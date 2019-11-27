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Все про:мінеральні добрива (4) Казанський Денис (139)

 Подивимося чи здатна Україна контролювати виконання своїх же санкцій проти РФ, - журналіст Казанський про імпорт добрив

Блогер і журналіст Денис Казанський вважає, що нещодавній конфлікт Геруса і Ляшка підняв важливе питання про недоліки і переваги імпорту електроенергії з Росії. На думку Казанського, імпорт робить електрику дешевшою на ринку. Водночас обмеження імпорту підтримує вітчизняного виробника і виключає співпрацю з російськими структурами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Обозреватель", цитуючи повідомлення на сторінці Дениса Казанського в Фейсбуці.

Казанський наводить як приклад ринок мінеральних добрив, і нагадує, що деякий час тому (з липня 2019 року, - ред.) Україна ввела ембарго на постачання добрив із Росії, і це сприятливо позначилося на внутрішньому виробнику.

"Правда, тут пишуть, що РФ зараз намагається обходити це ембарго шляхом поставок через інші держави. Але тепер за цими фактами розпочато розслідування Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку. І при бажанні, всі хитрі схеми обходу ембарго можна розкрити і припинити", – пише Казанський.

Журналіст вважає, що в сучасному світі зробити це нескладно.

На думку Казанського, розслідування відносно імпорту заборонених російських добрив в Україну з третіх країн дасть відповідь на питання – чи є у Кабінету міністрів України бажання вводити санкції проти російських товарів і контролювати їх виконання?

"Якщо буде доведено, що російська продукція або добрива з російської сировини таки потрапляють в Україну, Кабінету міністрів доведеться реагувати, інакше це буде означати, що Україна просто не здатна захищати себе від російських товарів, на які сама ж і ввела санкції", – пише Казанський.

На думку журналіста, за шість років війни проти країни-окупанта так і не були розроблені і введені будь-які осмислені санкції.

"Точково, половинчасто і безсистемно заходи вживалися, але в цілому гідної реакції на агресію і захоплення української власності так і не послідувало, – підсумував Казанський.

Видання нагадує, що наразі Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) проводить два спеціальних розслідування стосовно імпорту добрив в Україну з метою виявлення незаконних поставок добрив російського походження з третіх країн. З ініціативою розслідування виступили українські виробники і профільні організації, зокрема – Союз хіміків України "Дніпроазот", "Черкаський Азот", "Рівнеазот", Сєвєродонецький "Азот" і Одеський припортовий (ОПЗ).

Раніше колишній глава правління ПАТ "Дніпроазот", експерт хімічної галузі Олександр Дубінін заявив, що Україна повинна контролювати походження всіх імпортованих добрив, незалежно від країни-постачальника. На думку експерта, продукція російського хімпрому не повинна потрапляти в Україну через інші країни, оскільки щодо неї діють санкції Кабінету міністрів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162208
 
 
 Топ коментарі
 
відновили електропостачання з росії, чому б і не імпортувати добрива.
зрештою, серіали ж ми імпортуємо.
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Уже 5 лет отказывались,а обороты только набирались,теперь вторая серия.
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ЗеДятлы, не хочу быть навязчивым, но имею вас спросить, - какова вероятность того, что за ваши деньги, которые КАЗЛОмойша и прочие Гудки Леонидовичи, с ПинчукамиФранчуками платят Параше за электроэнергию, будет изготовлен патрон, пуля которого убьёт сына (дочку) вашего соседа, и какова вероятность того, что на полях той же Параши вырастят пшеницу, из которой изготовят галету в сухпай, для парашного убийцы сына (дочки) вашего соседа?
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відновили електропостачання з росії, чому б і не імпортувати добрива.
зрештою, серіали ж ми імпортуємо.
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Да пора уже снимать санкции-то, милая Ксения.
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пора дороги в том направлении перекапывать и рельсы разбирать.
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Пора вам утилизироваться из Донбасса,подонки хрюсские!
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И фабрику в Липецке можно уже запускать.
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Тобі до психіатра з тою фабрикою Посмотрим, способна ли Украина контролировать выполнение своих же санкций против РФ, - журналист Казанский об импорте удобрений - Цензор.НЕТ 1827 Це не виліковне нажаль. Співчуваю Посмотрим, способна ли Украина контролировать выполнение своих же санкций против РФ, - журналист Казанский об импорте удобрений - Цензор.НЕТ 6461
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А она шо, нє работаєт?
Тут зеблани на говно ісходілі, доказивая, шо "барига" фабріку так і нє закрил.
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Это нужно у специалистов уточнить. Если у игарьвалерича нсть предприятия, которые выпускают минудобрения, то способны выполнять санкции, а если нету... Хоссспадя! Да пусть торгуют!
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Хорошая идея)
Надо будет порекомендовать Бене скупить все эти фабрики-заводы
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Почему газ можно через другие страны покупать, а удобрения нельзя?
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Потому что в Украине все заводы принадлежат олигархам и они хотят диктовать свои цены и условия.
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Ничего не значит. Почти во всём мире крупные заводы принадлежат олигархам.
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так для вас краще закуповуватись в росіских олігархів ?
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Нет я должен покупать втридорога электроинергию у ахмета сепара,который заварил эту кашу на востоке,который купил уголь в параше,просто чисто по человечески,чтоб поддержать его бедненького.
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ахмет заварив кашу ?

то ви так рашку відбілюєте ?
Фуууууууууууууууу
а гірчин чий громадянин ?
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Ахмет был царем на даунбассе,не прикидывайтесь шлангом.Без него там не одна тема не проходила,переселенцы вам в помощь,просто переоценил даунецкий парень свои силы трохи,зато теперь продолжает свое черное дело приспокойно уже здесь.Петр ляксеич подсобил.
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та ладно тобі.
на донбасі промишляли кацапи.
а ахмєт лише спостерігав і намагався домовитись.
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Ахметка тоді мотнувся до *****, який сказав сиди і не рипайся. Ми тебе породили, ми тебе і вб"ємо. Всі діла.
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Ну было не совсем так,меньше смотрите раша тв.Жадный мальчик просто оказался,ну за что и поплатился.
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Його поставило смотрящим Бамбаса КДБ. Це агент впливу *****. Каже рашаТВ.
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Тупенький он. Не просчитал риски. Хотел поднять ставки шантажируя укр. а тут хло фсех переиграл...
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Кашу на востоке заварил не Ахмет, а такие недограждане, как ты, которые не хотели кормить Украину, а хотели высоких зарплат и пенсий как в Рашке. Они до сих пор считают, что их Родина там, где лучше кормят. У тебя логика такая же.
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А я должен покупать родное электричество родных АЭС после того как мы продали урановую руду русне, а потом купили обратно в виде топливных сборок для АЭС, но уже в 100 раз дороже.
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Украинская стороны якобы начала обсуждение с террористическими "Л/ДНР" закона об особом статусе Донбасса.
Такое заявление сделала представительница "ДНР" Наталья Никонорова. По ее словам, 27 ноября "группа по политическим вопросам приступила к обсуждению необходимых поправок".
"На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон", - сказала она.
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А шо ДЬІРА вже захопила лондОн, не казала?
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А шо в лондОне вместо королевы тоже клоун?
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В Украине поддержка отечественного производителя сводится к поддержке олигархата.Петя бахматюка осыпал дарами из бюджета,теперь ахмет шантажист вылез,не давайте импорт,я хочу торговать по своим ценам.А как же рынок,как же конкуренция.
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ЗеДятлы, не хочу быть навязчивым, но имею вас спросить, - какова вероятность того, что за ваши деньги, которые КАЗЛОмойша и прочие Гудки Леонидовичи, с ПинчукамиФранчуками платят Параше за электроэнергию, будет изготовлен патрон, пуля которого убьёт сына (дочку) вашего соседа, и какова вероятность того, что на полях той же Параши вырастят пшеницу, из которой изготовят галету в сухпай, для парашного убийцы сына (дочки) вашего соседа?
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Вот ты любитель сравнивать ...уй с пальцем!!!
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Так я вас с пальцем и не сравнивал. Посмотрим, способна ли Украина контролировать выполнение своих же санкций против РФ, - журналист Казанский об импорте удобрений - Цензор.НЕТ 6585
Поздравляю вас, СОВРАМШИ. Посмотрим, способна ли Украина контролировать выполнение своих же санкций против РФ, - журналист Казанский об импорте удобрений - Цензор.НЕТ 6737
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Вот она,вероятность
ПыСы цветовая гамма соблюдена
Посмотрим, способна ли Украина контролировать выполнение своих же санкций против РФ, - журналист Казанский об импорте удобрений - Цензор.НЕТ 4673
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Нонешний гидрант просил не вешать его портрете. Подивимося чи здатна Україна контролювати виконання своїх же санкцій проти РФ, - журналіст Казанський про імпорт добрив - Цензор.НЕТ 7447
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Украина должна иметь поэтапный плат полного отказа от торговли РФ.
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Уже 5 лет отказывались,а обороты только набирались,теперь вторая серия.
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Этот план необходимо было оперативно разработать ещё в 2014-м году, при начале агрессии. Но Пеца тогда только и бубнил шо-то про агрессию и оккупацию, но торговля с агрессором не прекращалась ни на минуту ! И не было сделано вообще НИЧЕГО для прекращения этого. Даже от вонючего рашинского газа не отказались, а теперь ноют шо агрессор сам уходит !
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Это всё фигня. Почему за 5 лет войны не введено эмбарго на нефть, газ и уголь из страны-оккупанта ?!
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Хотя бы товары попроще... Вообще ничего нет, только отказ от сотрудничества в военной сфере
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И то, на благо свинарчуков отдали всю оборотку...
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Да зайди в ближайший магазин бытовой электроники - каждый сраный телевизор или холодильник имеет надпись "сделано на рашке" ! Какого чёрта ?!
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а свое производство слабо восстановить?
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а "****************" вирізали і вивезли на брухт виконуючи умови "співпраці" зі світовими шахраями з МВФ **** та інших тварей
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Так то воно так, але !!!
Наш хімпром жив непогано і до санкцій, однак після їх введення, ціни на добрива різко пішли вверх, що болюче вдарило по сільхозвиробниках.
Відсутність конкуренції, бездіяльність антимонопольних органів, надприбутки одних та втрати інших.
Це українські реалії.
Тому припускаю - стаття просто замовна.
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ну да ..."ми" український газ продавали КАЗЛАМ за "ціною" дюсельдорфського ХАПу ...а що не вистачало то купували у німців російський ...але "німецький" (хоча й відносно й того є великі сумніви ...відбирали у нашій трубі за ціною пів європи транзиту ...
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казлянский ...а де Україна буде добрива брати ...азотні у нас ще поки що є ...а фосфорні ...а калійні ?
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не все так безнадежно - каждый украинец способен после еды производить несколько сот граммов удобрений
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Придурковатый блогер(в просторечии тунеядец) вспомнил об этом только сейчас? А че ты Порошенко такого не предъявлял?
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