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Все про:ОБСЄ (2330) Донбас (13843) Лайчак (31)

 Глава ОБСЄ Лайчак відвідає Київ і Донбас

28-29 листопада Україну з робочим візитом відвідає чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба МЗС України

Як зазначається, мета візиту глави зовнішньополітичного відомства - підведення підсумків головування Словаччини в ОБСЄ впродовж 2019 р "узгодження позицій, важливих для збереження ключової уваги ОБСЄ як регіональної організації безпеки до викликів, викликаних триваючою російською агресією проти України.

Відбудеться обмін думками щодо підготовки до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, запланованого на 5-6 грудня в Братиславі.

Програма візиту передбачає спільну поїздку міністрів закордонних справ України Вадима Пристайка та Словаччини Мирослава Лайчака в Станицю Луганську.

Раніше Лайчак відвідував Київ 13-14 вересня цього року, де зустрівся з представниками влади України, а також виступив на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Тоді ж Вадим Пристайко запросив голову ОБСЄ разом відвідати Станицю Луганську (Луганська обл.) та оглянути роботи з відновлення інфраструктури, однак поїздка не відбулася через несприятливі для польотів погодні умови.

Читайте також: Розведення сил у Петрівському наближає нас до переговорів у нормандському форматі, - глава ОБСЄ Лайчак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162202
 
 
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Ціпок для сліпих йому подаруйте, бо обсє нічого не бачить.
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Не показывайте ему военные объекты и поменьше хвастайтесь нашей военной мощью и блок-постами. Там и без него оттарабанят инфу в Кремль, из Генштаба или СБУ, а Лайчак пусть без премии останется.
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на донбасс пускай и Сивоху возьмет, будет смешно...
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Господи, да откуда они такие в этом ОБСЕ берутся. То какаето Цюцюрка с Х..
теперь Лай..но. В Параше их, что ли находят.
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