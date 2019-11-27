 Від початку доби ворог чотири рази обстрілював позиції ОС на Донбасі, один воїн зазнав бойової травми, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції українських захисників неподалік від Південного (з РПГ і автоматичних гранатометів) і Шумів (зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї) .

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська двічі вели вогонь з гранатометів різних систем, крупнкаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї по укріпленнях ЗСУ поблизу Мар'їнки.

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"Бойової травми внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно. Втрат немає.