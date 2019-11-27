 У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.1, ч.3 ст.204 КК України була встановлена ​​група місцевих жителів, які в одному з гаражних приміщень на території обласного центру організували підпільне виробництво алкоголю, фальсифікованого під відомі торгові марки. Щомісяця зі спирту невідомого походження фігуранти виготовляли до 30 тис. літрів фальсифікованої алкогольної продукції.

Надалі фальсифікат зберігали на території орендованих складів і гаражів і реалізовували його оптовими партіями через інтернет і месенджери.











За результатами санкціонованих обшуків, проведених у місцях незаконного виготовлення, накопичення і зберігання алкоголю і спирту, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 3 тис. 550 літрів фальсифікату, чорнові записи, партію барвників і ароматизаторів, обладнання для масового виробництва, розливу і упаковки фальсифікату, порожню тару з нанесеними логотипами відомих торгових марок та ін. фурнітуру.













Всього вилучено ТМЦ вартістю понад 1 млн грн.

Триває слідство.

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