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 Політика України
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Все про:Єврокомісія (300) Порошенко (10113)

 Наша мета - до 2023 року досягти умов необхідних для подачі заявки в ЄС, - Порошенко привітав новий склад Єврокомісії

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав обрання нового складу Єврокомісії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Щиро вітаю із затвердженням новий склад Європейської Комісії, який у наступні 5 років відповідатиме за діяльність Євросоюзу.

Вірю, що Єврокомісія активізує курс на сприяння всебічній інтеграції України в ЄС, захист її суверенітету і територіальної цілісності в рамках міжнародно визнаних кордонів, а також впровадження спільних демократичних цінностей.

Наша мета залишається незмінною: маємо зробити все, щоб вже до 2023 року досягти умов, необхідних для подачі заявки на членство в ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нового єврокомісару від Угорщини Варгелі доручили підтримувати українські реформи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162217
 
   
 Топ коментарі
 
Тут даже вопрос в другом. Цензор вражае. Как новости про Петю - так он весь в белом, то за НАТО , то против Голодомора - прям государственный деятель вселенского масштаба картина маслом. И ни слова о том, что на нем уже криминальных дел - много, что он игнорирует допросы, показывая своим примером неуважение к закону обычным гражданам Украины .
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Порошенко знайшов час виокремити цю подію (обрання нового складу Єврокомісії) Зебільний клован - ні. Тому що функції фактичного міністра закордоних справ в нього виконує агент Хуйла Єрмак.
https://www.radiosvoboda.org/a/30293723.html
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Из-за барыги Украина только начала вылазить из дерьма шыкаладного
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Шо творится, зебилы с ног сбились, не могут поймать баригу...😁
"Рысчуть зебилы, исчеть мелиция..."
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А он оказался политическим тусовщиком Наша цель - В 2023 году достигнуть условий необходимых для подачи заявки в ЕС, - Порошенко приветствовал новый состав Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 4234
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Он не оказался. Он всегда им был. Все время что он в политике. И неплохо конвертировал свою политическую известность, свои связи и положение для продвижения своей бизнес империи. Собственно ничего не изменилось. Все у Петра есть, кроме государственного мышления. Он так и не вышел за пределы своих личных интересов и интересов своей семьи. Все через эту призму и рассматривает. Даже презеденство не помогло.
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як в вас навесні 2014-го року стислось очко від страху, то побігли голосувати за "тусовщика", бо обісрались, що в ваші домівки прийде війна. Коли Порох, отой самий, шо "тусовщик" домовлявся з усим світом про підтримку, про те, щоб хоч увагу звернули на нас, на те, що відбувається на нашому кордоні, щоб відреагували, а не як з Грузією вчинили, звинуватили у війні саакашвілі, - то ви бігли один поперед одного, кидали бюлетені за нього в урну на дільницях.
нікчеми ви, розумові, громадянські та людські нікчеми.
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...неплохо он конвертировал бабло в офшоры.
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наш святой знает, шо говорит, к 2023 году он точно выполнит все условия и будет жить в еес
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Св Петя блукаить Явропой.Не накаталси.Последняя гастроль.
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Зебілушці пряма дорога тільки на кацапстан, там накатається досхочу.
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Прошенко продолжает играть в президента, пока санитары грустно улыбаются, разминая в накачанных руках специальную рубашку...
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кто нибудь выключите его!!! так надоел за 5 лет! скажите ему что он уже не през!)
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Ця мішень африканської чуми ніяк в це не повірить.
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Тут даже вопрос в другом. Цензор вражае. Как новости про Петю - так он весь в белом, то за НАТО , то против Голодомора - прям государственный деятель вселенского масштаба картина маслом. И ни слова о том, что на нем уже криминальных дел - много, что он игнорирует допросы, показывая своим примером неуважение к закону обычным гражданам Украины .
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Каких дел. зетипилл гребаный?
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А он и есть государственный деятель, только зебам хотелось слышать про офшор, который только зарегистрирован и всё, или про Вальцмана или сказки про министра в правительстве Азарова или про основателя ПР.
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А вот Райнин будет против
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Нет, без пэтиного приветствия они бы просто распались на молекулы.
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Давно этого дурика слышно не было.
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«Тяжелый труд» этого упыря (который на госслужбе не имел права заниматься бизнесом ни одного дня) привел к тому, что Украина - одна из беднейших стран Европы.

Порошенко в своем эпохальном интервью УП написал, что он не жадный. Но «не раздает деньги направо и налево, потому что каждая копейка досталась ему тяжелым трудом».
Каким «тяжелым трудом» тебе достались эти «копейки», черт?

22 последних года, с самого первого дня прихода в политику с партией Медведчука ты депутат, министр, секретарь СНБО и так далее.

«Тяжелый труд» этого упыря (который на госслужбе не имел права заниматься бизнесом ни одного дня) привел к тому, что Украина - одна из беднейших стран Европы.
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Порошенко знайшов час виокремити цю подію (обрання нового складу Єврокомісії) Зебільний клован - ні. Тому що функції фактичного міністра закордоних справ в нього виконує агент ***** Єрмак.
https://www.radiosvoboda.org/a/30293723.html
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Цель хорошая. Только с Кловуном куда? В цирк шапито.
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Сделайте что-нибудь с коррупцией!И тогда мы будем готовы вас принять!Именно так говорили в Европе.При пете не сделали НИЧЕГО.(зафиксированно в бесстрастных отчётах Transparency International 2014-2019) дуракаваляние в виде набу/марабу Европа,естественно,не зачла.
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня. Бо відповідно до Індексу сприйняття корупції у світі за 2018 рік Україна суттєво піднялася в рейтингу: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018/
https://www.bbc.com/ukrainian/news-47038933
http://cpi.ti-ukraine.org/#/
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Если на каждом углу мира рассказывать про коррупцию, то её будет многократно больше, чем есть..
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Зачем ждать 2023 , если уже 2020 Моника Зеленски приведёт свою отару зебилов таеженый союз
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Не уверен насчет Украины, а вот что Петя в Европу еще до 2023 г. гармонично интегрируется - сомнений никаких:

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Европа будет Украину руками и ногами отталкивать.
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Завдяки нашим вівцям він тепер презЕдент...Да... Наша мета - до 2023 року досягти умов необхідних для подачі заявки в ЄС, - Порошенко привітав новий склад Єврокомісії - Цензор.НЕТ 9830
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Пете Параше никто не обещал взять Украину в ЕС, но оно упорно сунется. Его в дверь, оно в окно.
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После тог, как это чучело разграбило страну, о какой заявке в ЕС он кукарексет...
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