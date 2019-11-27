EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  539  39
Все про:Євросоюз (2710) Могеріні (228) нормандська четвірка (703)

 Євросоюз очікує від нормандського саміту "відчутного прогресу", - Могеріні

Євросоюз розглядає майбутню зустріч в нормандському форматі, як можливість для досягнення відчутного прогресу.

Про це 27 листопада під час слухань на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі щодо перспектив Східного партнерства заявила Високий представник ЄС Федеріка Могеріні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"Україна сьогодні є сильнішою та стійкою країною, ніж вона була раніше. Новий уряд застосовує широкий підхід до реформ, в той час як народ України очікує вирішальних змін у верховенстві права, у боротьбі з корупцією та у притягненні до відповідальності причетних до банківського шахрайства. Цей позитивний розвиток також матеріалізувався у безпековій сфері – головним чином, завдяки конструктивному підходу України. І Нормандський саміт 9-го грудня є ще однією можливістю для досягнення відчутного прогресу", - сказала Могеріні.

Вона нагадала, що Україна зараз постає перед величезними викликами, оскільки Росія порушує її суверенітет та територіальну цілісність.

"З 2014 року ми разом надали Україні найбільший пакет допомоги в історії Європейського Союзу. Ми інвестували в Україну більше, ніж у будь-яку іншу країну світу, і ніхто з інших партнерів не інвестував стільки ж, скільки ми. Це привело нас до дуже важливих та відчутних результатів", - додала представник ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ТКГ виконала всі поставлені завдання для саміту "нормандської четвірки", - Сайдік

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162212
 
 
 Топ коментарі
 
Да видели все как он держал.Результат на выборах и дал о себе знать.Теперь прыгает по западу ,чтоб его здесь не закрыли.
 показати весь коментар
 
Как только замаячила преспектива снять санкции с параши,сразу пр..тки из ес запели оды новой власти.Пятра ляксеича уже не вспоминают,а такой стратег был Евросоюз ожидает от нормандского саммита "ощутимого прогресса", - Могерини - Цензор.НЕТ 5788
 показати весь коментар
 
Порох это все держал и не давал развалиться. Зебилы это все про...рали. Вместе со страной.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Правда без уточнения для какой стороны этого прогресса она ожидает...
 показати весь коментар
 
Ясен пень, что когда дегенерат управляет страной за счет этой страны и банкет. А ты думал сивлоха просто так захотел пенсии платить все у лугандону
 показати весь коментар
 
 
Как только замаячила преспектива снять санкции с параши,сразу пр..тки из ес запели оды новой власти.Пятра ляксеича уже не вспоминают,а такой стратег был Евросоюз ожидает от нормандского саммита "ощутимого прогресса", - Могерини - Цензор.НЕТ 5788
 показати весь коментар
 
 
Порох это все держал и не давал развалиться. Зебилы это все про...рали. Вместе со страной.
 показати весь коментар
 
 
Да видели все как он держал.Результат на выборах и дал о себе знать.Теперь прыгает по западу ,чтоб его здесь не закрыли.
 показати весь коментар
 
 
Санкции были и мало того, они еще есть. "Как только замаячила преспектива снять санкции с параши..." Это твои слова. Его не закроют, не волнуйся за него. За себя волнуйся, поскольку тебе жить с тем дерьмом, которое накроет эту страну. И уже скоро. Я в общем даже удивляюсь Пороху, вот на х...ра это ему нужно. Засел бы себе где-то во Флориде или Мальдивах да и забил бы на все это. Драться за тех, кто его поливает помоями - занятие не для слабонервных.
 показати весь коментар
 
 
Что ты мелешь, что он держал, Украина при нем даже санкции против рашки в последнюю очередь ввела по сравнению с другими странами.
 показати весь коментар
 
 
И шо? Что из этого следует? Санкций не было? были. Так что тогда?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ага Петр Алексеевич как атлант держал весь ЕС на себе и не давал ему развалиться
 показати весь коментар
 
 
Он делал то, что не нравилось Макрону, Меркель и остальным: заставлял их работать в ущерб себе против Путина. Теперь это все свернулось, а скоро и совсем исчезнет.
 показати весь коментар
 
 
Еще раз прочти, что написал выше. не был он директором ЕС, но работать против Путина ЕС он таки вынудил. Разницу понимаешь?
 показати весь коментар
 
 
Тю на вас. Нарід хоче ж миру, ціною капітуляції. Бубочка робить все для того, щоб це сталося. Для цього його пуйло з бенею і зробили презЕдентом. Ви хочете щоб Порох та ЄС завадили "миролюбству"?
 показати весь коментар
 
Ю. НЕСТЕРЕНКО: «РОССИЯ - АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО» https://www.youtube.com/watch?v=NzqmBquTRok -- вот там весь ощутимый прогресс. там и Могерини. там и Меркель с Макроном.
 показати весь коментар
 
 
фуйло вже сказав - ЖОДНИХ поступок Україні.
чого наше клоунське туди пхається, мені незрозуміло...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так Европа же ждёт прогресса. Нужно поддержать стратегических партнёров и основных инвесторов.
 показати весь коментар
 
Не бачу раціональних причин у підтримці терористичної держави.
 показати весь коментар
 
 
Всё ясно как божий день, чего уж там душой кривить...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А у него нет другого выхода.....
 показати весь коментар
 
Ощутимый прогресс от зебилов будет таким: пенсии лугандонцам, амнистия всем дырявым воевавшим против ВСУ, петушилины и бородаи станут депутатами ВР, народ Украины будет платить доп налог на востановление даунбасса, при этом ********* остнется белой и пушистой.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А что, какая альтернатива? Ещё 20 лет сидеть тупо в окопах и перестреливаться? Россия нашла в себе мудрость начать в Чечне политику умиротворения повстанцев. И есть результат. Иначе, в Чечне до сих пор бы продолжалась стрельба.
 показати весь коментар
 
За для прогресу тре посилювати санкції проти фєдєрастів, а не підштовхувати зеленого поца до капітуляції перед пуйлом та нового майдану й загибелі українців...
 показати весь коментар
 
 
Это уже дело решённое и не вчера. Но европедикам не долго радоваться, они - следующие!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
чую, зеленый бэтмен сделает всех или обделает
 показати весь коментар
 
Я ДИБИЛ ИЛИ КАК? НИКАКОГО УЛУЧШЕНИЯ С 2014 ПОЧТИ НЕ УВИДЕЛ, ЖИТЬ СТАЛО ЕЩЕ ТРУДНЕЕ. О КАКИХ ИНВЕСТИЦИЯХ ОНА ГОВОРИТ?
 показати весь коментар
 
Новое правительство применяет широкий подход к реформам, в то время как народ Украины ожидает решающих изменений в верховенстве права, в борьбе с коррупцией и в привлечении к ответственности причастных к банковскому мошенничеству. Источник: https://censor.net.ua/n3162212

О как. «Клоун, шмаркля, зебил»
 показати весь коментар
 
 
ТМВ Запад просрёт расии, кетаю и турцеи со всякими кндр-ами и иранами.
 показати весь коментар
 
Как разобраться, что стоит за словами политика? Если политик говорит высокопарно, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит заигрывающе, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит безапелляционно, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит с надрывом, значит, он хочет вас обмануть. И вообще, если политик что-то говорит, он хочет вас обмануть.
 показати весь коментар
 
 
Это по определению, политики - лжецы!
Все слова политика ложь до тех пор, пока его делами не доказано обратное. (первое следствие)
Верить политику на слово - признак слабоумия. (второе следствие)
 показати весь коментар
 
 
Политика - умение оправдать подлость.
 показати весь коментар
 
_Ну власти алчут в принципе далеко не самые благородные натуры . Отнюдь не лучшие представители человечества. На сей счёт у меня никаких иллюзий нет.
 показати весь коментар
 
 
Евросоюз ожидает от нормандского саммита "ощутимого прогресса", - Могерини

Что-то подсказывает, что Евросоюз ожидает ощутимого прогресса за счет Украины.
 показати весь коментар
 
 
Так политики-наперсточники заговаривает зубы, отвлекая от фокуса, так мошенники болтают без умолку, пока напарники тащат у жертвы кошелёк из кармана…
 показати весь коментар
 
Это по сути официальное отстранение от конфликта со стороны ЕС. Дальше - сами. А тут беня, два ...уйла, зима и подорожание всего и вся(сегодня правительство утвердило комплекс мероприятий по переходу оплаты потребителей газа на рыночную цену). За газом полезет вверх и все остальное. Зебилы, в какой серии сватов есть описание всего этого? Я бы глянул. Интересный сценарий, несмотря на то, что автор сценария - конченая ****.
 показати весь коментар
 
 
Остался один Путин во всей этой встрече . И разгребать он будет по своему и диктовать свои условия. Европейцы реально требовать ничего не смогут, когда Вова скажет, что он слуга русскаго народа.
 показати весь коментар
 
 
Бабломойский, когда недавно говорил, что что Украина никогда не сможет вступить в ЕС, забыл добавить одну деталь: при Зеле.

А всё очень просто. Кто такой в глазах западных лидеров Зеля?
Весёлый клоун, которого то посылают договариваться с "хорошим парнем Путиным", другие дарят велосипед и баночку мёда... Но там совсем не дураки и прекрасно понимают, что за такими Буратинами всегда стоит Папа Карло. Ну а наш Папа Карло особо и не скрывается. НО вся беда в том, что информацию о том, кто такой Бородатый Бабушко европейские лидеры получают не из передач по вата-ТВ, а от своих спецслужб. А там, думаю, ооочень много знают о его криминальном прошлом. Хотя не удивлюсь, если и настоящем. Т.е. по сути страной руководит человек, находящийся под прямым воздействием полу криминального олигарха.
А там да, действительно как-то не принято принимать в ЕС страны, где вместо президента преЗедент, а над ним ещё и с криминальным смотрящим...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору