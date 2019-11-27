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 "Міністра "ДНР" заочно засудили до 12 років позбавлення волі, - прокуратура

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області заочно засудив до 12 років в'язниці так званого "міністра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих" самопроголошеної "ДНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

Суд постановив, що в листопаді 2014 року чоловік зрадив присязі і перейшов з органів МНС України на сторону бойовиків. Відтоді він працює "міністром ДНР".

"Чиновник-зрадник не покинув лав терористичної організації і продовжує співпрацювати з бойовиками, видаючи злочинні накази про діяльність установ і організацій, що перебувають у нього в підпорядкуванні, та вчиняє інші протиправні дії, спрямовані на порушення конституційних прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162198
 
 
 Топ коментарі
 
я с ужасом думаю, что будет после 9 декабря?!.. может так случится, что этого "министра ДыНыРы" еще и наградят..
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"Министра "ДНР" заочно осудили к 12 годам лишения свободы, - прокуратура

О, лютуют. Та уже ж все заочные тюрьмы натрамбованы. Куда их сажать? Давайте бабло, будем дополнительные заочные тюрьмы строить.
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Дивно, що його осудили, але виконання покарання мабуть не буде😏
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Дивно, що його осудили, але виконання покарання мабуть не буде😏
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У чому різниця між шпигуном і розвідником?
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Мій сусід теж бачив Чапаєва, а коли в нього вистрелив, то перестав його бачити😁
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а! це біла гарячка!
вживаєте по-трошки разом із сусідом?
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Нема сусіда🤗 Я півгодини як з роботи і читаю про Ейнштейна, теорію якого ви знаєте так, що можете викладати у вишах😁
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вживаєте по-трошки разом із сусідом?

Сусід вже три рази бачив снігову людину в Карпатах,але пити так і не перестав!...
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я с ужасом думаю, что будет после 9 декабря?!.. может так случится, что этого "министра ДыНыРы" еще и наградят..
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"Министра "ДНР" заочно осудили к 12 годам лишения свободы, - прокуратура

О, лютуют. Та уже ж все заочные тюрьмы натрамбованы. Куда их сажать? Давайте бабло, будем дополнительные заочные тюрьмы строить.
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Може він розвідник? А суди в курсі... Бо щось забагато дали- зазвичай пару років умовно (це за ведення бойових дій), а таких взагалі тільки пожурять і все.
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Його ім'я Олександр, Вася чи Володимир. Обирай сама.
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У тебе флуд. Здогадайся чому ти вимагаєш порушувати закони України.
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Він заочно і відсидить....................................... "Министра "ДНР" заочно осудили к 12 годам лишения свободы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7655
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ні. воно відсидить коли впіймають, якщо не раніше його не розірве снарядом.
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какже так. целого мЫнЫстра дамбасяне арестовали.
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погорячились ему с кабаном сивухой давбас вастанавлевать
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все комментьі с сивухой мне нравятся!
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А ОЧНО ХОТЬ ОДНУ СУКУ СЕПАРСКУЮ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННУЮ НА 12 ЛЕТ СЛАБО ПОСАДИТЬ????
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вживаєте по-трошки разом із сусідом?

Сусід вже три рази бачив снігову людину в Карпатах,але пити так і не перестав!...
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Радіти цьому при зеленій владі, чи плакати згадуючи Цемаха?
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подождите.
т.е.только тот,ко изменил Присяге,должен сесть?!
а не присягнувшие?!!!
(ПС.я попадаю под статью)
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