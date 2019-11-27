 Я подаватиму апеляцію, - Садовий про рішення Антикорупційного суду про визначення йому застави в мільйон гривень

Про це він сказав після засідання суду, передає кореспондент Цензор.НЕТ,
"Що стосується рішення. Воно не повною мірою відповідає здоровому глузду, тому що ми очікували, що буде повністю відмовлено прокуратурі в будь-якому забезпеченні.
Тому я, звичайно, подаватиму апеляцію, вимагатиму, щоб не було ніякого забезпечення. Ця справа не має жодного сенсу, земля повністю у власності громади міста, збитків державі не завдано, а навпаки є плюс у тому, що залучено інвестора і в бюджет міста надійшло 52 млн", - сказав Садовий.
Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.
Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.
За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".
Не знаю, насколько правда.
Если бы он воровал крупно, то его бы еще порошенко посадил бы как своего врага...
Тут народився Захєр (це справжнє ім'я) Мазох.
Той самий.
Экс-глава администрации президента Игорь Райнин возглавил Харьковскую областную организацию "Оппозиционная платформа - За жизнь"
"...Он также пообещал приложить максимум усилий для победы на выборах в местные советы в следующем году, отметив, что избирательная кампания будет сложной"
Харьковская жидовня...нос всегда по ветру... Пороха слили... зебилу еще б год продержаться... а там, глядишь, поголовье его почитателей нового кумира намалюет. И будет им мудвеччук с резиновой оксаной...
Грязнее, чем политика, может быть только секс с придорожной марухой...
skot..
Парадокс в том, что по сути Садовой предал Украину, когда поддержал порошенко на выборах. И весь Львов тоже поддержал мародера.
Я не могла понять, почему? После такой позорной мусорной блокады.
Теперь кое-что прояснилось: садовой тоже вор, за что его сейчас и судят. Хотели судить еще при порошенко, но дело закрыли с условием, что Садовой будет поддерживать порошенко.
А страдает из-за этих воров Украина.
А еще один вор клычко берет вора садового на поруки.
Кац, ти спалився.
Чо.