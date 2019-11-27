 Зеленський обговорив зі спікером парламенту Литви Пранцкетісом співробітництво в ПАРЄ і нові КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

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Глава держави подякував за тверду позицію литовського парламенту щодо підтримки України та відзначив відповідні ініціативи литовських депутатів.

"Ми знаємо, що ухвалено вісім резолюцій Сеймасу на підтримку України. Ми це дуже цінуємо. Як і визнання депортації кримськотатарського народу геноцидом. Для нас це важливо", – зазначив Зеленський.

Президент розповів про тимчасові КПВВ, зведені на адмінмежі з Кримом. "Приїжджайте й подивіться, якого вони рівня, – вони європейські, зручні й потрібні для людей", – зауважив президент.

Зеленський окремо привітав діяльність депутатської групи ProUkraine та "Групи друзів українського Криму" у Сеймасі Литви.

Глава Української держави також висловив подяку за незмінну солідарність Литовської Республіки з Україною у рамках міжнародних парламентських форматів, передусім у Парламентській асамблеї Ради Європи. У цьому контексті він високо оцінив започаткування ініціативи "Балтік плюс" у ПАРЄ.

"Для України дуже важлива тверда підтримка Литви в ПАРЄ", – підкреслив Зеленський.