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 "Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати", - Путін дав пораду жителям Санкт-Петербурга

Президент Росії Володимир Путін у спілкуванні з жителями Санкт-Петербурга, яке відбулося після церемонії відкриття пам'ятника письменнику Данилу Граніну, порадив не зациклюватися на українській проблематиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Один із учасників зустрічі спробував викласти президенту РФ свої думки про Україну. На що Путін зауважив: "Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати".

Читайте також: З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162218
 
   
 Топ коментарі
 
сам насаджував антиукраїнську риторику, тепер раптом забороняє...
сам би про смердів своїх подбав, а не сунув носа до нас.
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Идиоты... Сами же по телевизору только про Украину показывают)
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точно - блины с лопаты за углом дают)
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сам насаджував антиукраїнську риторику, тепер раптом забороняє...
сам би про смердів своїх подбав, а не сунув носа до нас.
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то, певно,оті, що по 19 млн штука

Oles Ilchenko
5 ч. ·
це фатум...
"На МКС сломались российские туалеты. Астронавты используют подгузники
На Международной космической станции (МКС) вышли из строя все туалеты. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным НАСА, американским астронавтам приходится использовать подгузники. Носят ли их российские космонавты - не сообщается. Как известно, на МКС находятся два туалета российского производства"
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Последний лозунг х"йла : росися - для грустных)))
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Кипрская газета Politis назвала имена бизнесменов, у которых власти страны решили отозвать "золотые паспорта", выданные в обмен на инвестиции. Статья со списком опубликована в номере Politis (доступна по подписке или в бумажной версии от 27 ноября, сообщает Forbes.
"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", - Путин дал совет жителям Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 4535
В списке, опубликованном газетой, трое российских инвесторов, но решения об отзыве паспортов касаются также их родных. По данным Politis, власти Кипра решили лишить гражданства миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.
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Коли вже та рашка припинить своє існування ?
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Крах Путина будет печален. Культ его личности первыми
побегут развенчивать соловьевы, скабеевы и шейнины.
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Русскіє, вибрали Сталіна, як найбільш значимого русского.
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Надеюсь не побегут так как будут висеть.
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Идиоты... Сами же по телевизору только про Украину показывают)
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Да сейчас все перекрутилось. На сайтах РФ узнаю про Украину, на сайтах Украины про РФ.
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Видать унитазов нехватило для ленинграда
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777, а Путен собака

росия такая лживая подлюка что никакие договора с ней не стоят этой бумаги
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Скорей бы уже дьявол своего слугу к себе в ад утащил! Падаль человекообразная! "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", - Путин дал совет жителям Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 3393
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Ты прокси меняешь. Подозрительный тип.
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Хм... Это я некоему лайкнувшему Люмос ЮА
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какая то тупая коми вепсянка попалась. ее ведь нквдшники учили ее как к ***** нужно обращаться. но она все спутала. теперь ее сгноят на сайберии.
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Один из участников встречи попытался изложить президенту РФ свои мысли об Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3162218

Что ж, интересно, там за мысли были, что ***** его прервал
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«Ладім Ладімріч, а как там ваша плємянніца Тралала на Цензорє ?»
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Операция "Принуждение 73% лохов к миру" выполнена
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Украинский вопрос был проблемным до 21 апреля 2019-го года.
Со всех унитазных помоек лилась антиукраинская пропаганда
Сейчас, когда наши олигархи поставили удобную для кремля марионетку, которая уже начал процесс капитуляции, задача по возвращению бунтарского региона выполнена и можно своих крепостных переключить на что-то другое
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Так.
21.04. 2019 Напрочуд вдало для Путіна, почався перший етап плану «Новороссія В». (План «Новороссія А», збройний, провалився.)
Порошенка відсторонено.
До влади приведено манкуртів маргіналів.
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Путин шизиками сделал многих россиян,потому обе стороны переживают ,чтобы правильное не ляпнуть "Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати", - Путін дав пораду жителям Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 11
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Из российского инета
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--Моя бабуля обожает новости первого канала, я в тихоря после заставки первого включаю сотника, бабуля смотрит и не догоняет что это не первый канал😁 вообщем через пару таких сеансов она передралась со всеми бабками у подъезда, она не догоняет почему у неё новости не совпадают с местными бабками.
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Сменилась в Украине власть - и всем моськам на Расией дают указание меньше гавкать в эту сторону. Ну, примерно, как при Сралине, после подписания Пакта М-Р, дали указание политзаключенным статью "фашизм" не клеить.
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***** в процессе сдачи зеопарышами Украины таким образом пытается их отмазать,риторика ***** стала заметна еще в 1-ом туре презедентских выборов
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Рукожопы русни наконец достроили дорогу из Петербурга в Москву - 660км платной скоростной трассы с нуля. А у нас объявили тендер на достройку моста в Запорожье.
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За это время нищая Болгария построила 800км скоростных магистралей. Бесплатных. Без ленточек, телекамер и Путина.
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