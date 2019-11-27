 Зеленський привітав Урсулу фон дер Ляєн з обранням главою Єврокомісії

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у твіттері Володимир Зеленський.

"Вітаю Урсулу фон дер Ляєн з призначенням новим президентом Європейської комісії! Ми розраховуємо на тісну співпрацю з вами і вашою командою над амбітними цілями відносин "Україна-ЄС", щоб зробити Європу сильнішою, безпечнішою і процвітаючою!", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, Європейський парламент (ЄП) підтримав склад нової Європейської комісії на чолі з німкенею Урсулою фон дер Ляєн. Голосування відбулося в середу на пленарній сесії ЄП у Страсбурзі.

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