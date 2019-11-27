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Все про:Данілов (12) РНБО (604) Укроборонпром (557) Букін_ Павло (41)

 Секретар РНБО Данілов призначив ексзаступника Букіна Омельченка відповідальним за зв'язки з "Укроборонпромом", - ЗМІ

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов призначив відповідальним за зв'язки з "Укроборонпромом" колишнього заступника керівника цього держконцерну Сергія Омельченка.

Про це повідомили джерела ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

Сергій Омельченко раніше був першим заступником глави "Укроборонпрому", куди прийшов відразу після призначення на керівну посаду Павла Букіна, тобто в березні 2018 року. До цього, з вересня 2017 року він працював радником гендиректора, директором юридичного департаменту держкомпанії "Укрспецекспорт", де до переведення в ДК працював Букін.

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Також Сергій Омельченко є сином колишнього депутата кількох скликань, зокрема фракції "Батьківщина", Героя України Григорія Омельченка.

Нагадаємо, детективи НАБУ 12 листопада повідомили колишньому генеральному директору державного концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну про підозру у внесенні недостовірних відомостей в декларації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162204
 
 
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Вот мАлАдэс, як говорив Зеленський : ми всю владу змінимо докорінно ! Такі да !
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Новое таки лицо. Или морда? А может быть харя или рыло? Но таки "новое". Секретар РНБО Данілов призначив ексзаступника Букіна Омельченка відповідальним за зв'язки з "Укроборонпромом", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6715
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