 ГПУ проведе слідчі експерименти у "справах Майдану", безпосередньо пов'язаних із застосуванням насильства, - Рябошапка

Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Йдеться про слідчі експерименти. Зараз ми вирішуємо питання, щоб ці слідчі експерименти проводити вже зараз, не відкладаючи", - сказав генпрокурор.
За його словами, йдеться про ті кримінальні провадження, які безпосередньо пов'язані з подіями на Майдані, із застосуванням насильства.
"Більшість проваджень ("майданівських". - Ред.) не завершено. І більшість слідчих експериментів, які ми зараз будемо проводити, можна було зробити ще п'ять років тому, тому що жодної процесуальної складності в цьому немає. Відтворити обставини, за яких було завдано тілесні ушкодження... можна було ще п'ять років тому, а не робити це на шостий рік після подій", - сказав Рябошапка.
З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.
21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.
Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.
Кучми, Ющенка, Порошенка.
Погано що підбарижники дерева спиляли.
Але є і інші докази.
[ https://radagor.livejournal.com/17736.html ].
Тада чуть морду не набили...
🤔
))
Ложь Первого канала: Спиленные деревья на Майдане.
Недавно мне в Фейсбуке одна специалистка по украинскому вопросу из Калининграда скинула видео с "неопровержимыми доказательствами" того, что снайперы на Майдане, которые убивали активистов 20-го февраля, были посланы коварным Западом. Видео оказалось очередным сюжетом Первого канала про события в Украине, в котором, к моему удивлению, утверждалось, что "киевская хунта" заметает следы и успела вырубить деревья с места событий на улице Институтской, которые могли бы послужить вещественным доказательством в деле неопознанных февральских снайперов.
Поскольку для киевлянина проверить это не составляет труда, я, взяв с собой фотоаппарат, в выходной день с утра поехал на место событий, чтобы собственными глазами убедиться или разувериться в вырубке деревьев на месте убийства активистов Майдана. [ https://radagor.livejournal.com/17736.html ].
Возникает вопрос: а зачеи тогда эти горе-журналисты вообще в Киев ехали? Если они считают россиян совсем уж кончеными кретинами, которые схавают буквально всё, то можно было и в Сыктывкаре наснимать срубленных деревьев, и сказать, что это кровавые бандеровцы заметают следы своих злодеяний в Киеве.» [https://radagor.livejournal.com/17736.html ].
Виталий Луцюк 5362b612, а ти вважаєш, що українці, теж кончені кретини, як і ваші підарашки?
2.« Oleh Dov· 23 листопада ·
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:
- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вольцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію.»
Уничтожить улики, документацию, свидетельские показания начисто - не возможно
К тому же организаторы и участвующие в расстрелах Майдана на разных уровнях, стоит их прижать, сдадут всех
Парасюков и Гришиных не предлагать...
Ну а пролетарские мантры "афшор!, мальдивы!, липецк!" можешь повторять, сколько душе угодно, история все равно все расставит по своим местам, если не завтра, так послезавтра...
Так зачем Украине этот неудачник? 😂
Не тебе судить, ибо пока мы тут кровью умывались, ты свою житуху устраивала, удачница...
не далее бывали чем усиленный батальон прокуворов и младшенький
минетминаметчик
Ты б куйню не городил, великий воин...
Может тебе справочку или фото дырок своих выслать, грязно попиариться?
Надоели мне эти спекуляции «мы умывались кровью» пишет каждый первый порохобот, вся война для которого свелась к сидению на форумах.
Поэтому я и спрашиваю, ты лично воевал?
Так вот чтоб ты знал. Я уехала до Порошенко и до Майдана. И даже до Януковича.
И когда в Украине началась война с 2014 года мои друзья и я волонтерили на всю голову, помогая армии
И если ты воевал, то знаешь, в каком состоянии была армия, и кто ее содержал в первые годы
Які, ще в сраку, як казав Гнездилов, «следственные экскременты. Тут и дебилу всё понятно». 5 лет прошло - всё, поезд ушёл, хоть экспериментируй, хоть не экспериментируй - хрен чё наэкспериментируешь.
ДУРЕНЬ ДУМКОЮ БАГАТІЄ.
Так вы полудурок!
Единственный вопрос - у вас это от рождения или приобретённое в процессе непосильного труда на ниве платного троля?