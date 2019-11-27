 "Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати", - Путін дав пораду жителям Санкт-Петербурга

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Один із учасників зустрічі спробував викласти президенту РФ свої думки про Україну. На що Путін зауважив: "Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати".

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