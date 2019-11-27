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Все про:ГПУ (3395) Правоохоронні органи (453) слідство (90) Рябошапка Руслан (212) злочини проти Майдану (48)

 ГПУ проведе слідчі експерименти у "справах Майдану", безпосередньо пов'язаних із застосуванням насильства, - Рябошапка

Генеральна прокуратура має намір "не відкладаючи" провести слідчі експерименти у "справах Майдану".

Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Йдеться про слідчі експерименти. Зараз ми вирішуємо питання, щоб ці слідчі експерименти проводити вже зараз, не відкладаючи", - сказав генпрокурор.

За його словами, йдеться про ті кримінальні провадження, які безпосередньо пов'язані з подіями на Майдані, із застосуванням насильства.

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"Більшість проваджень ("майданівських". - Ред.) не завершено. І більшість слідчих експериментів, які ми зараз будемо проводити, можна було зробити ще п'ять років тому, тому що жодної процесуальної складності в цьому немає. Відтворити обставини, за яких було завдано тілесні ушкодження... можна було ще п'ять років тому, а не робити це на шостий рік після подій", - сказав Рябошапка.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

Також читайте: У поліції відмовляються звільняти правоохоронців, звинувачених у побитті майданівців, поки не буде вироку суду, - Закревська

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162203
 
 
 Топ коментарі
 
Почему при мародере за пять лет не закончили расследование?
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Головне це - результати балістичної експертизи.
Погано що підбарижники дерева спиляли.
Але є і інші докази.
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Що цікаво, тьолка ефективно працювала тільки проти президентів етнічних українців :
Кучми, Ющенка, Порошенка.
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сегодня ей вроде бы день рожд. - 59 лет!!! с марта - официальная пенсионерка по новому закону. дождалася!
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Сьомим президентом буде Порошенко, а калясочниця їде в будинок пристарілих.
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Та сядет,сядет.Непереживай ты так за свего туриста.
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Та могла і не писати, видно і так що за тобою Трускавець плаче.
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Головне це - результати балістичної експертизи.
Погано що підбарижники дерева спиляли.
Але є і інші докази.
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То, мабуть,********* палички, до яких не змогла дотягтися, липка рука підбарижників...
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еще не начали обсуждать как он посивив?
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Правительство утвердило комплекс мероприятий по переходу оплаты потребителей газа на рыночную цену. Будет дорого.
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Хай зэлэбобики смокчуть,недороблени тупи тварини вони!
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Это в смысле пусть сначала из Канады вернётся.
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А ПОПа на бульдозере тоже проекспертизируем??
Тада чуть морду не набили...
🤔
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Нюю, ентого ваще на опыты сдать нада..
))
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****,деревья с пулями спилили, а теперь следственные действия для отмазки дрг паРаши??
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Чмо лахитинське, твій фейк про «спілєниє дєрєвья», старий, як гімно дєдушкі Лєніна.
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Ти троль,сцикун диванний та боягуз, судячи по аватарци! А писюнам типу тебе, тут слова не дають!!
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Сміливець ткнись сам, у те що нагидив:

Ложь Первого канала: Спиленные деревья на Майдане.
Недавно мне в Фейсбуке одна специалистка по украинскому вопросу из Калининграда скинула видео с "неопровержимыми доказательствами" того, что снайперы на Майдане, которые убивали активистов 20-го февраля, были посланы коварным Западом. Видео оказалось очередным сюжетом Первого канала про события в Украине, в котором, к моему удивлению, утверждалось, что "киевская хунта" заметает следы и успела вырубить деревья с места событий на улице Институтской, которые могли бы послужить вещественным доказательством в деле неопознанных февральских снайперов.
Поскольку для киевлянина проверить это не составляет труда, я, взяв с собой фотоаппарат, в выходной день с утра поехал на место событий, чтобы собственными глазами убедиться или разувериться в вырубке деревьев на месте убийства активистов Майдана. [ https://radagor.livejournal.com/17736.html ].
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«То есть, если в предыдущих фотографиях корреспонденты Первого канала лгали, что это были именно те деревья, в которых были пули, но по крайней мере показывали фотографии срубленных деревьев с улицы Институтской, то тут они предъявляют фотографию спиленного дерева с другой улицы.
Возникает вопрос: а зачеи тогда эти горе-журналисты вообще в Киев ехали? Если они считают россиян совсем уж кончеными кретинами, которые схавают буквально всё, то можно было и в Сыктывкаре наснимать срубленных деревьев, и сказать, что это кровавые бандеровцы заметают следы своих злодеяний в Киеве.» [https://radagor.livejournal.com/17736.html ].

Виталий Луцюк 5362b612, а ти вважаєш, що українці, теж кончені кретини, як і ваші підарашки?


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Лічись,Путін ху-й-ло,порох Барига,слава Україні! Смерть окупантам! Українці,72%,кончені кретини!Бо Вони проголосували за малоруське ху-й-ло,яке висміювали голодомор,Україну, та всі інші національні цінності українців!!
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1. Лічись сам.
2.« Oleh Dov· 23 листопада ·
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:
- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вольцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію.»
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Згідний! Проте він ЗЛОДІЙ-БАРИГА, вміння зробити для України в два рази більше!
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Почему при мародере за пять лет не закончили расследование?
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Мародер сам должен был пули из деревьев выковыривать? Это Горбатюку яйца мешали что-- делать. Вечный нытик.
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Так над Горбатюком стоял кум Юга - и что в итоге?
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Не уявляю як зараз 100% відтворити ті події😏
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Тяжело будет, Югик все улики по приказу пороха уничтожил.
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Да нечего уже расследовать и проводить,все надежно за 5 лет ушатано.Никто не наказан и не будет.Это очевидно.
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Думаю что вы заблуждаетесь и правда потихоньку будет выплывать и правосудие тоже будет осуществляться

Уничтожить улики, документацию, свидетельские показания начисто - не возможно
К тому же организаторы и участвующие в расстрелах Майдана на разных уровнях, стоит их прижать, сдадут всех
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Дай вгадаю: зловлять ліпєцкіх снайпєров в трусіках "Рашен"?
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Скоро узнаем, как Порошенко дорвался до власти через смерть майдановцев.
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Шариков, расскажи, кто же должен был "дорваться до власти"?
Парасюков и Гришиных не предлагать...
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Тогда думали, что Порошенко прошедший Майдан, будет великий президент, но бабло взяло верх, стал он позорищем Украины, вором и брехуном.
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Он и есть великий президент, которому выдалось самое тяжелое бремя...
Ну а пролетарские мантры "афшор!, мальдивы!, липецк!" можешь повторять, сколько душе угодно, история все равно все расставит по своим местам, если не завтра, так послезавтра...
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Да-да, Пете не повезло с народом. Не повезло со временем. И вообще со страной.

Так зачем Украине этот неудачник? 😂
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Повезло-не повезло, шо за категории? Трехструнная, ты эти колбасные выводы оставь своим почитателям...
Не тебе судить, ибо пока мы тут кровью умывались, ты свою житуху устраивала, удачница...
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Какой кровью лично ты умывался, можно узнать? Ты воевал? Волонтерил?
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пецюки обычно не слазят с боевых диванов ГПУ проведе слідчі експерименти у "справах Майдану", безпосередньо пов'язаних із застосуванням насильства, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2647
не далее бывали чем усиленный батальон прокуворов и младшенький минет минаметчик ГПУ проведе слідчі експерименти у "справах Майдану", безпосередньо пов'язаних із застосуванням насильства, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4901
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Конечно-конечно, воевал нарид и бригада "Чорна зрада" (будущие зебилы), которая ваапще на кацапов наводила ужас, пока проклятые пецюки жрали рашенки и пердели в диван...
Ты б куйню не городил, великий воин...
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ты меня реально на искренность берешь?
Может тебе справочку или фото дырок своих выслать, грязно попиариться?
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А шо это за ответ вопросом на вопрос.
Надоели мне эти спекуляции «мы умывались кровью» пишет каждый первый порохобот, вся война для которого свелась к сидению на форумах.

Поэтому я и спрашиваю, ты лично воевал?
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Тогда принимается

Так вот чтоб ты знал. Я уехала до Порошенко и до Майдана. И даже до Януковича.
И когда в Украине началась война с 2014 года мои друзья и я волонтерили на всю голову, помогая армии

И если ты воевал, то знаешь, в каком состоянии была армия, и кто ее содержал в первые годы
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а Зеля пришел на все готовенькое, все сделано до него, и потихоньку размазывает все достижения
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Ага на все готовенькое, война уже была закончена, коррупция и бедность преодолены, Украина стала процветающей, везде изобилие, экология чудесная, медицина отличная
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він його не проходив, він його пропєтляв! щоб з віталіком до фірташа на благословення потрапити та отримати згоду на владу!!!
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"скоро" это когда? Временные рамки озвучь
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"В сраці був, гімно видів"©
Які, ще в сраку, як казав Гнездилов, «следственные экскременты. Тут и дебилу всё понятно». 5 лет прошло - всё, поезд ушёл, хоть экспериментируй, хоть не экспериментируй - хрен чё наэкспериментируешь.
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Існує дві України, одна воювала і збирала гроші для цього, інша нила про зубожіння, зелебобіки ви вже нанились?
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Дімачка, йди вже спатки, сонечко лахтинське! Смєна вже закінчилася! ГПУ проведе слідчі експерименти у "справах Майдану", безпосередньо пов'язаних із застосуванням насильства, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6479
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...одна воювала і збирала гроші для цього, інша ці грощі клала у свій карман та ще й у армії крала
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пригласят квартал95, выдадут эбонитовые палочки и будут проводить "следственные эксперименты по "делам Майдана", непосредственно связанным с применением насилия"
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ряботряпка пропонує нові екскременти?! цих ексрементів ми наїлись від ексгенпридурка, ексбариги, цілого відділу хробатюка! де результат, виродки?!
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ексгенпридурок до сих пір вивчає англіцьку мову разом з банкіром всих часів та жінкою 3-го тисячоліття? сумую за цим кондомом!
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А кому ще цікаві їхні експерименти-екскременти?...
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Цікаві мені, цікаві суспільству, цікаві рідним Небесної Сотні! І не просто цікаві, зло повинне бути покарене! Злодії повинні сидіти!!!
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5 років барига тільки брехав і крав разом з купою "свинарчуків"! генпридурок юга весь час ловив велику гибу в своїй ширінці і здобував статки! то може настав час істини?!
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Старо, как навоз мамонта. у ваших писак-сценаристов кризис жанра? Впрочем за Югикам я не спорю. К слову, а как там 41 000 000, ворованных у вкладчиков ПриватБанка, долларов США себя чувствуют на офшорных счетах ТОВ "Квартал 95", что на острове Кипр?
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Для чистоты следственных действий, необходимо, что бы некто клован -Ваван в это время имитировал игру х..м на рояле и рассказывал, что менты натирают об детей свои дубинки с целью получения электроэнергии. В роли детей, о которых менты будут лупить, пардон, натирать свои дубинки желательно использовать детей того же клована- Вована, детей мудак..в из конторы "Район 66" ну и конечно маму Римму. Без этого следствие не будет чистым, аки моча клована в глаза 73% убогих разумом. ГПУ проведе слідчі експерименти у "справах Майдану", безпосередньо пов'язаних із застосуванням насильства, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1010
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************, ану киш на родіну ! К бєрьозкам і какошнікам !
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Ежели собака ЗЕлёная, то ей и в будке будет йолка.
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Суд, наш оновлений, реформований, суд! що я кажу, який справедливий, який реформований, каюсь! вибачайте!
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не на зміну, а за зміну! голосував за баригу, він все просрав і прокрав, голосував за гриценка, не пройшов,проголосував за зеленського, висновки зроблю після 9.12.2019.!
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Голосовали за ОНОтоле? ГПУ проведе слідчі експерименти у "справах Майдану", безпосередньо пов'язаних із застосуванням насильства, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2620
Так вы полудурок! ГПУ проведе слідчі експерименти у "справах Майдану", безпосередньо пов'язаних із застосуванням насильства, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8848
Единственный вопрос - у вас это от рождения или приобретённое в процессе непосильного труда на ниве платного троля?
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