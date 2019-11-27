 Слідчого поліції в Києві затримано за хабарі під час повернення громадянам автомобілів, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Капітан поліції налагодив механізм вимагання грошей за повернення громадянам автомобілів, раніше вилучених у межах кримінальних проваджень.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання посадовцем від мешканця столиці тисячі доларів США. За вказану суму поліцейський обіцяв чоловіку сприяти у поверненні йому авто, вилученого оперативною слідчою групою за фактом ознак підробки свідоцтва про реєстрацію.

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Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання другої частини неправомірної вигоди. Завдаток у розмірі 40 відсотків суми хабаря посадовець отримав тижнем раніше. Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України проводяться обшуки за місцем роботи та проживання затриманого. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Операція проводилась спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у м. Києві та Київській області, спільно з ДБР, за сприяння ДВБ Нацполіції та під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України на виконання пріоритетних завдань щодо протидії корупції у правоохоронних органах".





