 Подивимося чи здатна Україна контролювати виконання своїх же санкцій проти РФ, - журналіст Казанський про імпорт добрив

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Обозреватель", цитуючи повідомлення на сторінці Дениса Казанського в Фейсбуці.

Казанський наводить як приклад ринок мінеральних добрив, і нагадує, що деякий час тому (з липня 2019 року, - ред.) Україна ввела ембарго на постачання добрив із Росії, і це сприятливо позначилося на внутрішньому виробнику.

"Правда, тут пишуть, що РФ зараз намагається обходити це ембарго шляхом поставок через інші держави. Але тепер за цими фактами розпочато розслідування Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку. І при бажанні, всі хитрі схеми обходу ембарго можна розкрити і припинити", – пише Казанський.

Журналіст вважає, що в сучасному світі зробити це нескладно.

На думку Казанського, розслідування відносно імпорту заборонених російських добрив в Україну з третіх країн дасть відповідь на питання – чи є у Кабінету міністрів України бажання вводити санкції проти російських товарів і контролювати їх виконання?

"Якщо буде доведено, що російська продукція або добрива з російської сировини таки потрапляють в Україну, Кабінету міністрів доведеться реагувати, інакше це буде означати, що Україна просто не здатна захищати себе від російських товарів, на які сама ж і ввела санкції", – пише Казанський.

На думку журналіста, за шість років війни проти країни-окупанта так і не були розроблені і введені будь-які осмислені санкції.

"Точково, половинчасто і безсистемно заходи вживалися, але в цілому гідної реакції на агресію і захоплення української власності так і не послідувало, – підсумував Казанський.

Видання нагадує, що наразі Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) проводить два спеціальних розслідування стосовно імпорту добрив в Україну з метою виявлення незаконних поставок добрив російського походження з третіх країн. З ініціативою розслідування виступили українські виробники і профільні організації, зокрема – Союз хіміків України "Дніпроазот", "Черкаський Азот", "Рівнеазот", Сєвєродонецький "Азот" і Одеський припортовий (ОПЗ).

Раніше колишній глава правління ПАТ "Дніпроазот", експерт хімічної галузі Олександр Дубінін заявив, що Україна повинна контролювати походження всіх імпортованих добрив, незалежно від країни-постачальника. На думку експерта, продукція російського хімпрому не повинна потрапляти в Україну через інші країни, оскільки щодо неї діють санкції Кабінету міністрів України.