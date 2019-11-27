 ТКГ виконала всі поставлені завдання для саміту "нормандської четвірки", - Сайдік

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Напередодні цього саміту (зустріч "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня. - Ред.) хочу підкреслити, що ми з боку ТКГ і її робочих груп виконали всі завдання, поставлені нам політичними радниками "нормандського формату", і сьогодні я з великими очікуваннями дивлюся на цю зустріч", - сказав Сайдік журналістам 27 листопада в Мінську.

Крім того, спецпредставник закликав сторони конфлікту зробити все можливе для дотримання режиму тиші, щоб "робота" нормандської четвірки "в Парижі не була здалеку порушена бойовими діями на Донбасі".

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За його словами, кількість порушень режиму припинення вогню й далі коливається.

Згідно з даними СММ ОБСЄ, після невеликого спаду минулого тижня кількість порушень за останні дні знову зросла.

Нагадаємо, 27 листопада в Мінську проходила зустріч Тристоронньої контактної групи.