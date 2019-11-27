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Все про:поранення (1580) Донбас (13843) Об'єднані сили (403)

 Від початку доби ворог чотири рази обстрілював позиції ОС на Донбасі, один воїн зазнав бойової травми, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції українських захисників неподалік від Південного (з РПГ і автоматичних гранатометів) і Шумів (зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї) .

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська двічі вели вогонь з гранатометів різних систем, крупнкаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї по укріпленнях ЗСУ поблизу Мар'їнки.

Також читайте: Від початку доби найманці РФ двічі обстріляли позиції наших воїнів біля Мар'їнки. Втрат немає, - Міноборони

"Бойової травми внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно. Втрат немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162186
 
 
 Топ коментарі
 
каждый день один-два наших воина. а ведь это чьи то сыновья, мужья.
а моника мосты строит из ордло, пляска на костях
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Был приказ министра обороны - коротко: теперь ранения вообще выделили в отдельную категорию и это будут просто травмы. Если раньше счет боевым ранениям шел на десятки и сотни в день (все госпитали переполнены), то теперь ранений почти не будет. Клоуну будут докладывать что "все хорошо, прекрасная маркиза!". Короче скоты они.. вместе с клоуном....
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Под Торецком вообще-то бой идёт! Проклятые лжецы.
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Что это за фокус придумали ЗЕбилы - "травма" на передовой?
Солдаты что там в спортзалах отдыхают?
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А шо это за такое тонкое разделение ввели: ранение и боевая травма? На дерьме сметану собираем? С начала суток враг четырежды обстреливал позиции ОС на Донбассе, один боец получил боевую травму, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 5136
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Был приказ министра обороны - коротко: теперь ранения вообще выделили в отдельную категорию и это будут просто травмы. Если раньше счет боевым ранениям шел на десятки и сотни в день (все госпитали переполнены), то теперь ранений почти не будет. Клоуну будут докладывать что "все хорошо, прекрасная маркиза!". Короче скоты они.. вместе с клоуном....
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Он не клоун, он враг. Вы что, разницу не понимаете?
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Валить нужно скорее туда где снаряды не долетают. Скоро 9 декабря и совместный парад с армией ДНР-ДНР в Донецке и Луганске, страна наконец едина, слава Зеленскому! Ура!
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каждый день один-два наших воина. а ведь это чьи то сыновья, мужья.
а моника мосты строит из ордло, пляска на костях
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а моніка робить вигляд, що нічого не сталось.
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Ніхто і ніщо не завадить "нормандській зустрічі" і зустрічі тет-а-тет бубочки з пуйлом
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боева трамва это как не ранение а так царапина?
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вроде бы это...контузия (т.е не пулевая или минно-взрывная)...вроде бы...
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, хлопці
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Сепары требовали возврата с состав Украины,выплаты пенсий в ОРДЛО,признания актов МСЭК и ВТЭК по боевым ранениям и травмам,а также справок о смерти сепарастов в ходетбоевых действий, с последующими выплатами из бюджета Украины инвалидских и пособий по потере кормильца.Сивуха и лубинец взяли их просьбы к рассмотрению.
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