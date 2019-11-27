 Наша мета - до 2023 року досягти умов необхідних для подачі заявки в ЄС, - Порошенко привітав новий склад Єврокомісії

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Щиро вітаю із затвердженням новий склад Європейської Комісії, який у наступні 5 років відповідатиме за діяльність Євросоюзу.

Вірю, що Єврокомісія активізує курс на сприяння всебічній інтеграції України в ЄС, захист її суверенітету і територіальної цілісності в рамках міжнародно визнаних кордонів, а також впровадження спільних демократичних цінностей.

Наша мета залишається незмінною: маємо зробити все, щоб вже до 2023 року досягти умов, необхідних для подачі заявки на членство в ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нового єврокомісару від Угорщини Варгелі доручили підтримувати українські реформи