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 Політика України
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Все про:застава (239) Садовий (271)

 Я подаватиму апеляцію, - Садовий про рішення Антикорупційного суду про визначення йому застави в мільйон гривень

Міський голова Львова Андрій Садовий збирається подавати апеляцію на рішення Антикорупційного суду, яким йому обрано запобіжний захід у вигляді внесення застави в розмірі 1 млн 56 тис. гривень.

Про це він сказав після засідання суду, передає кореспондент Цензор.НЕТ,

"Що стосується рішення. Воно не повною мірою відповідає здоровому глузду, тому що ми очікували, що буде повністю відмовлено прокуратурі в будь-якому забезпеченні.

Тому я, звичайно, подаватиму апеляцію, вимагатиму, щоб не було ніякого забезпечення. Ця справа не має жодного сенсу, земля повністю у власності громади міста, збитків державі не завдано, а навпаки є плюс у тому, що залучено інвестора і в бюджет міста надійшло 52 млн", - сказав Садовий.

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Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162219
 
 
 Топ коментарі
 
Я подаватиму апеляцію, - Садовий про рішення Антикорупційного суду про визначення йому застави в мільйон гривень - Цензор.НЕТ 2912 общался с мудрым и простым наридом, да?

Если бы он воровал крупно, то его бы еще порошенко посадил бы как своего врага...
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По-твоему, он предал порошенко ? За порошенковскую мусорную блокаду?
Парадокс в том, что по сути Садовой предал Украину, когда поддержал порошенко на выборах. И весь Львов тоже поддержал мародера.
Я не могла понять, почему? После такой позорной мусорной блокады.
Теперь кое-что прояснилось: садовой тоже вор, за что его сейчас и судят. Хотели судить еще при порошенко, но дело закрыли с условием, что Садовой будет поддерживать порошенко.
А страдает из-за этих воров Украина.
А еще один вор клычко берет вора садового на поруки.
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Все львовяне, с которыми общался, говорят, что Садовый ворует крупно.
Не знаю, насколько правда.
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общался с мудрым и простым наридом, да?

Если бы он воровал крупно, то его бы еще порошенко посадил бы как своего врага...
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Україна батьківщина мазохізма.
Тут народився Захєр (це справжнє ім'я) Мазох.
Той самий.
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Бамбарбия-киргуду,,,
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та на грибовичскую свалку его, пусть там мэрствует
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а вот еще один... но ему уже не предъявят:

Экс-глава администрации президента Игорь Райнин возглавил Харьковскую областную организацию "Оппозиционная платформа - За жизнь"
"...Он также пообещал приложить максимум усилий для победы на выборах в местные советы в следующем году, отметив, что избирательная кампания будет сложной"

Харьковская жидовня...нос всегда по ветру... Пороха слили... зебилу еще б год продержаться... а там, глядишь, поголовье его почитателей нового кумира намалюет. И будет им мудвеччук с резиновой оксаной...
Грязнее, чем политика, может быть только секс с придорожной марухой...
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епиляцию лучше подай, а заодно слей еще кого нибудь, хто тебе помогал...

skot..
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По-твоему, он предал порошенко ? За порошенковскую мусорную блокаду?
Парадокс в том, что по сути Садовой предал Украину, когда поддержал порошенко на выборах. И весь Львов тоже поддержал мародера.
Я не могла понять, почему? После такой позорной мусорной блокады.
Теперь кое-что прояснилось: садовой тоже вор, за что его сейчас и судят. Хотели судить еще при порошенко, но дело закрыли с условием, что Садовой будет поддерживать порошенко.
А страдает из-за этих воров Украина.
А еще один вор клычко берет вора садового на поруки.
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Нельзя сказать, что Садовой негативная личность. Народ сам должен решать лидер он или не лидер. У всех был на виду, может сам заявить виновен он или нет.
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Садик по кличке "Андрюха 7%" уже позитивная личность?... Я подаватиму апеляцію, - Садовий про рішення Антикорупційного суду про визначення йому застави в мільйон гривень - Цензор.НЕТ 5392
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Пускай Петро жмот и миллион за свободу никогда не отдаст, но за Садового такого не ожидал! Как теперь он будет смотреть Кличку в глаза? Я подаватиму апеляцію, - Садовий про рішення Антикорупційного суду про визначення йому застави в мільйон гривень - Цензор.НЕТ 5483
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Я на вас жалобу подам. Коллективную.
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Как говорили древние: "Время разбрасывать мусор и время его собирать".
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