 Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому у вигляді внесення застави в розмірі 1,056 млн грн.
Прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн, а також забрати закордонний паспорт.
Захист просив віддати Садового на поруки народному депутату Павлу Бакунцю, екснардепам Олегу Березюку, Оксані Сироїд, Тетяні Остриковій, меру Києва Віталію Кличку та іншим.
Суд також зобов'язав Садового повідомляти про зміну проживання і утримуватися від спілкування зі свідками. Однак суд не став задовольняти клопотання прокурорів про здачу закорднного паспорта і заборону виїжджати за межі Львова.
Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.
Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.
За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".
Це кошти які можуть бути конфісковані в бюджет лише у випадку коли особа яка внесла заставу ухиляється від слідства і суду, іншими словами втекла.
Питання до правохоронців - А чого немає карної справи проти Коломойського, який вивів людські кошти з Привату ?
А гуртом, і батька легше бити...
Отакето, малята....
Білий і пухнастий Садовий, мочив Порошенка, аби "розчистити електоральне поле" для "своїх", мочив-мочив і замочив. Тепер має результат.
Якого гаспида подався у опозицію? Не дали украсти стільки, скільки хотілося? Хотів збільшити фракцію, а отже і політичну вагу "своїх" на позачергових виборах? А щоб отримати більше голосів не придумав нічого кращого як мочити "злочинну владу"?
А в результаті просрав Україну.
І таке ж уже було у 2010, ні треба було ще раз наступити на ті само граблі.
Але винен в усьому чомусь Порошенко, який цьому придурку не раз руку протягував, та тільки воно у цю руку щоразу плювало.
Та воно за 15 років при кориті мільярди спи....дило... Цирк продовжується!
На телогреечке печать,
Я раньше проживал во Львове,
Учил депутатов воровать"
Хопааа)))
есть герои поярче... и точно готовые на этап...
че к это доколупались первым не понятно.
Ще через три роки ті справжні знову звідкись виринули у десятикаратній кількості (54,7%) і між війною та ганьбою з гідністю, в один тур проголосували за мир. А після п'яти років невпинних нищівних перемог того солодкого миру знову кудись зникли, залишивши славного Головнокомандувача миру в оточенні зрадників.
Ще через пів року число справжніх петріотів скоротилося втричі і найпослідовнішу, найсолодшу та найпетріотичнішу партію підтримали всього яких вісім з гаком відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні - все, що залишилося від справжніх українців від часу чергової нищівної перемоги...
Є ще й абсолютні цихри, яким, як, зрештою, і чесним-прозорим-демократичним відсоткам ЦВК, за давньою українською демократичною традицією особливої віри немає:
Віктор Ющенко 2004 - 15,115,712 голосів
2010 - 1 341 539 голосів
Петро Порошенко 2014 - 9 857 308 голосів
2019 - 4 522 450
А новомордим педротам гідності, що тягнуть свої липкі солодкі граблі до всього українського, варто нагадати, що 1999 року і Вітя Ющенко, і Петя Порошенко були не на боці В'ячеслава Максимовича, а в когорті його сметрельного ворона - кучмізму.
Зато киборга Марченко судят.
Зелибобы, ви зробили це разом!
Кому тільки Садовий задн.....ицю не лизав ... Доля при любій владі на плаву, як гів...о в ополонці...
ЗеБєня
@ze_benya
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Голова Обухівської районної ради Лариси Ільєнко, яка була раніше членом Партії регіонів вже двічі замовила вбивство командира Грузинського легіону Мамуку Мамулашвілі, а також до їхнього переслідування причетний і бізнесмен Вадим Столар.https://twitter.com/ze_benya/status/1199786010327928833