Я не про себе говорю, тому питання недоречне. Те, що в Україні "Хізб ут-Тахрір" не заборонений означає - їх по міжнародним законам не осудять.
 показати весь коментар
 
 
А Ростов ждет не дождется пианита на лисапедике.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору