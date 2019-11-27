 Посольство України в США звернулося до керівництва Apple і в Держдеп через позначення Криму як території РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку посольства в Фейсбук.

"Посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії в додатках компанії.

Українські дипломати також звернули увагу Державного департаменту та інших компетентних відомств США на ситуацію, що склалася", - сказано в повідомленні.

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Нагадуємо, раніше стало відомо, що в сервісах Apple, якими користуються громадяни РФ, окупований Крим тепер відображається як територія Росії. Користувачі з решти світу як і раніше бачать його як територію України.