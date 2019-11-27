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 Економіка, Суспільство
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Все про:трудова книжка (5) Гончарук_Олексій (311)

 Кабмін затвердив законопроєкт про електронну трудову книжку

27 листопада Кабінет Міністрів схвалив проект закону про переведення паперових трудових книжок у цифровий формат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба уряду.

"Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збирання купи довідок для підтвердження свого трудового стажу в разі втрати паперової трудової книжки або розбіжності в даних про роботу. Разом з тим пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично, без зайвої бюрократії та необхідності приходити для цього в органи Пенсійного фонду", – сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

У Кабміні зазначили, що в разі схвалення законопроекту у Верховній Раді України електронна версія трудової книжки зменшить навантаження на роботодавців та самозайнятих працівників – ФОПів, а також спростить пошук роботи та оформлення на роботу.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив у Фейсбуці, що вся необхідна інформація, яку раніше записували в трудову книжку, буде в електронній формі в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, який формує і веде Пенсійний фонд.

"Отже, які зміни пропонуються? Тепер трудова книжка: при прийомі на роботу - необов'язкова (за бажанням працівника); при звільненні - видається (якщо була при прийомі на роботу)", - пояснив він.

Міністр додав, що в окремих випадках копія наказу про звільнення буде підтвердженням трудової діяльності працівника, зокрема:

в разі відновлення на роботі, коли необхідна зміна формулювання причин звільнення;

колективний трудовий спір - порушення свого права (в тримісячний термін);

в разі незаконного засудження. Для уникнення упередженості роботодавця щодо працівника в момент гортання трудової книжки через записи про судимість.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162207
 
   
 Топ коментарі
 
Вот это радость.Все у нас было,но не хватало только электронной трудовой книжки.Теперь жизнь обретет новые краски,откроются широкие перспективы.
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Нигде нет трудовых книжек, потому что трудовая книжка это бред для страны которая не живет за железной занавеской.
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С этой точки зрения классно, что мне лично непонятно, что будет являться подтверждающим документом при поиске работы?
Можно ж насочинять там небылиц про прошлый стаж
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Блин... А как же теперь стаж слепить? Кабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжке - Цензор.НЕТ 3523
Нужно народ выводить!
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пецям стаж не нужен - они наворовали себе на кучу поколений вперед
я не про секту - а про свинов Кабмін затвердив законопроєкт про електронну трудову книжку - Цензор.НЕТ 7028
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С этой точки зрения классно, что мне лично непонятно, что будет являться подтверждающим документом при поиске работы?
Можно ж насочинять там небылиц про прошлый стаж
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"Рекомендательные письма - оптом и в розницу", по типу "Рога и копыта" Кабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжке - Цензор.НЕТ 8387
Видимо, базы будут доступны кадровикам.
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В Германии тоже нет трудовых, рекомендательные письма и единый реестр

Но в Украине же таких, как тут, с перечислением всего, что человек делал и как делал,
рекомендательных писем пока нет.
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Нигде нет трудовых книжек, потому что трудовая книжка это бред для страны которая не живет за железной занавеской.
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Трудовых нет, но в Германии это рекомендательное письмо по закону сотрудник имеет право стребовать и судиться, если оно его не устраивает
А в Украине всего этого пока нет и в законах такого нет

Я об этом
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Не знаю. Я никогда не просил рекомендательных писем.
Но? то что вы описали, звучит весьма неадекватно и это письмо, скажем для меня, как для работодателя не имело бы ценности.
Просто представить. Я работодатель и обязан по закону и по требованию написать рекомендательное письмо. Вот я пишу свое мнение. Потом, по закону, на меня могут подать в суд, если мое мнение не нравится. Кому нужно такое письмо?
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Там не только своё мнение
Там то чем сотрудник занимался, какую работу выполнял и потом уже рекомендация. И рекомендация да, должна быть объективной.

Да суды бывают, конечно. Вдруг сотрудник от вас уволился, а вы в отместку ему сочиняете гадкую рекомендацию. Или хотите заставить сотрудника работать дополнительные часы, угрожая написать ему в случае чего плохую рекомендацию

А как в Израиле это организовано?
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Ну, могут попросить телефон бывшего начальника, у меня просили один раз за все время, я позвонил спросил если он не против, он сказал - нет проблем, я дал его телефон. Меня просили работники дать отзыв по телефону, если на интервью настаивали что хотят поговорить с бывшим начальником.
Стаж работы и опыт написан в резюме, какой смысл врать, если через месяц выкинут с работы увидев что человек наврал.
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ну для фирмы это убытки - отбор, найм, обучение, а потом профнепригодность и опять те же итерации и не факт что на след раз.
А работа стоит. Таким образом работодатели пытаются обезопасить себя.

Но сейчас уже меньше на эту рекомендацию смотрят. Хотя... смотрела недавно объявления по своей специальности, в некоторых случаях требуют не меньше трёх рекомендаций 😁
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Или хотите заставить сотрудника работать дополнительные часы, угрожая написать ему в случае чего плохую рекомендацию

--------
Ну, вообще то, мне работник в лицо рассмеется если такое ему скажу. У нас рекомендации не настолько ценны. Я уже и не говорю что часы работы и все остальное прописано в персональном контракте.
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У вас не перерабатывают? В Германии к сожалению это частая практика. Сейчас реже стало, но тем не менее.
Потом эти часы можно отгулять. Но часть может и пропасть.
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Перерабатывают конечно, но это оплачивается отдельно если зарплата идет по часам, по закону первые 2 часа +125%, последующие часы +150%. Но, зависит от работы. Там где нужно больше анализировать и думать зарплата не по часам, а глобальная в месяц, и если не катастрофа какая то, нет смысла в переработках, устал и производительность труда падает очень сильно, хоть капельницу с кофе ставь, не поможет.
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Как вариант ваши знания. Ну и бэкграунд проверка в случае положительного интервью.
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Знания выявляют уже во время испытательного срока
Я же говорю о моменте отбора кандидатов
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аха и любят на типа испыталке чтоб все сделал и не заплатить
норма
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А как не заплатить? Испытательный срок должен оплачиваться
Тут есть «пробная работа» - это редко и обычно день. Вот это бесплатно.
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а тут именно испыталка - это способ кинуть на зарплату
потому испыталка это практически повд на несогласие на работу
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В Украине катастрофически не хватает регуляторов по трудовому законодательству
Сотрудник очень плохо защищён

Судебная практика по трудовым спорам тоже не развита.
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а пані з фатерлянду що до української трудової книжки?
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У фрау штазі це в крові. Вона вже двічі на мене стукає Адміну.
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"....Можно ж насочинять там небылиц про прошлый стаж...." Відразу ж видно зебіла - одні фантазії та шоу в голові!
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Вот это радость.Все у нас было,но не хватало только электронной трудовой книжки.Теперь жизнь обретет новые краски,откроются широкие перспективы.
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Лучший коммент.
Точнее не скажешь.
Дебилы у власти.
То $340 (8000 грн) за газ, теперь книжки, усраться можно
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це зе перемога за 6 месяцев бездарного правления зебилов
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а какие победы за 5 лет даровитого просирания великого вора? Кабмін затвердив законопроєкт про електронну трудову книжку - Цензор.НЕТ 3969
победили корупцию - настало процветание - кроме бпп и ***********? ))
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После этого рывка заживем припеваючи.Как раньше жили?Можно сказать блукали в потемках.
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Не видать мне пенсии, завода нет, уже лет 20, причем окончательно. А знаменитое предприятие было, весь Союз знал.
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в мусорнике пошукай - или по ветру сбегай - сожгли ;-(((
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ну да - окупационную администрацию обслуживал
как кгб примерно ))
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Даже не знаю, что делать?
Засрал ты всю ветку.
Брысь на фиг за поребрик, тебе там место, гнида каЦАПская.
Все, кто ненавидит Украину и украинцев, гниды каЦАПские, а президент у них ***** ла-ла-ла.
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слыш василич - я те не песики - им брыськай
и кстати мне на вы и шопотом - я с тобой баранов не пас
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Знаешь, чем ты от меня отличаешся?
Ты бот, имеющий дурака куратора, а я таковых не имею,зато я гражданин Украины, чем и горжусь.
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Т.е. законы и пенсионную реформу они проводить не хотят - просто ввели электронную книжку. Ну и чем это поможет тем, кто работал в иностранных компаниях, являясь более квалифицированными, в сравнении с украинскими рабочими?
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Как только упоминаю *****, так вся каЦАПская звиздота растворяется у Всесвіті.
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