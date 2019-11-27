 Посольство України в США звернулося до керівництва Apple і в Держдеп через позначення Криму як території РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку посольства в Фейсбук.
"Посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії в додатках компанії.
Українські дипломати також звернули увагу Державного департаменту та інших компетентних відомств США на ситуацію, що склалася", - сказано в повідомленні.
Нагадуємо, раніше стало відомо, що в сервісах Apple, якими користуються громадяни РФ, окупований Крим тепер відображається як територія Росії. Користувачі з решти світу як і раніше бачать його як територію України.
А у жителей оккупированных территорий - нет
По ОРДЛО заключены мирные договоренности, а по Крыму - нет
Теперь каждая корпорация , каждая компания , каждая страна , будет рисовать , что захочет на глобусе мира , то мы так далеко уйдём !
Есть предложение Аляску пририсовать к каЦапии , пусть останутся довольны и те и другие !
Беспредел какой-то...😁
С таким підходом до міжнародної політики цієї чмошноі влади, то незабаром й Україна може зникнути.
Полная Зрада!
Ты бы хоть удосужилась полностью новость прочесть!
Иначе до этих аболтусов не дойдет...
Весна 2019, зелебобики: "Выберем Зеленского, хоть поржём!"
Осень 2019, зелебобики: "Пачиму вы ржёте над Зеленским??"
Почему ты с ним общаешься?!
Ты хуже Ракицкого...
Тада зачешутца!
😁
Украина не хочет за них воевать - Украина любит зеленую соплю.
почему кто то еще должен заботится об Украине, если она сама себя в зеленое-кацапское откенгурировала?
грустно все ето..
ни я под тебя не пишем...
гуляй босота тормозная
ничего не изменилось - зеленым зеленые занесете? - будете за правду!
Унитазы уже мстят. В самолёте засосало сына художника Никаса Сафронова. И он орал:- Я не умру в туалете..