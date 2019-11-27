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Все про:Беркут (335) Шаповалов (6)

 Київський апеляційний суд відпустив під домашній арешт "беркутівця" Шаповалова, обвинуваченого в розстрілах на Майдані

Київський апеляційний суд сьогодні звільнив з-під варти Віктора Шаповалова, екскомандира роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут", обвинуваченого в перевищенні влади і службових повноважень 18 лютого 2014 року під час протестів на Майдані, що призвело до тяжких наслідків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо з повідомлення на сторінці Адвокаційної Дорадчої Групи (адвокати сімей Небесної Сотні).

"Суд пом'якшив запобіжний захід Шаповалову на нічний домашній арешт (з 22 до 6 ранку), без носіння браслета. На підставі того, що відповідно до ч.5 ст 72 КК (так званий "Закон Савченко") обвинувачений провів під вартою "9 років" - зарахування "день за два", згідно з вищенаведеною нормою) - з 10 років, тобто максимально можливого терміну позбавлення волі, передбаченого для злочинів, в яких звинувачується Шаповалов", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, суд не інформував ні потерпілих, ні їх представників про апеляційну скаргу Шаповалова.

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Нагадаємо, Віктор Шаповалов - один з небагатьох екс-беркутівців, яка не втік з України і вже третій рік перебуває в СІЗО. Йому інкримінують побиття і знущання з активістів Майдану, незаконне використання зброї та зловживання службовим становищем.

Також читайте: Адвокати сімей Небесної Сотні хочуть долучити до матеріалів справи про розстріли активістів Майдану цифрову реконструкцію подій американських експертів

За версією слідства, 18 лютого 2014 року харківська і львівська роти на вулиці Інститутській і Кріпосному провулку стріляли по протестувальниках і закидали їх світло-шумовими гранатами. Від дій силовиків постраждали 86 майданівців.

Шаповалову загрожує до 10 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162216
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилушко, Петра Ляксеича уже пол-года как нет при владе. Нацюцрнику бениному зелупе спасибо говори. При Пете беркутня сидела и пасть не открывала, а теперь вы, подзелупники, еще и компенсацию ему заплатите. Зробили разом, зебанаты.
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Слава Украине. Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест "беркутовца" Шаповалова, обвиняемого в расстрелах на Майдане - Цензор.НЕТ 8966
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Слава зебилам и зеле. Сепары оценят...
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Я так понимаю, голодать этой барышне придется долго. Бросала бы она это дурное дело. Финита. Еще будут поводы для этого.
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Хахаха! Зуб даю , что ещё и компенсацию получит
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Да без проблем. Могу виски , коньяку или даже шнапса . Это все мелочи .
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Проклятый Св Петя со Св Фединой.! За 5 лет не смогли осудить на полный срок.Дождались срока давности.
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не смей марать имя святого пети! ему щас во много раз труднее, чем тебе, да и печень у него не в порядке
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Зебилушко, уймись. Шмаркля осудит. Всех. Так что готовься к приезду асвабадителей дамбаса в твои *****, судить они будут.
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а помнишь однорукого беркутовца отпустили под домашний арест и он сразу ********? И ничего, все норм, все с рук рехворматорам и их рехвормированным судьям сошло. И этот слиняет, но у свинособак Зе будет виноват!
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в центре виталька - педалька, который в 14 году помог русне крысм сдать вместе с пластером шлангом? который тогда изрек, что в крыму ничего делать не будем пока в киеве все не поделим?
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Фуфел лахтинський за 5 років обрид. Давайте факти про зраду пстора
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Ага, грозит... Садовнику однокрылому тоже грозило, и где сейчас эта падаль? Правильно, на пидоросии. И этот туда же свинтит. Портнов сказал... (типа, Жеглов)...
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это мыролюбно. по реформистски. правильно соя?
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Да, подЗелупник. МироЛюбно, все по заповедям моники великой. ***** одобряет выбор зебилов.
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Це він скільки років під звинуваченням? Він що, у СІЗО був? Чотири роки. Та ще й по Савченко це буде 8 років.
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да благословит нас и украину св. петя - единственный заступник, который остался у страны
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хоть что нибудь он понял что натворили они с януковичем?
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Понятное дело. Типажи с майдана, которые влезли в теплые м5ста, правду расскрыть не хотят. Все вешают на мусоров. Может этот мусор и достоин уважения только потгму, что не свалил....
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Спасибо Петру Лексеечу за самый гуманный суд в мире.
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Зебилушко, Петра Ляксеича уже пол-года как нет при владе. Нацюцрнику бениному зелупе спасибо говори. При Пете беркутня сидела и пасть не открывала, а теперь вы, подзелупники, еще и компенсацию ему заплатите. Зробили разом, зебанаты.
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При Пете беркутня сидела и пасть не открывала

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Ты хоть сам понял, что ляпнул, не смеши.
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"Зеленський підписав закон про судову реформу, який критикував ЄС"
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Всё как и предрекали, патриотов будут сажать и преследовать, а всяких мерзавцев поощрять и отпускать. Украина исчезнет не сразу. Как большая куча снега по весне, будет таять медленно... Вроде бы всё есть, и стоят дома, и по улицам ездят авто и ходят люди... и в поле сеют и жнут, а Украины - нет.
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з нами бог (св. петя) да украина!
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_К новому Майдану готовят проверенные кадры? И ведь это так, пешка безмозглая, а организаторы остались безнаказанными!
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За сколько отпустили?
В Харькове в начале 80-х шапки, шарфы дорогие снимали, 2-3 суда по максимален 8 лет м как бабка пошептала. К чему все это?
Наказание должно быть соизмеримо содеянному, а всех судей мешающих этому процессу уволить без права восстановления.
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все по справедливости.... - урок следующему Майдану....
Нужно было не гимн Украины петь 1000 раз подряд, а карать врагов и мстить...
Упустили момент с своим "не провоцировать и не накалять" - враг на востоке, а тыл не на первом месте (привет Ярошу и ему подобным)" .... - теперь пришла очередь зе-сепаров отрываться...
Далее будет...
Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест "беркутовца" Шаповалова, обвиняемого в расстрелах на Майдане - Цензор.НЕТ 720

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Трудная работа у Зеленского и у его собственного Генпрокурора: в партии воры, насильники, коррупционеры, а посадить некого - все свои.
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Ну так портнов же сказал, что скоро майдановцев начнут сажать. Вот и суд выполнил хотелку смотрящего за судами - отпустил убийцу майдановцев.
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