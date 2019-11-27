 Зеленський обговорив зі спікером парламенту Литви Пранцкетісом співробітництво в ПАРЄ і нові КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава держави подякував за тверду позицію литовського парламенту щодо підтримки України та відзначив відповідні ініціативи литовських депутатів.
"Ми знаємо, що ухвалено вісім резолюцій Сеймасу на підтримку України. Ми це дуже цінуємо. Як і визнання депортації кримськотатарського народу геноцидом. Для нас це важливо", – зазначив Зеленський.
Президент розповів про тимчасові КПВВ, зведені на адмінмежі з Кримом. "Приїжджайте й подивіться, якого вони рівня, – вони європейські, зручні й потрібні для людей", – зауважив президент.
Зеленський окремо привітав діяльність депутатської групи ProUkraine та "Групи друзів українського Криму" у Сеймасі Литви.
Глава Української держави також висловив подяку за незмінну солідарність Литовської Республіки з Україною у рамках міжнародних парламентських форматів, передусім у Парламентській асамблеї Ради Європи. У цьому контексті він високо оцінив започаткування ініціативи "Балтік плюс" у ПАРЄ.
"Для України дуже важлива тверда підтримка Литви в ПАРЄ", – підкреслив Зеленський.
26.11.2019
"Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам" Гончарук. Деньги возьмут в пенсионном фонде под честное слово к пятнице вернуть ?
27.11.2019
Правительство Гончарука нагло врет, когда говорит о "выделении 1.4 млрд." ибо за сегодня ни на какие казначейские счета ничего не поступало.
Кабмин нагло мстит ПенсФонду за отказ незаконно передать ему деньги на выплаты по больничным.
Гончарук нагло врет об отсутствии переговоров о прямых поставках газа с РФ. переговоры ведутся в обход "Нафтогаза"
Кабмин ВНЕ бюджета, потратил почти 76 млн. гривен на придурочную идею "Страны в айфоне" ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТОМ !
"Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда. "
Ну это уже чисто месть.
С самого утра ПФ потребовал от Кабмина бумагу на "нецільове використання коштів пенсійного фонду". Чтобы не сделали с главой ПФ, статья УК по этому вопросу ему не светит. Понятно, что такую бумагу никто не напишет. Последним источником денег для Гончарука остается фонд чрезвычайных ситуаций. там всего 123 млн. гривен, но хоть кому то рот заткнуть хватит. Будем за то точно знать что правление Зеленского - чрезвычайная ситуация.
Руководство НБУ официально проинформировало руководство The World Bank, International Monetary Fund (IMF), European Bank for Reconstruction and Development (****) о фактах информационной, юридической и структурной атаки на деятельность Национального банка Украины со стороны бизнес-структур Игоря Коломойского, которые осуществляются при полном попустительстве и непрямой поддержке руководства Украины.
представляю,что нормальные люди,которым " посчастливилось" слушать это зеубожество, говорят об этом ушлепке за глаза
https://vesti.ua/kiev/237986-nemetskie-smi-napisali-o-hibkom-shokoladnom-korole-poroshenko-i-udushajushchej-korruptsii-v-ukraine
Задай в гугле «Poroschenko Korruption» или на английском Poroshenko corruption, очень много статей найдёшь о Пете.
а зачем?? с литовцами??? )))))))))))))
Пипец.. у клоуна совсем крыша уехала.. Он бы еще урожай бананов в Гондурасе обсуждал.