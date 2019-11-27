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 Слідчого поліції в Києві затримано за хабарі під час повернення громадянам автомобілів, - СБУ. ФОТО

Старшого слідчого Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві викрила на систематичних хабарях Служба безпеки України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається:  "Капітан поліції налагодив механізм вимагання грошей за повернення громадянам автомобілів, раніше вилучених у межах кримінальних проваджень.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання посадовцем від мешканця столиці тисячі доларів США. За вказану суму поліцейський обіцяв чоловіку сприяти у поверненні йому авто, вилученого оперативною слідчою групою за фактом ознак підробки свідоцтва про реєстрацію.

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Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання другої частини неправомірної вигоди. Завдаток у розмірі 40 відсотків суми хабаря посадовець отримав тижнем раніше. Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України проводяться обшуки за місцем роботи та проживання затриманого. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Операція проводилась спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у м. Києві та Київській області, спільно з ДБР, за сприяння ДВБ Нацполіції та під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України на виконання пріоритетних завдань щодо протидії корупції у правоохоронних органах".

Слідчого поліції в Києві затримано за хабарі під час повернення громадянам автомобілів, - СБУ 01
Слідчого поліції в Києві затримано за хабарі під час повернення громадянам автомобілів, - СБУ 02
Слідчого поліції в Києві затримано за хабарі під час повернення громадянам автомобілів, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162180
 
   
 Топ коментарі
 
Вот что значит отбирать имущество в обход судебных решений,потроховская власть расплодила взяточников на каждом углу мрази.
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Тю, так це не нове - ще при Кучмі менти за хабарі тачки находили... І телефони крадені теж за хабарі находили...
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Вот что значит отбирать имущество в обход судебных решений,потроховская власть расплодила взяточников на каждом углу мрази.
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Тю, так це не нове - ще при Кучмі менти за хабарі тачки находили... І телефони крадені теж за хабарі находили...
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Що, при Кучмі тачки зі штрафплощадок не віддавали за бабки? Таке завжди було!
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Не годуйте кацапського троля. Він аж всцикається щоби випросити хоч одну репліку у відповідь. Спамте усі його пости.
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Ти мне напоминаешь правительство Януковича,у которых во всех бедах была Юля виновата,или кацапа,которому злые бендеровцы кругом мерещаться. А до Пети понятия взятка,коррупци ты не слышал?
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а для мене- воно класичне мурло на роботі... Ось тут воно булькнуло по Фрейду (ваши дичайшие и коррупционные) 27.11.2019 19:01

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Не годуйте троля своїми відповідями. Спамте і все тут.
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Тролятино кацапська, зараз хто стрибає у будівлі на Банковій? посидь у спамі. Сьогодні не твій день.
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Под залог в 3 000гр. завтра же. И получит от руководства компенсацию в размере 10 000 гр.
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А сообщников мента - угонщиков - тоже взяли?
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Угонщики тут причем? Или вы тоже текст не осилили?
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у меня там же там же тачку с паленым техпаспортом отжали,жаль фамилию следака не помню
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Хто що везе, той те й гризе! Чминуші всих рівнів за довідочки, відкати на дорогах, на будівництві, різні дозвільні документи, за виділення земельних ділянок, за ..,за..за...! Новітні поліцаї перетворились на сержантів петренків, побори на дорогах знову норма....! Свинарчуки і далі жирують, разом з півником пєтєй з собачої будки, а туба взасос цілується з портянкой! Що маємо, те й маємо!!!
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- Черт! Походу машину увёз эвакуатор!
- Подожди, не паникуй так сразу. Может, просто угнали.
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теперь этому следаку придеться другому следаку башлять чтобы отмазаться .... итак по цепочке....непрерывная истормя!!!!
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