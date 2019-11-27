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 Альперіна підозрюють у створенні злочинної організації, ухиленні від податків і зловживанні службовим становищем, - НАБУ

Слідство вважає затриманого сьогодні Вадима Альперіна главою злочинної організації, яка здійснювала злочини, пов'язані з махінаціями при розмитненні імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз детективи НАБУ і прокурори САП здійснюють необхідні процесуальні дії, пов'язані з особистим врученням цій особі повідомлення про підозру", - йдеться в повідомленні.

Слідство вважає, що затриманий скоїв злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, скоєних такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розробки планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій або організованих груп - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років), ч. 3 ст. 212 (Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах чи в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки - карається позбавленням волі на термін від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років) КК України. Вирішується питання про обрання Вадиму Альперіну запобіжного заходу.

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Альперіна підозрюють у створенні злочинної організації, ухиленні від податків і зловживанні службовим становищем, - НАБУ 01

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162213
 
 
 Топ коментарі
 
может он и схемщик, но очень мелкий по сравнению с нафтогазовцами, энергоатомщиками, госрезервщиками.... вот где поле непаханое... а этот так для отвлечения лохтората от скандалов с зеленью и тарифами
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наезд по новой)))
а срок опять не светит))
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Они одурели совсем. При чем здесь "использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы"?Источник: https://censor.net.ua/n3162213
Лепят всякую ересь - он контрабандист и схемщик - да. Но при чем здесь "служебное положение"? Он не служащий!!!
Где Кура и где мой дом? Или ЭТО теперь уровень обвинения? - не удивлюсь
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там четверть Одессы пересадить надо!), плюс половину крышующей Рады и Кабмина.. прицепились к мелкому наперсточнику....)))
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Значит садить. иначе нормальное государство не построим.А то развелось деятелей всяких мастей.
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посадками нормальное государство не построишь. Совок только.
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так а кто строить собрался? никто не обещал, кроме какого-то персонажа из будущего из сериала про Голобородька. Клоун сказал я вам ничего не должен, министр с самоката не слазит. Да и не строители ж они.
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Нююю и за жлобство-малыя откаты и хабарчики...
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Что это меняет? Беня приказал заловить Альперина. И шо? Ну словили. Но Беня-то на свободе и он еще многое чего начудит, что не понравится даже отъявленным зебилам.
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набу создал Порошенко, забил. А что вы создали?
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ещё парашенко создал гбр,забыл? А пэтя забыл.
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создал - и че?
Он должен был его под себя создавать?
Звонить как Богдан?
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очередной узник зеленых застенков - поделится с беней тремя четвертями заработанного честным трудом - будет свободен
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может он и схемщик, но очень мелкий по сравнению с нафтогазовцами, энергоатомщиками, госрезервщиками.... вот где поле непаханое... а этот так для отвлечения лохтората от скандалов с зеленью и тарифами
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редкостная гнида этот альперин, yчились в одной школе, раньше выглядел типичным жuдом из анекдота, тощий, рyчки-ножки как спички и кyчерявый, сейчас ряхy отъел.
он на год старше, сш №22 г.Одесса, раньше жил пр.Добровольского 154, кв. не помню, 1 парадная, 8 эт.
помню как он пытался в комсорги школы пролесть, но спалился на продаже порнофоток малолеткам...скандал был....))
евреи извините, но это не еврей, а настоящий жuдяра и стyкачок, закончил школy со вставными передними зyбами.
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А кому он служил? Причем тут "злоупотребление служебным положением"???
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Как я понял, со слов самого Бутусова, схема простая, как две копейки: - провез с липовой ценой, как, собственно 99,9% провозит. Таможенники насчитали по "своей ставке". Пошел в суд, предоставил документы, суд принял решение, что таможенники неправы. Не кажется ли вам, что тут надо претензии прежде всего к суду предъявлять???
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Не знаю,як останні роки, але років10-15 тому схеми Вадима були здебільшого "сірими", ніж чистим криміналом і становили цікавість швидше для податківців і митників, ніж для тих силових структур, які протидіяли саме розкраданнм з бюджету. Так, Вадим володів мистецтвом дружити без лапок, і друзями його були здебільшого судді, прокурори, менти - для його бізнесу, але там не все і не завжди базувалось на грошах. Ті, хто хотів і вмів працювати, могли бути вдячними йому за сприяння, рекомендації і звязки. Взагалі, особистість він неоднозначна, але непересічна. Так що, якщо Вадик дійсно крав - за заслугами, якщо його знову намагаються нахлобучить і розчохлить. як це робили риги і юльки - то вони поци, а ти тримайся. Народ давно очікував боротьби з корупцією і схематозом, але ті провадження і арешти, які мають місце останні 2 місяці, викликають непорозуміння і подив. найбільшими корупціонерами виявились бойові офіцери? Хіба? Тоді і пресування Вадіка теж не викликає довіри..
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Всеэ то пока цирк Зе сказали пока хоть одно дело будет доведено до конца с конфискацией и посадкой тогда можно говорить о начале борьбы с коррупцией а пока сотрясение воздуха Вы думаете альперин бы пришел сам если бы не было договорняка сомневаюсь
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