 Подивимося чи здатна Україна контролювати виконання своїх же санкцій проти РФ, - журналіст Казанський про імпорт добрив

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Обозреватель", цитуючи повідомлення на сторінці Дениса Казанського в Фейсбуці.
Казанський наводить як приклад ринок мінеральних добрив, і нагадує, що деякий час тому (з липня 2019 року, - ред.) Україна ввела ембарго на постачання добрив із Росії, і це сприятливо позначилося на внутрішньому виробнику.
"Правда, тут пишуть, що РФ зараз намагається обходити це ембарго шляхом поставок через інші держави. Але тепер за цими фактами розпочато розслідування Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку. І при бажанні, всі хитрі схеми обходу ембарго можна розкрити і припинити", – пише Казанський.
Журналіст вважає, що в сучасному світі зробити це нескладно.
На думку Казанського, розслідування відносно імпорту заборонених російських добрив в Україну з третіх країн дасть відповідь на питання – чи є у Кабінету міністрів України бажання вводити санкції проти російських товарів і контролювати їх виконання?
"Якщо буде доведено, що російська продукція або добрива з російської сировини таки потрапляють в Україну, Кабінету міністрів доведеться реагувати, інакше це буде означати, що Україна просто не здатна захищати себе від російських товарів, на які сама ж і ввела санкції", – пише Казанський.
На думку журналіста, за шість років війни проти країни-окупанта так і не були розроблені і введені будь-які осмислені санкції.
"Точково, половинчасто і безсистемно заходи вживалися, але в цілому гідної реакції на агресію і захоплення української власності так і не послідувало, – підсумував Казанський.
Видання нагадує, що наразі Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) проводить два спеціальних розслідування стосовно імпорту добрив в Україну з метою виявлення незаконних поставок добрив російського походження з третіх країн. З ініціативою розслідування виступили українські виробники і профільні організації, зокрема – Союз хіміків України "Дніпроазот", "Черкаський Азот", "Рівнеазот", Сєвєродонецький "Азот" і Одеський припортовий (ОПЗ).
Раніше колишній глава правління ПАТ "Дніпроазот", експерт хімічної галузі Олександр Дубінін заявив, що Україна повинна контролювати походження всіх імпортованих добрив, незалежно від країни-постачальника. На думку експерта, продукція російського хімпрому не повинна потрапляти в Україну через інші країни, оскільки щодо неї діють санкції Кабінету міністрів України.
зрештою, серіали ж ми імпортуємо.
Тут зеблани на говно ісходілі, доказивая, шо "барига" фабріку так і нє закрил.
Надо будет порекомендовать Бене скупить все эти фабрики-заводы
то ви так рашку відбілюєте ?
Фуууууууууууууууу
а гірчин чий громадянин ?
на донбасі промишляли кацапи.
а ахмєт лише спостерігав і намагався домовитись.
Такое заявление сделала представительница "ДНР" Наталья Никонорова. По ее словам, 27 ноября "группа по политическим вопросам приступила к обсуждению необходимых поправок".
"На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон", - сказала она.
Поздравляю вас, СОВРАМШИ.
ПыСы цветовая гамма соблюдена
Наш хімпром жив непогано і до санкцій, однак після їх введення, ціни на добрива різко пішли вверх, що болюче вдарило по сільхозвиробниках.
Відсутність конкуренції, бездіяльність антимонопольних органів, надприбутки одних та втрати інших.
Це українські реалії.
Тому припускаю - стаття просто замовна.