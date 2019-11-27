 ГПУ проведе слідчі експерименти у "справах Майдану", безпосередньо пов'язаних із застосуванням насильства, - Рябошапка

Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Йдеться про слідчі експерименти. Зараз ми вирішуємо питання, щоб ці слідчі експерименти проводити вже зараз, не відкладаючи", - сказав генпрокурор.

За його словами, йдеться про ті кримінальні провадження, які безпосередньо пов'язані з подіями на Майдані, із застосуванням насильства.

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"Більшість проваджень ("майданівських". - Ред.) не завершено. І більшість слідчих експериментів, які ми зараз будемо проводити, можна було зробити ще п'ять років тому, тому що жодної процесуальної складності в цьому немає. Відтворити обставини, за яких було завдано тілесні ушкодження... можна було ще п'ять років тому, а не робити це на шостий рік після подій", - сказав Рябошапка.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

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21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.