 "Глобальна політика не є вашою сильною стороною", - Пристайко розкритикував Аррle за позначення Криму російським

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
"Apple, уявіть, як ви кричите, що ваш дизайн і ідеї, роки роботи, і частину вашого серця вкрадено вашим найлютішим ворогом, а когось байдужого зовсім не торкає ваш біль. Ось які відчуття бувають, коли ви називаєте Крим російською землею" , - написав Пристайко.
Крім того, міністр порадив Apple зосередитися на високих технологіях і розвагах.
"Глобальна політика не є вашою сильною стороною", - зазначив він.
Раніше стало відомо, що компанія Apple відреагувала на російські вимоги і стала позначати Крим частиною Росії у своїх додатках.
привычка вредная - бросайте )))
дохымыкайте - отпишитесь....
а ведь даже в суд не подадут... видать мир в их понимании - это обплёванные украинцы , мало того ,что без территорий , так и без чести ...
Тут він правий.
Але ЗЕзюдентові він такого не сказав. Хоча це було б набагато актуальніше.
Не спонсировала АТО и боялась провокаций: У Ротару унизились перед пропагандистами на КремльТВ
Видео 27-ноя, 06:599 2 483 0
Скандал вокруг поездки украинской певицы Софии Ротару в Россию на «Песню года» набрал новых оборотов. На фоне сложившейся ситуации, концертный директор певицы, Сергей Лавров на российском пропагандистском канале в программе «60 минут оправдался за артистку и опроверг утверждения о том, что она помогает украинским военным.
Представитель Ротару заверил, что та не причастна к финансированию АТО, а ранее сказанные об этом слова ее сестры переврала и сфальсифицировала желтая пресса.
«София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она никогда бы не спонсировала войну. У нее есть, кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, у нее внуки, у нее дети. Внуков надо поставить на ноги, и их она спонсирует. Поэтому все высказывания о том, что она спонсировала войну - абсолютная ложь», - заявил Лавров.
Он также оправдался за отсутствие Ротару на прошлогодней «Песне года» в Москве. По словам концертного директора артистки, она решила не ехать в Россию с целью избежать вероятных провокаций, а гражданская позиция певицы тут не при чем.
«В прошлом году Порошенко пытался ввести военное положение в Украине, и он его сделал. Мужчины от 18 до 60 лет не могли выезжать из Украины. И это случилось именно в тот день, когда Софии Михайловне нужно было выезжать на «Песню года» в поезде. И мы побоялись провокаций, потому что с поезда могли снять звукорежиссеров, балет, мужчину-администратора. И она по причинам мотивированным не смогла приехать», - пояснил представитель Ротару.