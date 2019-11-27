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Все про:ліс (269) СБУ (4950)

 Незаконний експорт лісу в одну з країн Близького Сходу припинено в Чернівецькій області, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України в Чернівецькій області блокували нелегальний експорт оптових партій лісоматеріалів на Близький Схід на суму майже 2,8 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Троє комерсантів і довірена особа фірми-експортера організували механізм протиправного переміщення лісопродукції за кордон. Ділки нелегально скуповували протиправно зрубані на територіях місцевих лісгоспів дерева для виготовлення пиломатеріалів", - наголошується в інформації.

Так, для легалізації готової продукції та оформлення митної документації зловмисники застосовували схему подвійного використання товарно-транспортних накладних підприємців з інших регіонів.

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"Під час обшуків на території складів, виробництва і в транспортних засобах фігурантів справи правоохоронці вилучили партію лісопродукції вартістю майже 2,8 млн грн", - сказано в повідомленні.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до операції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162210
 
   
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Ага)
Хотел было написать что-то в этом духе тоже))
Не буду повторяться...
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Ух-ты!
Теперь даже и не знаю, что делать? Незаконный экспорт леса в одну из стран Ближнего Востока прекращен в Черновицкой области, - СБУ - Цензор.НЕТ 5311
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Это разовая акция или начало излечения государства на благо страны?
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круглячок - не пустячок
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Находить и вешать на тех же деревьях, которые они рубали.
Браконьеров с электроудочкой не мешало под электроток на какое-то время, рыба от берега ушла, гниды все выбили.
Я не знаю, что надо сделать с этими "людьми".
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