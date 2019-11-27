 Наша мета - до 2023 року досягти умов необхідних для подачі заявки в ЄС, - Порошенко привітав новий склад Єврокомісії

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.
У повідомленні зазначається: "Щиро вітаю із затвердженням новий склад Європейської Комісії, який у наступні 5 років відповідатиме за діяльність Євросоюзу.
Вірю, що Єврокомісія активізує курс на сприяння всебічній інтеграції України в ЄС, захист її суверенітету і територіальної цілісності в рамках міжнародно визнаних кордонів, а також впровадження спільних демократичних цінностей.
Наша мета залишається незмінною: маємо зробити все, щоб вже до 2023 року досягти умов, необхідних для подачі заявки на членство в ЄС".
"Рысчуть зебилы, исчеть мелиция..."
нікчеми ви, розумові, громадянські та людські нікчеми.
Порошенко в своем эпохальном интервью УП написал, что он не жадный. Но «не раздает деньги направо и налево, потому что каждая копейка досталась ему тяжелым трудом».
Каким «тяжелым трудом» тебе достались эти «копейки», черт?
22 последних года, с самого первого дня прихода в политику с партией Медведчука ты депутат, министр, секретарь СНБО и так далее.
«Тяжелый труд» этого упыря (который на госслужбе не имел права заниматься бизнесом ни одного дня) привел к тому, что Украина - одна из беднейших стран Европы.
https://www.radiosvoboda.org/a/30293723.html
https://www.bbc.com/ukrainian/news-47038933
http://cpi.ti-ukraine.org/#/
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