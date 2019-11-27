 П'ятьох фігурантів другої сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" етапують у Ростов-на-Дону, - правозахисники

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кримської правозахисної групи.

Зазначається, що Сеітвелі Сейтабдієв, Алім Карімов, Аким Бекіров, Іззет Абдуллаєв і Асан Яннік перебувають на пересилці в СІЗО №1 російського Краснодара, звідки їх буде доставлено в Ростов-на-Дону.

"Етапування фігурантів "справи кримських мусульман" в Росії порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта", - зазначають правозахисники.

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Нагадаємо, співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24 активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один - Раїм Айвазов - утримується в СІЗО Сімферополя, ще один - Едем Яячіков - зник, місце його перебування невідоме з 27 березня.

Наприкінці жовтня фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Біляла Аділова, Джеміля Гафарова, Шабана Умерова, Сервета Газієва і Яшара Муедінова етапували з Росії в СІЗО №1 окупованого Сімферополя.