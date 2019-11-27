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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2330) Донбас (13843) Сайдік (152) нормандська четвірка (703) Тристороння контактна група (157)

 ТКГ виконала всі поставлені завдання для саміту "нормандської четвірки", - Сайдік

Тристороння контактна група виконала всі необхідні завдання перед зустріччю в "нормандському форматі".

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Напередодні цього саміту (зустріч "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня. - Ред.) хочу підкреслити, що ми з боку ТКГ і її робочих груп виконали всі завдання, поставлені нам політичними радниками "нормандського формату", і сьогодні я з великими очікуваннями дивлюся на цю зустріч", - сказав Сайдік журналістам 27 листопада в Мінську.

Крім того, спецпредставник закликав сторони конфлікту зробити все можливе для дотримання режиму тиші, щоб "робота" нормандської четвірки "в Парижі не була здалеку порушена бойовими діями на Донбасі".

Читайте також: На відміну від ОРДЛО Україна виконала домовленості нормандської четвірки, досягнуті в жовтні 2016 року, - Оліфер про підсумки засідання ТКГ у Мінську

За його словами, кількість порушень режиму припинення вогню й далі коливається.

Згідно з даними СММ ОБСЄ, після невеликого спаду минулого тижня кількість порушень за останні дні знову зросла.

Нагадаємо, 27 листопада в Мінську проходила зустріч Тристоронньої контактної групи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162199
 
 
 Топ коментарі
 
Втомився від війни? Піди в окопи відпочинеш.
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Конечно. Главных не лох страны как то не заметил, что из всей страны сделали лохов...
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Зеле уже перевели речь Чемберлена "Я привез вам мир"? Ибо история повторяется дважды, второй раз в виде фарса, для нашего клоуна самое оно.
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а что по этому поводу сказал Штанмайер (будь он неладен со своей формулой)))))
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Может не на комментарии экономического пророка ссылку давать, а на первоисточник - Г+Г?
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Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его «формулы» в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал бывший президент страны Петр Порошенко.
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И что подписал Порошенко? Порошенко выполнял Минские соглашения в том порядке, в каком хочет *****? Порошенко поставил на первое место безопасность при проведении выборов, а это ***** никак не устраивает, т.к. безопасность это и контроль за границей.
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Лахта, напоминаю, Порошенко обвиняют в формуле Штайнмайера через экономического пророка, который работает по формуле Коломойского.
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Трехсторонняя контактная группа выполнила все необходимые задачи перед встречей в "нормандском формате".

Группа выполнила, группа перевыполнила... А на выход будет, как обычно - х.., да ни х.я..
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Конечно. Главных не лох страны как то не заметил, что из всей страны сделали лохов...
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От і чудово!
Припиняйте вже нарешті цю безглузду і нікому не потрібну бійню!
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Втомився від війни? Піди в окопи відпочинеш.
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ПОПИЙ ВОДИЧКИ,СКРІПКІН.Найкраще кримської:
Засуха поставила Крым на грань экологической катастрофы. Чиновники жалуются, что воду выпили туристы

время публикации: 26 ноября 2019 г., 22:42

ТКГ виконала всі поставлені завдання для саміту "нормандської четвірки", - Сайдік - Цензор.НЕТ 1406

В Крыму Симферопольское водохранилище, питающее водой столицу полуострова, высохло практически до дна. Реки пересохли из-за отсутствия дождей, малоснежной прошлой зимы и очень теплой осени - в ноябре фиксировались аномально высокие температуры до плюс 26 градусов.
Теперь по дну Симферопольского водохранилища ездят автомобили и ходят люди. Питающая его река Салгир тоже изрядно обмелела. В итоге нынешний объем водохранилища - менее половины от предельного минимума. Если точнее, сюда набежало всего 669 тысяч кубов против прошлогодних 3 миллионов. Аналогичная ситуация с реками Альма (питает Партизанское водохранилище) и Черная (наполняет Чернореченское). Пересохли реки Бельбек, Коккозка, Кача.
Меньше половины воды осталось также в Партизанском водохранилище, почти высохли Аянское (14%) в Симферопольском районе и Белогорское (15%) водохранилища, сообщает "КП-Крым". Практически высохло большинство небольших рек Алушты, Судака и Феодосии. 30% объема имеет Счастливненское водохранилище под Бахчисараем. Аналогичная ситуация на востоке полуострова: текущий запас Белогорского водохранилища - менее 15%.
Основой запас воды в Крыму приходится именно на водохранилища естественного стока, общим объемом в 188 млн кубометров воды. А на сегодня в них осталось только 70 млн кубометров.
По информации ГБУ "Крыммелиоводхоз", река Альма, снабжающая Партизанское водохранилище, полностью сухой стоит уже четвертый месяц. В Изобильненском водохранилище 10 тысяч кубометров воды, а прошлой осенью туда влилось 637 тысяч кубометров, пишет "Свободная пресса".
Аналогичная засуха в Крыму была в 1994 и 2012 годах. Но тенденция такова, что осень 2019 года будет гораздо хуже, потому что в 2012 и 1994 годах в декабре выпало значительное количество осадков и реки наполнились. Сейчас же никаких существенных осадков на полуострове не предвидится, заявила РИА "Новости" заведующая отделом гидрологического прогнозирования Гидрометцентра Крыма Наталья Охрименко.
Причиной засухи стала не только аномально теплая погода, но и длительный недобор осадков в горах, приведший к истощению карста.
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О сепарок ЗЕлёную пасть раскрыл. Что сапоги до блеска вылизали кремлёвским хозяевам.
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Интересно, а к "ростовскому формату" никто не готовится?
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"мы со стороны ТКГ и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные нам политическими советниками "нормандского формата" усе, ермакНаш нарулил
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призвал стороны конфликта сделать все возможное для соблюдения режима тишины, чтобы "работа "нормандской четверки" в Париже не была издалека нарушена боевыми действиями на Донбассе".стороны конфликта это Украина и терористические псевдореспублики?а кацапы то так наблюдатели миротворцы их не касается так как она не сторона конфликта?то есть кацапы умыли руки и перевернули так что не они напали на восток Украины а сделала днр лнр, и они не причем, и как сказала говорящая лошадь Клоун должен напрямую с боевиками терористами договариватся-почему журналисты не зададут Зе прямой вопрос будет ли он напрямую вести переговоры с боевиками как хочет ботоксный педофил до саммита чтоб хотябы будет оно увертыватся или скажет нет
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Зеле уже перевели речь Чемберлена "Я привез вам мир"? Ибо история повторяется дважды, второй раз в виде фарса, для нашего клоуна самое оно.
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ТКГ-територіальна криворіжська громада
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дочекаємось 9.12.2019, потім зробимо висновки. хоча нічого доброго не очікую. ху@ло, воно всюди і завжди ху@ло! головне щоб Зе не став ху@лом!
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