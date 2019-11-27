 Євросоюз очікує від нормандського саміту "відчутного прогресу", - Могеріні

Про це 27 листопада під час слухань на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі щодо перспектив Східного партнерства заявила Високий представник ЄС Федеріка Могеріні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.
"Україна сьогодні є сильнішою та стійкою країною, ніж вона була раніше. Новий уряд застосовує широкий підхід до реформ, в той час як народ України очікує вирішальних змін у верховенстві права, у боротьбі з корупцією та у притягненні до відповідальності причетних до банківського шахрайства. Цей позитивний розвиток також матеріалізувався у безпековій сфері – головним чином, завдяки конструктивному підходу України. І Нормандський саміт 9-го грудня є ще однією можливістю для досягнення відчутного прогресу", - сказала Могеріні.
Вона нагадала, що Україна зараз постає перед величезними викликами, оскільки Росія порушує її суверенітет та територіальну цілісність.
"З 2014 року ми разом надали Україні найбільший пакет допомоги в історії Європейського Союзу. Ми інвестували в Україну більше, ніж у будь-яку іншу країну світу, і ніхто з інших партнерів не інвестував стільки ж, скільки ми. Це привело нас до дуже важливих та відчутних результатів", - додала представник ЄС.
Директором ЕС был
чого наше клоунське туди пхається, мені незрозуміло...
О как. «Клоун, шмаркля, зебил»
Все слова политика ложь до тех пор, пока его делами не доказано обратное. (первое следствие)
Верить политику на слово - признак слабоумия. (второе следствие)
Что-то подсказывает, что Евросоюз ожидает ощутимого прогресса за счет Украины.
А всё очень просто. Кто такой в глазах западных лидеров Зеля?
Весёлый клоун, которого то посылают договариваться с "хорошим парнем Путиным", другие дарят велосипед и баночку мёда... Но там совсем не дураки и прекрасно понимают, что за такими Буратинами всегда стоит Папа Карло. Ну а наш Папа Карло особо и не скрывается. НО вся беда в том, что информацию о том, кто такой Бородатый Бабушко европейские лидеры получают не из передач по вата-ТВ, а от своих спецслужб. А там, думаю, ооочень много знают о его криминальном прошлом. Хотя не удивлюсь, если и настоящем. Т.е. по сути страной руководит человек, находящийся под прямым воздействием полу криминального олигарха.
А там да, действительно как-то не принято принимать в ЕС страны, где вместо президента преЗедент, а над ним ещё и с криминальным смотрящим...