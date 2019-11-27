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 Політика України
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Все про:застава (239) Садовий (271)

 Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн

Суд застосував до міського голови Львова Андрія Садового заставу в розмірі 1 056 млн

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому у вигляді внесення застави в розмірі 1,056 млн грн.

Прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн, а також забрати закордонний паспорт.

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Захист просив віддати Садового на поруки народному депутату Павлу Бакунцю, екснардепам Олегу Березюку, Оксані Сироїд, Тетяні Остриковій, меру Києва Віталію Кличку та іншим.

Суд також зобов'язав Садового повідомляти про зміну проживання і утримуватися від спілкування зі свідками. Однак суд не став задовольняти клопотання прокурорів про здачу закорднного паспорта і заборону виїжджати за межі Львова.

Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162211
 
 
 Топ коментарі
 
Мда.... Вже до такого дійшло.. Це політичні утиски мера за підтримку Майдану.
Питання до правохоронців - А чого немає карної справи проти Коломойського, який вивів людські кошти з Привату ?
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А тому що демократи-патріоти діють враздрай, а урки завжди гуртуються.
А гуртом, і батька легше бити...
Отакето, малята....
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А зеленчуки хотели 50, аппетиты однако...
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нехай ті, хто вносить заставу - нехай декларують свої доходи.
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Мене завжди цікавило. Цікошту потім повертають, якщо суд виносить виправдальний вирок, чи вони згорають ?
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Залог, вроде бы , в любом случае возвращается, если соблюдены условия отпуска под залог.
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А не в курсі, чому коли на президента вибирають то там теж треба залог , та ще й не вертають, а цим вертають ? ще я думаю, треба так: залог, ну це типа ставки, не змогли довести винуватість, значить ставка зіграла і повернули в 2 рази більше. Також, видається, залог не завжди повертають, бо він слугує за запезпечення позова, з нього можуть і збитки вирахувати
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Ці кошти повертається не тільки коли виправдувальний вирок, а й обвинувальний. Тому що це забезпечення запобіжного заходу і зовсім не має відношення до суті справи.
Це кошти які можуть бути конфісковані в бюджет лише у випадку коли особа яка внесла заставу ухиляється від слідства і суду, іншими словами втекла.
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Мда.... Вже до такого дійшло.. Це політичні утиски мера за підтримку Майдану.
Питання до правохоронців - А чого немає карної справи проти Коломойського, який вивів людські кошти з Привату ?
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А тому що демократи-патріоти діють враздрай, а урки завжди гуртуються.
А гуртом, і батька легше бити...
Отакето, малята....
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Нагорода знайде кожного ідіота!
Білий і пухнастий Садовий, мочив Порошенка, аби "розчистити електоральне поле" для "своїх", мочив-мочив і замочив. Тепер має результат.
Якого гаспида подався у опозицію? Не дали украсти стільки, скільки хотілося? Хотів збільшити фракцію, а отже і політичну вагу "своїх" на позачергових виборах? А щоб отримати більше голосів не придумав нічого кращого як мочити "злочинну владу"?
А в результаті просрав Україну.
І таке ж уже було у 2010, ні треба було ще раз наступити на ті само граблі.
Але винен в усьому чомусь Порошенко, який цьому придурку не раз руку протягував, та тільки воно у цю руку щоразу плювало.
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А мені ніскілечки не шкода цю "долю", навіть був би він невинуватим (і, можливо, він таким і є). Адже він з числа отих 73/43%зебілів, які забезпечили оцю таку муйню всі разом. Галасував? - ну, нехай і отримає безпредєл для себе.
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На одних Рождественских ярмарках этот бедолага зарабатывает больше, а вообще почти любого мера можно брать за Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 3292 яйца в Украине.
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Оце залог для Долі ... Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 5032 Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 5032 Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 5032

Та воно за 15 років при кориті мільярди спи....дило... Цирк продовжується! Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 5032
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"Мой номер двести сорок пять,
На телогреечке печать,
Я раньше проживал во Львове,
Учил депутатов воровать"

Хопааа)))
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н-дааа
есть герои поярче... и точно готовые на этап...
че к это доколупались первым не понятно.
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Знайшла нинішня влада в особі Садового цапа відбувайла...Хоч це й не новина,минула його те ж гнобила.А ось львів'яни цінують та поважають.
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Як можна порівнювати одного з найяскравіших Постатей української історії із олігархічним покидьком кучми ??? ! Бррр
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І тому обрали "блазня" який ніякого відношення до "українського" немав, немає і ніколи не буде мати! Я щоб зелені мавпи там на пальмі із дивану не верещали, а історія розставить все по своїх місцях...ну один точно буде стояти біля "роялю"!
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У третьому турі президентських виборів 2005 року кум Петра Порошенка віктор Ющенко набрав 52% відсотки голосів. За нього проголосували справжні українці, якийх вже через п'ять років залишилося майже вдесятеро менше - 5,45%.
Ще через три роки ті справжні знову звідкись виринули у десятикаратній кількості (54,7%) і між війною та ганьбою з гідністю, в один тур проголосували за мир. А після п'яти років невпинних нищівних перемог того солодкого миру знову кудись зникли, залишивши славного Головнокомандувача миру в оточенні зрадників.
Ще через пів року число справжніх петріотів скоротилося втричі і найпослідовнішу, найсолодшу та найпетріотичнішу партію підтримали всього яких вісім з гаком відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні - все, що залишилося від справжніх українців від часу чергової нищівної перемоги...

Є ще й абсолютні цихри, яким, як, зрештою, і чесним-прозорим-демократичним відсоткам ЦВК, за давньою українською демократичною традицією особливої віри немає:
Віктор Ющенко 2004 - 15,115,712 голосів
2010 - 1 341 539 голосів
Петро Порошенко 2014 - 9 857 308 голосів
2019 - 4 522 450

А новомордим педротам гідності, що тягнуть свої липкі солодкі граблі до всього українського, варто нагадати, що 1999 року і Вітя Ющенко, і Петя Порошенко були не на боці В'ячеслава Максимовича, а в когорті його сметрельного ворона - кучмізму.


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Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова, обвинуваченого в злочинах проти активістів Майдану.

Зато киборга Марченко судят.
Зелибобы, ви зробили це разом!
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такое вот мэстное садо-мазо Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 3435
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Если будут садить не по партийному списку за коррупцию ,то придётся садить всех,вообще интересная штука играть по нотам,так можно и создать диктаторское государство Украина Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 5852 и плохо буде украинскому народу, если флюгер повернётся в сторону Таёжного союза.
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Ну, львовяне Садового избирали не для того, чтобы его садили. Слабосильный избранец вышел, однако.
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чудесный суд - украл 50 лямов, отдал 1 лям) можно жить
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a...стукачек? - за скотство добавьте ему еще 30 суток в сизо и никаких залогов.
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Висновок з цього випливає тільки один... Здався Доля в обійми Бєні... Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 5801
Кому тільки Садовий задн.....ицю не лизав ... Доля при любій владі на плаву, як гів...о в ополонці... Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн - Цензор.НЕТ 5801
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Хороший привет от новой власти всем тем кто топил на выборах Пороха.
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Браво!За то,что сдал Мародёра,который запретил Кличку ему помогать с мусором-можно и залог скостить.Хотя Мародёр-брехло сегодня попался и на новой лжи: "Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал бывший президент страны Петр Порошенко."Так что обманутые участники акции пускай снова дуют на Майдан-в этот раз орать "Нет капитуляции Порошенко!" "https://www.dw.com/
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Ну шо, награда нашла героя. Эх, адрейваныч, не на тех ты поставил... Выходит, тоже, зробив разом. Наслаждайся теперь.
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ЗеБєня

@ze_benya

·35 мин

Голова Обухівської районної ради Лариси Ільєнко, яка була раніше членом Партії регіонів вже двічі замовила вбивство командира Грузинського легіону Мамуку Мамулашвілі, а також до їхнього переслідування причетний і бізнесмен Вадим Столар.https://twitter.com/ze_benya/status/1199786010327928833
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