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 Політика України
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Все про:візит (724) Київ (6855) посольство (340) Швеція (143) Левен Стефан (1)

 Шведський прем'єр Левен наступного тижня приїде до Києва, - посольство

Через тиждень, 4 грудня, прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен відвідає Київ і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та главою Кабміну Олексієм Гончаруком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Швеції в Києві.

Зазначається, що Левен також зустрінеться з представниками українського громадянського суспільства і випускниками Київської школи економіки, яку Швеція підтримує.

"Російська агресія проти України й анексія Росією Криму, порядок денний реформ в Україні та співпраця Швеції з Україною у сфері реформ, питання двосторонньої торгівлі та відносини між ЄС і Україною будуть у фокусі майбутнього візиту", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в посольстві повідомляють, що Швеція щороку виділяє близько 240 млн шведських крон (приблизно 25 млн дол. США) на підтримку процесу реформ в Україні. Шведська підтримка орієнтована на зміцнення демократії та ефективне державне управління, права людини, гендерну рівність, навколишнє середовище та енергоефективність, а також імплементацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Шведський премєр Левен наступного тижня приїде до Києва, - посольство 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162209
 
   
 Топ коментарі
 
Я думаю, що просто мода пішла нашому велосипеди дарувати і попереджати, щоб на зустрічі у Нормандському форматі інтереси України не здав.
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Карл Густав Маннергейм, генерал російської армії його імператорської аеличності і великий патріот рідної Фінляндії. Став таоруем тої Фінляндії, яку ми знаємо. І на відміну від наших генералів з кацапами хороводи не водив і у російську імперію повернутися не бажав. А лінію Маннергейм кацапи таки прорвали. Але ціна була такою високою, що сралін погодився на мирний договір. Маннергейм ціною незначних територіальних поступок і високого патріотичного підйому всіх фінів Фінляндію таки зберіг.
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Привезет еще один лисапед? для кортежа.
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Пусть прилетает на Гриппене, а назад мы его регулярным рейсом отправим.
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кортить на нашого клоуна подивитись Шведский премьер Левен на следующей неделе приедет в Киев, - посольство - Цензор.НЕТ 9251
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Я думаю, що просто мода пішла нашому велосипеди дарувати і попереджати, щоб на зустрічі у Нормандському форматі інтереси України не здав.
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Привезет еще один лисапед? для кортежа.
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Карл Густав Маннергейм, генерал російської армії його імператорської аеличності і великий патріот рідної Фінляндії. Став таоруем тої Фінляндії, яку ми знаємо. І на відміну від наших генералів з кацапами хороводи не водив і у російську імперію повернутися не бажав. А лінію Маннергейм кацапи таки прорвали. Але ціна була такою високою, що сралін погодився на мирний договір. Маннергейм ціною незначних територіальних поступок і високого патріотичного підйому всіх фінів Фінляндію таки зберіг.
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Вот это движуха! Дайте нашему президенту поработать по регионам! Очищать, менять и сажать - работы не початый край!
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Поработать по регионам Российской империи? Эстония, Литва, Швеция ...
Кто заказчик? Угадайте с первой попытки!
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Когда у Зели после выборов спросили, в какую страну он осуществит свой первый визит - он ответил, что сперва он посетит все области Украины...Угадай, выполнил ли он свое обещание?
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Порохоботы, кто тут постоянно кричит, что с этим клоуном никто общатся не будет. Та как раз наоборот,многие премьеры и президенты его уважают и приглашают в себе в страны, и сами приезжают.
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Ринат Амедов обычно, но сейчас он не кричит.. он отправлен в бан.. ))) гыгыгы
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Приглашают, чтобы потролить: дарят велосипеды, рояли, и просят ******* "не в ущерб Украине"
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заворушилися гейци ...щось "підсказує" що у Парижі будуть вирішувати як Україну ділити зібралися ...
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Чот зачастили гости..... Не к добру..... Видать, рассказывают Владимиру Александровичу как ему правильно следует вести себя....
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Просто потому что он простой и нормальный президент, а незажравшийся, как порох.
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Полиграфыч!.. помни, в 22:00 таблетка и баиньки..
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Просто потому что он простой и нормальный ЛОХ
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То ли дело при петре ляксеиче....Эх были времена Шведський прем'єр Левен наступного тижня приїде до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 8343
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прилетить дізнатися про деталі капітуляції зебіла перед ******?
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Так-так, чи включив зєля Швецію в перелік здаваних земель?
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мабуть, самі шведи постараються попутньо виторговати собі кусочок України, десь під Полтавою, або всю Полтавщину - виконавши таким чином заповіт КарлаХІІ. Це лише гіпотеза; але все може бути...
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Так-так, саме це швендляді хочуть.
А 73% українців - не догоняють, за яке чмо голосували.
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почти што карл 12, а вот в зелю дух мазепы лезть брезгует
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