 ТКГ виконала всі поставлені завдання для саміту "нормандської четвірки", - Сайдік

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Напередодні цього саміту (зустріч "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня. - Ред.) хочу підкреслити, що ми з боку ТКГ і її робочих груп виконали всі завдання, поставлені нам політичними радниками "нормандського формату", і сьогодні я з великими очікуваннями дивлюся на цю зустріч", - сказав Сайдік журналістам 27 листопада в Мінську.
Крім того, спецпредставник закликав сторони конфлікту зробити все можливе для дотримання режиму тиші, щоб "робота" нормандської четвірки "в Парижі не була здалеку порушена бойовими діями на Донбасі".
За його словами, кількість порушень режиму припинення вогню й далі коливається.
Згідно з даними СММ ОБСЄ, після невеликого спаду минулого тижня кількість порушень за останні дні знову зросла.
Нагадаємо, 27 листопада в Мінську проходила зустріч Тристоронньої контактної групи.
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Группа выполнила, группа перевыполнила... А на выход будет, как обычно - х.., да ни х.я..
Припиняйте вже нарешті цю безглузду і нікому не потрібну бійню!
Засуха поставила Крым на грань экологической катастрофы. Чиновники жалуются, что воду выпили туристы
время публикации: 26 ноября 2019 г., 22:42
В Крыму Симферопольское водохранилище, питающее водой столицу полуострова, высохло практически до дна. Реки пересохли из-за отсутствия дождей, малоснежной прошлой зимы и очень теплой осени - в ноябре фиксировались аномально высокие температуры до плюс 26 градусов.
Теперь по дну Симферопольского водохранилища ездят автомобили и ходят люди. Питающая его река Салгир тоже изрядно обмелела. В итоге нынешний объем водохранилища - менее половины от предельного минимума. Если точнее, сюда набежало всего 669 тысяч кубов против прошлогодних 3 миллионов. Аналогичная ситуация с реками Альма (питает Партизанское водохранилище) и Черная (наполняет Чернореченское). Пересохли реки Бельбек, Коккозка, Кача.
Меньше половины воды осталось также в Партизанском водохранилище, почти высохли Аянское (14%) в Симферопольском районе и Белогорское (15%) водохранилища, сообщает "КП-Крым". Практически высохло большинство небольших рек Алушты, Судака и Феодосии. 30% объема имеет Счастливненское водохранилище под Бахчисараем. Аналогичная ситуация на востоке полуострова: текущий запас Белогорского водохранилища - менее 15%.
Основой запас воды в Крыму приходится именно на водохранилища естественного стока, общим объемом в 188 млн кубометров воды. А на сегодня в них осталось только 70 млн кубометров.
По информации ГБУ "Крыммелиоводхоз", река Альма, снабжающая Партизанское водохранилище, полностью сухой стоит уже четвертый месяц. В Изобильненском водохранилище 10 тысяч кубометров воды, а прошлой осенью туда влилось 637 тысяч кубометров, пишет "Свободная пресса".
Аналогичная засуха в Крыму была в 1994 и 2012 годах. Но тенденция такова, что осень 2019 года будет гораздо хуже, потому что в 2012 и 1994 годах в декабре выпало значительное количество осадков и реки наполнились. Сейчас же никаких существенных осадков на полуострове не предвидится, заявила РИА "Новости" заведующая отделом гидрологического прогнозирования Гидрометцентра Крыма Наталья Охрименко.
Причиной засухи стала не только аномально теплая погода, но и длительный недобор осадков в горах, приведший к истощению карста.