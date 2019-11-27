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 Політика України
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Все про:Apple (11) Пристайко (262)

 "Глобальна політика не є вашою сильною стороною", - Пристайко розкритикував Аррle за позначення Криму російським

Глава МЗС України Вадим Пристайко розкритикував американську компанію Apple за позначення на її картах Криму як частини Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Apple, уявіть, як ви кричите, що ваш дизайн і ідеї, роки роботи, і частину вашого серця вкрадено вашим найлютішим ворогом, а когось байдужого зовсім не торкає ваш біль. Ось які відчуття бувають, коли ви називаєте Крим російською землею" , - написав Пристайко.

Крім того, міністр порадив Apple зосередитися на високих технологіях і розвагах.

"Глобальна політика не є вашою сильною стороною", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що компанія Apple відреагувала на російські вимоги і стала позначати Крим частиною Росії у своїх додатках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Apple визнала окупований Крим російським, але тільки для росіян

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162205
 
   
 Топ коментарі
 
Что значит "раскритиковал"? Он вообще-то должен официально такие вещи заявлять, а не просто в частном порядке "раскритиковывать".
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Глобальная политика является зеленой сильной стороной? - жгут клованы...
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от ета пристайка о глобальной политике? - от сейчас и правда было смешно "Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко раскритиковал Аррle за обозначение Крыма российским - Цензор.НЕТ 2565
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вы всегда размышляете "хм" под чьими то комментами?
привычка вредная - бросайте )))
дохымыкайте - отпишитесь....
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эти наши "миротворцы" скорее нас геями сделают , чем мы до "гейропы" доберёмся , со всех сторон смотрю защеку хватают и сглатывают(молчат) , п...ец как стыдно ...
а ведь даже в суд не подадут... "Глобальна політика не є вашою сильною стороною", - Пристайко розкритикував Аррle за позначення Криму російським - Цензор.НЕТ 2406 видать мир в их понимании - это обплёванные украинцы , мало того ,что без территорий , так и без чести ... "Глобальна політика не є вашою сильною стороною", - Пристайко розкритикував Аррle за позначення Криму російським - Цензор.НЕТ 2406
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"Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко раскритиковал Аррle
Тут він правий.
Але ЗЕзюдентові він такого не сказав. Хоча це було б набагато актуальніше. "Глобальна політика не є вашою сильною стороною", - Пристайко розкритикував Аррle за позначення Криму російським - Цензор.НЕТ 3391
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глобально це когда дристайка тужица выдать значимость великого шумерского ымперства любыми способами
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Рязанскому метро требуются: кассиры, кондукторы, поезда, рельсы и тонели по каторым ани проложены.
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"Вишліть сюди диппоштою півмішка ойфонів останніх, а не то санкції введемо" "Глобальна політика не є вашою сильною стороною", - Пристайко розкритикував Аррle за позначення Криму російським - Цензор.НЕТ 2506
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Стоимость Apple $1.19T!!!!!!!! Стоимость Украины вместе с биомассой $ 240млрд.Пристайко глобальный стратег ***...... "Глобальна політика не є вашою сильною стороною", - Пристайко розкритикував Аррle за позначення Криму російським - Цензор.НЕТ 3636
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А тут под носом 95 квартал уставший от войны и остальная певучая братия готовая лизать задницу расии.

Не спонсировала АТО и боялась провокаций: У Ротару унизились перед пропагандистами на КремльТВ
Видео 27-ноя, 06:599 2 483 0

Скандал вокруг поездки украинской певицы Софии Ротару в Россию на «Песню года» набрал новых оборотов. На фоне сложившейся ситуации, концертный директор певицы, Сергей Лавров на российском пропагандистском канале в программе «60 минут оправдался за артистку и опроверг утверждения о том, что она помогает украинским военным.

Представитель Ротару заверил, что та не причастна к финансированию АТО, а ранее сказанные об этом слова ее сестры переврала и сфальсифицировала желтая пресса.

«София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она никогда бы не спонсировала войну. У нее есть, кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, у нее внуки, у нее дети. Внуков надо поставить на ноги, и их она спонсирует. Поэтому все высказывания о том, что она спонсировала войну - абсолютная ложь», - заявил Лавров.

Он также оправдался за отсутствие Ротару на прошлогодней «Песне года» в Москве. По словам концертного директора артистки, она решила не ехать в Россию с целью избежать вероятных провокаций, а гражданская позиция певицы тут не при чем.

«В прошлом году Порошенко пытался ввести военное положение в Украине, и он его сделал. Мужчины от 18 до 60 лет не могли выезжать из Украины. И это случилось именно в тот день, когда Софии Михайловне нужно было выезжать на «Песню года» в поезде. И мы побоялись провокаций, потому что с поезда могли снять звукорежиссеров, балет, мужчину-администратора. И она по причинам мотивированным не смогла приехать», - пояснил представитель Ротару.
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