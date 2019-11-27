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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (667) податкова міліція (1347) Правоохоронні органи (453) фальсифікат (264) Чернігів (159)

 У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Чернігівській області припинили роботу підпільного цеху з незаконного виробництва алкоголю, потужність якого становила до 30 тис. літрів фальсифікату щомісяця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату 01

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.1, ч.3 ст.204 КК України була встановлена ​​група місцевих жителів, які в одному з гаражних приміщень на території обласного центру організували підпільне виробництво алкоголю, фальсифікованого під відомі торгові марки. Щомісяця зі спирту невідомого походження фігуранти виготовляли до 30 тис. літрів фальсифікованої алкогольної продукції.

Надалі фальсифікат зберігали на території орендованих складів і гаражів і реалізовували його оптовими партіями через інтернет і месенджери.

У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату 02

У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату 03
У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату 04

У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату 05
У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату 06
У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату 07

За результатами санкціонованих обшуків, проведених у місцях незаконного виготовлення, накопичення і зберігання алкоголю і спирту, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 3 тис. 550 літрів фальсифікату, чорнові записи, партію барвників і ароматизаторів, обладнання для масового виробництва, розливу і упаковки фальсифікату, порожню тару з нанесеними логотипами відомих торгових марок та ін. фурнітуру.

У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату 08
У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату 09

У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату 10
У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату 11
У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату 12
У Чернігові ліквідовано підпільний цех, в якому щомісяця виготовлялося до 30 тис. літрів алкогольного фальсифікату 13

Всього вилучено ТМЦ вартістю понад 1 млн грн.

Триває слідство.

Також читайте: На Полтавщині податкова міліція блокувала продаж через інтернет фальсифікованого алкоголю. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162200
 
 
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Или хозяева перестали делиться, или мусора при Зэле уху ели, больше всего что второе....
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третье---зеленая хунта предпринимателей душит...доколе???
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оце податківці нарешті - молодці!
нема чого травити фальсифікатом народ.
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Весною особисто буду буду розвишувати молодцив на гилляках!!!
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Сівоха тут нідочого... якби то на Донбасі було, то вжив би заходів, а так...
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яд официальный или подпольный-какая разница? В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата - Цензор.НЕТ 5142
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А куда потом это говно сбагривают? 100% через какую-то сеть. Нужно искать тех кто это покупает.
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