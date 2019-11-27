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Все про:Зеленський (3689) фон дер Ляєн Урсула (8)

 Зеленський привітав Урсулу фон дер Ляєн з обранням главою Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський привітав Урсулу фон дер Ляєн зі вступом на пост голови Європейської комісії і висловив сподівання на тісну співпрацю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у твіттері Володимир Зеленський.

"Вітаю Урсулу фон дер Ляєн з призначенням новим президентом Європейської комісії! Ми розраховуємо на тісну співпрацю з вами і вашою командою над амбітними цілями відносин "Україна-ЄС", щоб зробити Європу сильнішою, безпечнішою і процвітаючою!", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, Європейський парламент (ЄП) підтримав склад нової Європейської комісії на чолі з німкенею Урсулою фон дер Ляєн. Голосування відбулося в середу на пленарній сесії ЄП у Страсбурзі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162193
 
 
 Топ коментарі
 
при слове зеленский соя жидко срётся где попало..
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Зелений шкряк на подарованому лісапеті. Зеленський привітав Урсулу фон дер Ляєн з обранням главою Єврокомісії - Цензор.НЕТ 1023
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Урсуле фон Дер Ляйен ну очень необходимо поздравление от слабоумного...
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при слове зеленский соя жидко срётся где попало..
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Шановна Сподівання Лезновська! Соя ніц може гидити рідким, та ще й у різних місцях!
Соя - то РОСЛИНА! Рослина, їпать її об дерево!
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Ні, НадЄнь-ка. Алекватні люди плюються від його хвамілійо і тому називають його виключно ніками.
А так його тролять турки:
Зеленський привітав Урсулу фон дер Ляєн з обранням главою Єврокомісії - Цензор.НЕТ 8514
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О у вас серйозна проблема. У мене тіко кури від нього дрищуть...
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Говорят Урсула ему ящик прошлогоднего варенья за поздравления презентовала. Так что встречайте - всей партии сладкое достанется.
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да никому ты не впал,убожество зеленое...ты сдаешь свою страну и тебя за это презирают,так что иди целуй дупы,как ты любишь
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Наверно Мендель просил три раза чтобы проверила ошибки в поздравлении....
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Министр обороны Германии..!? Поглядим, как она с кацапами будет общаться. Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием главой Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 6706
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И гореть нам братья в гиене огненной ,если не поздравим святую Урсулу😅😄😃🤣
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сыграл шо? не? - от бы Усула анализы сдала.
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А Юльку поздоровив сьогодні з днем народження, нє?
🤗
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та ні... ніхто про ВАНУ тут не згадав...
я зрання її фотку виставив...так хрестиком затерли...бо не по темі))))
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правильно что поздравил, но вот угрожать - не обязательно!
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А Юльку поздоровив сьогодні з днем народження, нє?
🤗
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