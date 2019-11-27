 Кабмін затвердив законопроєкт про електронну трудову книжку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба уряду.
"Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збирання купи довідок для підтвердження свого трудового стажу в разі втрати паперової трудової книжки або розбіжності в даних про роботу. Разом з тим пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично, без зайвої бюрократії та необхідності приходити для цього в органи Пенсійного фонду", – сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
У Кабміні зазначили, що в разі схвалення законопроекту у Верховній Раді України електронна версія трудової книжки зменшить навантаження на роботодавців та самозайнятих працівників – ФОПів, а також спростить пошук роботи та оформлення на роботу.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив у Фейсбуці, що вся необхідна інформація, яку раніше записували в трудову книжку, буде в електронній формі в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, який формує і веде Пенсійний фонд.
"Отже, які зміни пропонуються? Тепер трудова книжка: при прийомі на роботу - необов'язкова (за бажанням працівника); при звільненні - видається (якщо була при прийомі на роботу)", - пояснив він.
Міністр додав, що в окремих випадках копія наказу про звільнення буде підтвердженням трудової діяльності працівника, зокрема:
в разі відновлення на роботі, коли необхідна зміна формулювання причин звільнення;
колективний трудовий спір - порушення свого права (в тримісячний термін);
в разі незаконного засудження. Для уникнення упередженості роботодавця щодо працівника в момент гортання трудової книжки через записи про судимість.
Нужно народ выводить!
я не про секту - а про свинов
Можно ж насочинять там небылиц про прошлый стаж
Видимо, базы будут доступны кадровикам.
Но в Украине же таких, как тут, с перечислением всего, что человек делал и как делал,
рекомендательных писем пока нет.
А в Украине всего этого пока нет и в законах такого нет
Я об этом
Но? то что вы описали, звучит весьма неадекватно и это письмо, скажем для меня, как для работодателя не имело бы ценности.
Просто представить. Я работодатель и обязан по закону и по требованию написать рекомендательное письмо. Вот я пишу свое мнение. Потом, по закону, на меня могут подать в суд, если мое мнение не нравится. Кому нужно такое письмо?
Там то чем сотрудник занимался, какую работу выполнял и потом уже рекомендация. И рекомендация да, должна быть объективной.
Да суды бывают, конечно. Вдруг сотрудник от вас уволился, а вы в отместку ему сочиняете гадкую рекомендацию. Или хотите заставить сотрудника работать дополнительные часы, угрожая написать ему в случае чего плохую рекомендацию
А как в Израиле это организовано?
Стаж работы и опыт написан в резюме, какой смысл врать, если через месяц выкинут с работы увидев что человек наврал.
А работа стоит. Таким образом работодатели пытаются обезопасить себя.
Но сейчас уже меньше на эту рекомендацию смотрят. Хотя... смотрела недавно объявления по своей специальности, в некоторых случаях требуют не меньше трёх рекомендаций 😁
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Ну, вообще то, мне работник в лицо рассмеется если такое ему скажу. У нас рекомендации не настолько ценны. Я уже и не говорю что часы работы и все остальное прописано в персональном контракте.
Потом эти часы можно отгулять. Но часть может и пропасть.
Я же говорю о моменте отбора кандидатов
норма
Тут есть «пробная работа» - это редко и обычно день. Вот это бесплатно.
потому испыталка это практически повд на несогласие на работу
Сотрудник очень плохо защищён
Судебная практика по трудовым спорам тоже не развита.
Точнее не скажешь.
Дебилы у власти.
То $340 (8000 грн) за газ, теперь книжки, усраться можно
победили корупцию - настало процветание - кроме бпп и ***********? ))
как кгб примерно ))
Засрал ты всю ветку.
Брысь на фиг за поребрик, тебе там место, гнида каЦАПская.
Все, кто ненавидит Украину и украинцев, гниды каЦАПские, а президент у них ***** ла-ла-ла.
и кстати мне на вы и шопотом - я с тобой баранов не пас
Ты бот, имеющий дурака куратора, а я таковых не имею,зато я гражданин Украины, чем и горжусь.