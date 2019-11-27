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Все про:ГПУ (3395) Садовий (265) Антикорупційна прокуратура (1017) Рябошапка Руслан (212)

 ГПУ перевірить матеріали САП щодо Садового, - Рябошапка

Генеральна прокуратура України звернулась до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для перевірки матеріалів кримінального провадження щодо мера Львова Андрія Садового.

Про це заявив журналістам генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Справа (кримінальна — ред.) не в суді, там, наскільки я розумію, розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу (Садовому — ред.). Ми звернулись до САП — я теж хочу перевірити матеріали цього провадження, потім ми зробимо власні висновки. Є й інша справа, я про неї вчора дізнався з Медіа, про те що нібито суд зобов’язав Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне провадження за фактом однієї з заяв Садового. Поки ми не отримували таких рішень", — сказав Генпрокурор.

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Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162195
 
   
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Холодець взагалі втратив глузд! АЛЕ, ЧИ НЕ СИТНИК ЙОМУ НАДАВ ЦЮ ХЕРНЮ?!
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Сытник не при делах, насколько я понял, в данном случае
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Нашли самого большого коррупционера в стране..!?!? Дебилы, бл..
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Не знаю що там в них на Садового. Можливо і крав. Але при Гепа з Трухою в шоколаді а на Садового щось риють ?????????????????????????? ГПУ проверит материалы САП относительно Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4678 ГПУ проверит материалы САП относительно Садового, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 966
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Понятное дело. Нужен типа результат любой ценой. Только вопрос в том, что нужно трогать финансовые потоки, на которых уже вся зелень уселась, а не хочется. Вот и придумывают всякую лобуду потгм идут с ней в суд....
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смотрю заседание суда .... там позор позорный ... прокуроры НАБУ несут полный бред ....
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правильно!.. и проверьте Садового на хламидиоз тоже..
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Обов'язково потрібно перевірити цього сміттяра!
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Тобто зараз будуть всіх судить, а потім шукати тих, то погодиться працювати🐸🤣
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Рябошапка зараз буде відкривати купу справ щоб у інформаційному шумі втопити про*оби "Слуг урода" . Потім вилізе Труба з онучею. Гідрант в Теслі відосік запише . І так по кругу .
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Але такі дії паралізують державне управління, що призводить до хаосу у державі.
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Бггг) рыгов земанкруты не трогают, а вот использованных полезных идиотов шманают -ничего личного, иисусик, просто место у тебя жирное))))
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