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Все про:Нідерланди (477) Скрипаль (466) ОЗХЗ (13) Блок Стеф (10)

 "Новачок" включили в список заборонених речовин, - глава МЗС Нідерландів Блок

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) внесла нервово-паралітичну речовину "Новачок" у список заборонених.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, передає Цензор.НЕТ.

"Нідерланди, Канада і США невтомно працювали над досягненням нинішнього результату: ОЗХЗ включила "Новачок" у список заборонених речовин. Я повністю підтримую цю рішучу відповідь на хімічну атаку в Солсбері", - повідомив міністр.

Новачок включили в список заборонених речовин, - глава МЗС Нідерландів Блок 01

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Нагадаємо, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

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5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162215
 
 
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Ага, а раньше употребляли как кока-колу.
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Ну кремлевские бандиты нарекут его старичком.Дело не в названиях а в сути.ПРИМЕНЕНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ -это терроризм в чистом виде. Игнорирование проблемы только увеличит ее
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та ні, це не тероризм, це акт агресії, нападу, війни, без оголошення, диверсійна операція
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Наконец-то, все вздохнут спокойно от *********** угроз нет.
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Тормозы, сколько времени прошло, как отравились новичком, только сейчас надумали.
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забыли в этот список внести газ дурачок, который боря джонсон нюхал
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".. ничем мы не мазали ручку двери.
Смазка нужна была нам для другого."
"Новичок" включили в список запрещенных веществ, - глава МИД Нидерландов Блок - Цензор.НЕТ 6552
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Надо бы и старичка, который любит применять "Новичок", запереть в гаагской буцегарне.
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Просто раньше "Новичок" рекламировали в параше как подсолнечное масло.
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